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İşte herkesin konuştuğu o etek

#İnstagram#Hürriyet Cumartesi#Yaşam
İşte herkesin konuştuğu o etek

Instagram’dan dergilere sıklıkla karşımıza çıkıyor. Miu Miu’nın düşük belli, süper mini eteği ve bu etekle takım crop üst bu ara moda dünyasının gündeminde. İddialı ve çarpıcı bir model ama sevmeyeni de çok.

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Vanity Fair’de oyuncu Nicole Kidman’ın, W Magazin’de model Naomi Campbell’ın üzerinde karşımıza çıktı.
Son dönemin yıldız oyuncusu Zendaya ve model Hailey Bieber ise markanın kampanya çekimlerinde bu eteği giydi. Dazed, Elle ve Vogue’un farklı edisyonlarında, aralarında Interview Magazine ve i-D’nin de olduğu birçok dergi çekiminde kullanıldı. Stilistlerin ve dergi dünyasının tüm bu ilgisinin yanında Chiara Ferragni’den Caroline Daur’a kadar dünyaca ünlü birçok influencer (sosyal medyada etkili kişi) Instagram hesaplarında aynı etekle poz verdi. Bununla da kalmadı; geçen Milano Moda Haftası’nda Miu Miu’nun defilesine katılan birçok davetlinin üzerinde de yine aynı tasarım vardı. Haliyle, bu iddialı etek ve bu etekle takım crop üst kısa sürede internet fenomeni haline geldi.

Sosyal medyada yine birçok kişi takımı beğenmediğini ve biraz da itici bulduğunu söylese de satış rakamları tam tersini gösteriyor. Tasarım ve moda yazarı Eliza Brooke’un The Cut’ta yazdığına bakılırsa, markanın New York, Soho’daki mağazasında etek çoktan tükenmiş, sitesinde de stoklar bitip yeniden güncellenmiş. Eteğin en mini versiyonun 1.200 dolardan, daha uzun modelininse 2.900 dolardan satıldığını belirtmeden geçmeyelim. Lüks modaseverler, hemen hemen bir kemer kalınlığında olan bu parçaya sahip olmak uğruna, yüksek paralar harcamaya gönüllüler.

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İşte herkesin konuştuğu o etek


Özel Instagram sayfası var

Global moda arama motoru The Lyst’in yayımladığı veriler de mini eteklere olan ilginin arttığını gösteriyor. Miu Miu’nun tasarımları piyasaya sürüldüğü günden bu yana mini etek aramaları son üç yılla kıyaslandığında rekor seviyeye ulaşmış. Şubat 2022’den bu yanaysa bu gözde mini etek ve crop üst takım için günde 900 arama yapılmış.

Adına Instagram hesapları açılan bu takımın popülaritesi, Y2K stilinin yeniden hayatımıza girmesiyle de bağdaştırılıyor. Özellikle Nicole Kidman’ın Vanity Fair kapağındaki tavrı ve pozu, Britney Spears’ın ‘Hit Me Baby One More Time’ klibindeki ikonik imajıyla kıyaslandı. Bu görünüm Paris Hilton’un 2000’ler başlarında giydiği süper mini etekleri de anımsatıyor.

Bir de ünlü stilistler Dani Charlton ve Emma Rubenstein’ın bu konuyla ilgili bir röportajına rastladım; onlara göre bu popülerlik, takımın hissettirdiği nostaljik havadan kaynaklanıyor. Stilistler 2000’lerin başlarında, 15 yaşındaki hallerini ima ederek şöyle diyorlar: “O yaşlarda ilk defa, kıyafetler aracılığıyla seksi ve güçlü hissedebileceğimizi keşfetmiştik. O nedenle bu parçanın yeniden hayatımıza girmesiyle eski duygularımız harekete geçti.”

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‘Kıyafetler hayatın anlamı değil, parçası’

Miu Miu’nun kreatif direktörü Miuccia Prada, yarattığı bu güçlü silüetle doğru bir iş yaptığını kanıtladı. Zira bu sezon hiçbir parça bu denli konuşulmuyor. Düşük bel ısrarını markanın Sonbahar/Kış 2022-23 koleksiyonunda da sürdüren Miuccia, İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunu şu sözlerle yorumluyor: “Bu koleksiyonda anlamsız buluşlardan oluşan bir moda algısı yok. Bu koleksiyon klasikler ve hakkında büyük şeyler düşünmenizi sağlayan giysiler hakkında. Kıyafetler, hayatın anlamını oluşturmuyor, onlar hayatın bir parçası. Benim için buradaki temel içgüdüyse hayatı yansıtmak.”

DIor’un rüya mağazası

Dior’un Paris’teki amiral mağazası 30 Montaigne yeni haliyle moda tutkunlarını eşsiz bir deneyime davet ediyor. Sekiz katlı binada mağaza
ve atölyelerin yanı sıra moda müzesi, restoran ve butik bir otel var. Otelin konukları gece yarısı mağazaya inip alışveriş yapabiliyor.

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İşte herkesin konuştuğu o etek

Takılar büyüdü

Luzdemia’nın kurucusu Göknur Karadağ’la sezonun takı trendlerini konuştuk. Bu yaz başrolde büyük küpelerin olduğundan bahsetti. “Yaz gecelerinize renk katacak, ışıltılı aksesuarlarınız olmalı” diyen Karadağ, lila ve yeşil taşlı, pırlanta görünümlü zirkonların moda olacağını söylüyor.

İşte herkesin konuştuğu o etek

Bu yaz ışıltısı bol aksesuarları tercih edin.

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#İnstagram#Hürriyet Cumartesi#Yaşam

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