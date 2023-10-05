Geçmişle bugün buluşuyor

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KONSER

-Glenn Hughes 7 Ekim Cumartesi 18.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 450-4.000 lira.

-Cemal Reşit Rey Konser Salonu yeni sanat sezonunu soprano Hanna-Elisabeth Müller solistliği ve Murat Cem Orhan şefliğinde CRR Senfoni Orkestrası’nın ‘Yürek Isıtan Sanat Işığı’ konseriyle açıyor. 7 Ekim 20.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 49-99 lira.

-Levent Yüksel ‘Med Cezir’ albümünün 30’uncu yılına özel senfonik konser verecek. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda 7 Ekim 21.00’de gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 734-1.356 lira.

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-Selin Geçit, 7 Ekim 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da. Bilet fiyatı 264 lira.

-Soft Analog 7 Ekim 22.00’de Kadıköy Sahne’de konser verecek. Bilet fiyatı 159 lira.

-Çello virtüözü Jamal Aliyev 8 Ekim Pazar 19.30’da ‘Bach İstanbul’da!’ konserleri kapsamında Deniz Müzesi’nde olacak. Bilet fiyatı 550 lira.

-Macar sanatçı Dávid Homolya 9 Ekim Pazartesi 20.30’da Opus Amadeus Org Festivali için Sent Antuan Kilisesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 175-375 lira.

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-Selen Beytekin 11 Ekim Çarşamba 21.00’de YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda caz klasiklerini yorumlayacak. Bilet fiyatı 350 lira.

-Kalben 11 Ekim 22.30’da Milyon Performance Hall İstanbul’da sevenleri için söyleyecek. Bilet fiyatı 132 lira.

-Melike Şahin 13 Ekim Cuma 21.00’de Turkcell Vadi’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.000-3.000 lira.

-Altın Gün 13 Ekim 21.00’de Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 550 lira.

-Danimarkalı elektronik müzik prodüktörü Trentemoller 13 Ekim 22.00’de Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 100-500 lira.

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FESTİVAL





*Dünyaca ünlü trompetçi Erik Truffaz 7 Ekim 20.00’de 33. Akbank Caz Festivali kapsamında Babylon’da konser verecek. Bilet fiyatı 100-350 lira.





*İstanbul Cocktail Festival, bu yıl ikinci kez 7-8 Ekim’de KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek. Kokteyl sunumları, aktiviteler ve performansların yanı sıra konserlerin olduğu festivalde Athena, Kazy Lambist, Elephanz, Mary Jane, Seda Erciyes, Santi&Tuğçe sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 400-(kombine) 600 lira.





*Şişli Plak Festivali bu yıl üçüncü kez 7-8 Ekim’de Feriköy Organik Pazarı’nda düzenlenecek. Plak ve yeme-içme stantlarının olacağı festivalde söyleşiler, mezatlar, imza günleri de var. Mercan Dede, Nükhet Duru ve Hüsnü Arıkan’ın konser vereceği festivalin kapanışında 80’lerin efsanevi grubu Alphaville sahnede olacak. Tüm etkinliklere katılım ücretsiz.

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*Vintage Festival 7-8 Ekim’de Festival Park Kadıköy’de. Plak ve nadir kitapların, antika eşyanın satıldığı, yeme-içme alanlarının olduğu festivalde Yonca Evcimik, Burak Kut ve Mansur Ark gibi isimler konser verecek. Kombine biletin 550 lira olduğu festivalin sürpriziyse Alman dans müziği ikilisi Snap!

*5. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında Tunuslu şarkıcı ve söz yazarı Emel Mathlouthi, 10 Ekim Salı 20.00’de AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda konser verecek. Afrikalı sanatçı Angelique Kidjo, 11 Ekim Çarşamba 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda sahneye çıkacak. İsrailli şarkıcı Riff Cohen ise 12 Ekim Perşembe 20.00’de AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbullu hayranları için söyleyecek. Bilet fiyatı 395-795 lira.

SERGİ

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-Gama Gallery, Ayşegül Dinçkök, Ceylan Atuk, Koray Erkaya ve Can Sarıçoban’ın işlerinden oluşan ‘Zaman ve Mekan’ sergisini Pera Palace Hotel’de sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi 8 Ekim’e kadar görülebilir.

-Ambidexter, Özge Çokgezen’in ‘Synthetic Identity’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi sanatçının son üç yılda dünyanın farklı yerlerindeki sanat deneyimlerini izleyiciye sunuyor. 22 Ekim’e kadar açık.

-‘Out of Action/Saf Dışı’ isimli sergi C.A.M. Galeri’de. Farklı sanat disiplinlerinin bir araya geldiği sergi, çeşitlilik, kabul, sevgi ve saygı temalarıyla ön plana çıkıyor. Sergi 28 Ekim kadar ziyaretçilerini bekliyor.

ATÖLYE





-Eataly Mutfak Atölyesi 8 Ekim Pazar 14.00’te ‘Ekmek Sanatı’ adında gerçek İtalyan ekmek yapımının tüm aşamalarının öğretileceği bir atölye düzenliyor. Atölyeye katılım ücreti 1.600 lira.

-Cooking Class Academy 12 Perşembe Ekim 18.00’de meze atölyesi düzenliyor. Girit ezmesi, köz patlıcan, Ermeni usulü bombay pilaki, atom ve Ege karması yapım tekniklerinin anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 1.760 lira.

GECE

-Ebru Gündeş 6 Ekim Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Bade Derinöz 6 Ekim 00.00’da Vaha Yeniköy sahnesinde. (0530) 135 88 10

-Begüm Obiz 7 Ekim Cumartesi 21.30’da Chalet Garden’da. (0542) 326 82 83

-Bendeniz bugün 22.00’de Ortaköy, 888 Private sahnesinde. (0516) 169 08 88

-Özcan Deniz 7 Ekim 22.00’de Cahide Palazzo sahnesinde. (0850) 711 44 33

-Simge Eğrilmez 8 Ekim Pazar 23.00’te Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Ezgi Bıcılı 8 Ekim 00.00’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

-Neslihan Avcı 8 Ekim 00.00’da Nişantaşı Kutu sahnesinde. (0532) 380 81 15

-Okan Albayrak 9 Ekim Pazartesi 00.30’da Otuzyedi Arnavutköy sahnesinde. Rezervasyon: @otuzyediarnavutkoy

-Alya 12 Ekim Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

DJ





-Alman DJ Kevin de Vries 7 Ekim Cumartesi 21.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Öncesinde BEEGEE’nin DJ kabininin başına geçeceği gecenin bilet fiyatı 625-1.500 (backstage) lira.

-Mahmut Orhan 13 Ekim Cuma 20.00’de Klein Phönix Park’ta. Bilet ücreti 1.200 lira.

TİYATRO

-‘Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz’

Sam Shepard’ın ‘True West’ oyunundan Yıldırım Türker’in çevirip Mert Öner’in yönettiği ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ 8 Ekim Pazar 19.30’da Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem’in sahnelediği oyun, iki kardeşin birbirini keşfetme, birbirine dönüşme hikâyesini konu alıyor. Bilet fiyatı 220-462 lira.

-‘Canavar’

Tunç Şahin’in yazıp yönettiği, Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal’ın oynadığı ‘Canavar’ 8 Ekim 18.00’de Zorlu PSM, %100 Studio’da sahneleniyor. Oyunda imza günü için küçük bir Anadolu şehrine giden roman yazarı Kemal Sönmez yıllardır görüşmediği akrabalarıyla yüzleşir. Bilet fiyatı 165-330 lira.

-‘Küheylan’

Peter Shaffer’in gerçek bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı Tony ödüllü ‘Küheylan’ 12 Ekim Perşembe 20.00’de AKM, Tiyatro Salonu’nda. Barış Erdenk rejisiyle sahnelenen oyunda başrolleri Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer üstleniyor. Oyun hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Alan Strang ve onu analiz eden psikiyatr Martin Dysart’ın hikâyesini anlatıyor. Bilet fiyatı 400 lira.