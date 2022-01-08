Fiziksel olarak var olmayan kıyafetleri satın alır mıydınız?

Haberin Devamı

İnternetin bulunuşu kuralları yeniden yazmıştı, metaverse ile var olan tüm evrenlerin ötesine geçeceğimiz söyleniyor. Dijital marka ve pazarlama stratejisi danışmanı Hande Aydın bu yeni dünyayı şöyle tanımlıyor mesela: “Mekân, yolculuk, fiziksel dünyada sahip olduklarımız, fiziksel özelliklerimiz gibi pek çok kavram etkisini yitirecek, hayatımıza yeni deneyimler gelecek. İletişim kurma biçimimiz, günlük alışkanlıklarımız, işimiz, arkadaşlarımız, hatta hayallerimiz değişebilir.”

Tasvir edilen dünyayı kelimelerle anlatmak güç, o nedenle Netflix’teki ‘Ready Player One’ adlı filmi ve Arianda Grande’nin ‘Fortnite’ konserini izlemenizi tavsiye ederim.

Haberin Devamı

‘AVATARIM ŞIK OLSUN’

Pandemiyle birlikte modanın dijital dünyaya geçişi hızlandı, defileler dijital ortamlara taşındı. Bu davetlerden birine ben de

katıldım, Christian Louboutin’in yeni koleksiyonunu sanal mağazasına girerek, sanal ayakkabı ve çantalarına dokunarak, hatta bu parçaları yarattığım karaktere giydirerek deneyimledim.

Aslında sanal kıyafetlerin moda dünyasında gerçek anlamda ses getirmeye başladığı yıl 2019. Zira o sene, ‘The Fabricant’ isimli marka, dünyanın ilk dijital couture parçasını tasarlayarak 9 bin 500 dolara sattığında oldukça dikkat çekti. Aynı yıl dünyaca ünlü markalar da oyun dünyasıyla yaptıkları işbirlikleriyle gündeme geldi. Louis Vuitton Leauge of Legends oyunuyla, Moschino ise Sims ile işbirliği yaptı. 2021’de Ralph Lauren ve Nike, Roblox ile, Balenciaga ise Fortnite ile işbirlikleri gerçekleştirdi.

Avatarlar o kadar kendimizden bir parça haline geldi ki artık onların iyi görünmesi, bizim iyi görünmemizle aynı anlama geliyor. 10 yaşındaki yeğenim Mert oyundaki karakterinin güzel görünmesinin onun için çok önemli olduğunu söylüyor, bu yüzden de

karakterine yeni kıyafetler almak istiyor. Yılbaşında arkadaşlarıyla kararlaştırıp ailelerinden fiziksel bir hediye değil, karakterlerine yılbaşı konseptli kıyafetler almalarını istediklerini ekliyor. Yalnızca bu örnek bile sanal kıyafetlerin modanın geleceği olduğunu kanıtlar gibi.

Haberin Devamı

Balenciaga’nın Fortnite için hazırladığı koleksiyon.

DressX, Replicant ve The Dematerialised gibi sanal kıyafetleri satın alarak kendi üzerinize giymenize olanak sağlayan platformlar bu deneyimi yaşatmaya başladı. Henüz yolun başında olan teknoloji yalnızca bu kıyafetlerin fotoğraflarla ya da Snapchat gibi uygulamalar aracılığıyla üzerimize giydirilmesine izin veriyor. Örneğin ‘DressX’te kıyafeti satın aldıktan sonra fotoğrafınızın üzerine yerleştirerek, gerçekten giymiş gibi görünüyor ve sosyal medya hesabınızda paylaşabiliyorsunuz. Bir giyilenin bir daha giyilmediği sosyal medya dünyası için sürdürülebilir bir yöntem olabilir. Marka da zaten, moda sektörünün yarattığı çevre kirliliğini vurgulayarak sanal modanın sürdürülebilir bir çözüm olduğunu savunuyor. Instagram sayfasına mutlaka bakın, bazılarının gerçekte var olmadığını anlamak zor. DressX’in kurucusu Daria Shapovalova’nın ‘Matrix’in yeni filminin öngösterimi için giydiği sanal kıyafet çok ilgimi çekti.

Haberin Devamı

The Dematerialised ise farklı markaların sanal kıyafetlerinin satın alındığı bir pazaryeri. Karl Lagerfeld, Gucci, Rebecca Minkof gibi markalardan parçalar bulabilirsiniz. Sınırlı sayıda yaratılan kıyafetlerin çoğu anında tükenmiş. Alınan parçaları ister kendi üzerinizde, ister oyun karakterinizde kullanabiliyorsunuz. Tabii, koleksiyonerler ve ileride bu işi ticarete dökmek için satın alanlar da doğmaya başladı. Sanal koleksiyon ve NFT modasına giren en yeni markalardan biriyse Adidas oldu. Hande Aydın, markanın 17 Aralık’ta satışa çıkardığı NFT koleksiyonunun dakikalar içinde tükendiğini ve bu koleksiyonun yeni dünyanın metaverse modası için güzel bir örnek olduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

MODA TASARIMCISI ARZU KAPROL’E SORDUK

Kaprol, metaverse evreninin kısa sürede hayatımızın bir parçası olacağını düşündüğünü söylüyor. Dijital modanın karma bir gerçeklik deneyimi sunduğunu anlatan modacıya göre, dijital kıyafetler satın almanın arkasındaki en büyük motivasyon, bu köklü değişimin parçası olmak. Kaprol giyilebilir teknoloji deneyimini yakın zamanda kendi markasına ve metaverse modasına yansıtacak.

‘Matrix’ten ilhamla tasarlanan sanal kıyafeti gerçeğinden ayırmak güç.

SAHTELERİNE DİKKAT!

NFT modasının yükselişiyle sahte NFT parçaların ortaya çıkması da gecikmedi. Hermès Birkin’in taklitleri ‘MetaBirkins’ ismiyle satışa çıkarıldı. Hermès, ürünün kendilerine ait olmadığını açıkladı, çantaları yaratan Mason Rothschild ise tanesini 40 bin dolara sattığı çantaların taklit değil, sanat eseri olduğunu savundu. NFT bir moda parçası edinecekseniz orijinalliğini iyi araştırın.