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Kimi markalı bir ürünü yenisinden daha ucuz olduğu için, kimi dünya kaynaklarını koruma kaygısıyla ikinci el ürün kullanıyor. Özellikle gençler tercih ediyor bu tür ürünleri. Araştırmalara göre bu pazar her gün biraz daha büyüyor. Büyümede alışveriş uygulamalarının ve sürdürülebilirlik anlayışının payı var. Veri analizi ve danışmanlık firması GlobalData raporuna göre bu büyüme 2026’da yüzde 127 pazar payına ulaşacak. Hürriyet Hafta Sonu stil yazarı Neslişah Aygören “Ekonomik zorluklar, çevre bilinci ve Z Kuşağı’nın bu ürünleri sevmesinin bu büyümede payı büyük. İkinci el alışveriş gençler arasında çok havalı” diyor.

EŞSİZ PARÇALAR...

Neslişah Aygören - Hürriyet Ekler moda yazarı

Beymen: Beymen Reborn ile ikinci el satış kategorisini açtı. Kaliteli moda ürünlerinin yaşam döngüsünü uzatmak, karbon ayak izini azaltmak hedefleniyor.

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Original Seconds: İkinci el lüks ürünler satan markanın hem çevrimiçi hem de fiziksel mağazası var. Yaklaşık 5.000 liraya Prada ayakkabı bulmak mümkün.

Nivogo: Akasya AVM’deki mağazaya kullanmadığınız ürünleri bırakabiliyorsunuz. Ürünler tamir edilip temizlenerek yeniden satışa çıkıyor.

Modaloop: Ürünlerin hem satılıp hem kiralandığı platformda, lüks ürünler uygun fiyata satılıyor. Özellikle tek gece giyeceğiniz parçaları kiralamak iyi fikir.

Givin: Alışveriş yöntemiyle eğitim, çocuklar, sağlık, sokak hayvanları gibi konuların iyileştirilmesine destek olan bir iyilik platformu Givin. İkinci el ürünlerden elde edilen gelir, yine iyilik için harcanıyor.

Küf Vintage: Markanın vintage seçkisi çok zengin. İyi kondisyonda eşsiz parçalar edinmek mümkün.

Pop+Sandy: Çoğu yurtdışından toplanmış vintage ürünleriyle dikkat çekici bir dijital vintage mağaza.

5fil: İkinci el satış pazarına hızlı girdi. Hem lüks hem de ulaşılabilir kategoride ürünler bulabilirsiniz.

Feriköy Antika Pazarı ve Kadıköy Antika Pazarı: Her iki pazarda da kıyafetten aksesuara hatta sanat eserine kadar eşsiz modeller bulmak mümkün.

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HEM KIYAFET HEM AKSESUAR

Damla Durak - Elle Türkiye moda ve güzellik yazarı

Fey İstanbul: Son derece özgün ve kondisyonu çok iyi durumda olan parçalar bulunabilecek bir butik. Hele vintage meraklısıysanız mutlaka uğrayın.

Sentetik Sezar: Kadıköy’deki Sentetik Sezar İstanbul’un en meşhur ikinci el butiklerinden. Her üründen sadece bir tane var, hem de oldukça uygun fiyatlı.

Eleni Vintage: Cihangir’deki Eleni Vintage, hem ikinci el kıyafetler hem de çanta, gözlük gibi ikinci el aksesuarlar bulabileceğiniz bir marka. Kadınlar için de erkekler için de pek çok seçenek mevcut.

Nillush Vintage: 60’lar ve 70’lere ışınlanmak ister misiniz? O zaman doğru adres nillushvintage.com! Oturduğunuz yerden, dünyanın pek çok farklı ülkesinden titizlikle toplanmış ikinci el vintage kıyafetlere ulaşmak için en pratik seçenek.

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LÜKS MARKALARDA...

Alara Teker (24), avukat

Lüks markalı ikinci el ürünleri tercih ediyorum. Uygun fiyatla satın alabiliyorum. Kendim de kullandığım eşyalarımı satıyorum. Böylece hem dolabımda yer tutmuyor hem de para kazanmış oluyorum.

Canberk Topçu (19), öğrenci

Fiyatlar mağazalara göre çok uygun gerçekten. Bir gömlek veya pantolona 600-700 lira vermek kolay değil günümüzde.

Ebru Güler (37), reklamcı

İkinci el ürünleri genelde lüks markaları satın alırken tercih ediyorum. Çünkü artık gerçekten çok pahalı. Beğendiğim az kullanılmış, temiz bir ürün olursa satın alıp kullanmaktan çekinmiyorum.

BUNLAR DA VAR...



Dolap, Gardırops ve Sahibinden gibi platformlarda dolabınızdan ve evinizden eşya satabilirsiniz. Bu platformlar kimileri için bir gelir kaynağı haline gelecek kadar büyükler.

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TÜKETİCİNİN B PLANI

Can Kablan, Twentify araştırma şirketi müşteri direktörü

- Geçen kasım ayında Twentify, Türkiye’de 2 bin kişiyle ölçüm yaptı. Tüketicilerin telefonlarında gördükleri reklamlar ve kullandıkları alışveriş uygulamalarına dair sonuçlara göre; ikinci el kıyafet alışverişi yapılan uygulamaların kullanım oranları yükseldi. Twentify E-ticaret 2023 Raporu’na göre ikinci el alışveriş platformu sayısı ve kullanım oranları arttı.

- Tüm alışveriş uygulamaları içinde ikinci el alışveriş uygulamalarının toplam kullanım payı yüzde 26. Dolap tüm uygulamalar içinde 4’üncü sırayı almıştı.

- İkinci el alışveriş uygulamaları tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir B planı olarak kendine yer buldu.