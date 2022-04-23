Evlerde Ã§iÃ§ekler aÃ§Ä±yor, bahÃ§eler yeÅŸilleniyor

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Bahar gelince balkonlar, bahÃ§eler de hareketlenir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yapÄ±lacak Ã§ok iÅŸ vardÄ±r. Tozlu yapraklar silinmeyi, kuruyan dallar budanmayÄ± bekler. Mantar ve bÃ¶ceklenmeye karÅŸÄ± Ã¶nlem almayÄ± da unutmamalÄ±. KÄ±sacasÄ± kÄ±ÅŸ mevsiminden Ã§Ä±kan bitkilerimizi ilkbahar ve yaz aylarÄ±na hazÄ±rlarken bazÄ± aÅŸamalarÄ± Ã¶zenle gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¶nemli. Peki, evimizde, balkonumuzda ve bahÃ§emizde yetiÅŸtirdiÄŸimiz bitkiler ve Ã§iÃ§ekler tam da ÅŸu sÄ±ralar nasÄ±l bir bakÄ±mdan geÃ§meli? Bitki bakÄ±m uzmanlarÄ±na sorduk.



â€˜SaksÄ± deÄŸiÅŸimi yapÄ±nâ€™



Fem GÃ¼Ã§lÃ¼tÃ¼rk, Instragram: @labofem



Ä°Ã§ mekÃ¢n bitkileri iÃ§inâ€¦



* Nemli, havasÄ±z, esintisiz ortamda yaprak bitleri ve mantar bakterileri bayram eder. OdalarÄ± havalandÄ±rmalÄ±, bitkinin yaprak altlarÄ± gibi kuytu kÃ¶ÅŸelerini kontrol etmeliyiz. Mantar bakterileri belli bir sÄ±caklÄ±k aralÄ±ÄŸÄ±nda aktive oluyor. Havadar ortam saÄŸlamak, bitkileri sabah saatlerinde yapraktan deÄŸil, topraktan ve sÄ±Ã§ratmadan sulamak Ã¶nemli.



* Hassas yapÄ±lÄ± veya tÃ¼ylÃ¼ yapraklÄ±, dikenli bitkiler toz almada kullanÄ±lan devekuÅŸu tÃ¼yÃ¼ gibi zarif bir fÄ±rÃ§ayla, diÄŸerleriyse temiz bir su ve nemli bir bezle silinerek fotosenteze destek olunabilir.



* TopraÄŸÄ± azalmÄ±ÅŸ saksÄ±lara Ã¼stten taze toprak karÄ±ÅŸÄ±mÄ± eklenip toprak yine Ã¼stten kÃ¶klere zarar vermeden hafifÃ§e karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilir.



* BÃ¼yÃ¼yen bitkilerin kÃ¼Ã§Ã¼len saksÄ±larÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirebiliriz.



* AynÄ± saksÄ±da kalacak bitkilere dengeli sÄ±vÄ± besin takviyesi yapmaya baÅŸlanabilir.



DÄ±ÅŸ mekÃ¢n bitkileri iÃ§inâ€¦



* Kuru yapraklarÄ±n temizlenmesi, kuruyan dallarÄ±n budanmasÄ± yeni gelecek sÃ¼rgÃ¼nlere yer aÃ§acaktÄ±r.

* BeklemiÅŸ, iyice yanmÄ±ÅŸ hayvan gÃ¼bresi, varsa oluÅŸumunu tamamlamÄ±ÅŸ bir kompost takviyesi kÄ±ÅŸ sonundan itibaren bitkiye faydalÄ± hale geleceÄŸi iÃ§in her an eklenebilir. Bahar yaÄŸmurlarÄ±yla toprakta dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me girip aktive olacaktÄ±r.



* SaksÄ±lar iÃ§in yerler Ã¶nceden belirlenerek sabah erken saatlerde dikim yapÄ±labilir. Bir gÃ¼n Ã¶nceden bitkinin sulanmÄ±ÅŸ, dikileceÄŸi yerin de hazÄ±r hale getirilmesi gerekiyor.



* Don sebebiyle budamasÄ± geciktirilmiÅŸ, kuru yapraklarÄ± Ã¼zerinde kalmÄ±ÅŸ muz, sazlar, sararmÄ±ÅŸ ve kÄ±ÅŸ etkilerinden zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ palmiye gibi bitkilerin yanÄ± sÄ±ra agaveâ€™lerin alt yapraklarÄ± ve zeytinler budanabilir.



* Su tasarrufu iÃ§in bahÃ§eyi hortumla sulamak yerine bitki diplerine zamanlayÄ±cÄ±ya da baÄŸlanabilen damlama su Ã§ekilmelidir.

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â€˜DoÄŸru sulama dÃ¼zeni oluÅŸturunâ€™



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* Bitkilerin daha saÄŸlÄ±klÄ± geliÅŸimine katkÄ±da bulunmak iÃ§in ek besin takviyesi yapabiliriz. Ancak takviyeyi direkt dÃ¶kersek fazla miktarÄ± kÃ¶klerine zarar verebilir. Ãœzerinde belirtilen oranda suyla karÄ±ÅŸtÄ±rarak bitkinin topraÄŸÄ±nÄ± sulamanÄ±zÄ± Ã¶neririm.

* HavalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla birlikte daha sÄ±k bir sulama dÃ¼zeni oluÅŸturmalÄ±yÄ±z. Bunun iÃ§in en doÄŸru aralÄ±ÄŸÄ±, ortamÄ±n Ä±sÄ± ve nemine gÃ¶re bitkimizi tanÄ±yÄ±p gÃ¶zlemleyerek kendimiz belirlemeliyiz.

* Mevsim deÄŸiÅŸimiyle birlikte gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nÄ±nÄ±n geliÅŸine ve gÃ¼n iÃ§erisindeki etkisine gÃ¶re yer deÄŸiÅŸimi gerekebilir.

* Bitkilerin ilaÃ§lama zamanlarÄ±nÄ± da kaÃ§Ä±rmamalÄ±yÄ±z.

* Tohum dikim iÃ§in bahar ayÄ± doÄŸru zamandÄ±r. GÃ¼breleyerek desteklediÄŸimiz topraÄŸa yeni tohumlarÄ± ekebiliriz. Ancak dikim yaparken doÄŸru zaman ve sÄ±caklÄ±k Ã¶nemlidir. Yeni tohumlarÄ±n filizlenmesi iÃ§in topraÄŸÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 12-14 derecelere gelmesi gerekir. Dikimden sonra can suyu vermeyi de unutmayÄ±n.

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Takas ÅŸenliÄŸi

YeryÃ¼zÃ¼ DerneÄŸiâ€™nin 5. Tohum Takas ÅženliÄŸiâ€™nde fide ve tohumlar Ã¼cretsiz verilecek. Projeye katÄ±lmak iÃ§in yapmanÄ±z gereken yeryuzudernegi.orgâ€™daki formu doldurarak taleplerinizi iletmek. YarÄ±n 13.00-16.00 KadÄ±kÃ¶y ParkÄ±â€™ndaki (AcÄ±badem) ÅŸenlikte atalÄ±k tohumlar daÄŸÄ±tÄ±lacak. Fidelerin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ysa

30 Nisan ve 7-14-21-28 MayÄ±sâ€™ta gerÃ§ekleÅŸecek. DaÄŸÄ±tÄ±m, Anadolu YakasÄ±â€™nda YeryÃ¼zÃ¼ Kooperatifiâ€™nde (Prof. Dr. Kemal AkgÃ¼der Cad. 38/A BostancÄ±), Avrupa YakasÄ±â€™ndaysa OrtakÃ¶y Camisi yanÄ±ndaki Ulus Ã¼retici pazarÄ±nda, YeryÃ¼zÃ¼ DerneÄŸi standÄ±nda olacak. DaÄŸÄ±tÄ±lacak tohumlar: Maydanoz, tere, roka, semizotu, salatalÄ±k, fasulye, barbunya, dereotu ve pazÄ±.ÂDaÄŸÄ±tÄ±lacak fideler: KÄ±rmÄ±zÄ± domates, Ã§eri domates, pembe domates, Ã¼Ã§burun biber, dolmalÄ±k biber, kapya biber, kÄ±l sivri biber, sivri biber ve patlÄ±can.

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BaharÄ± mÃ¼jdeliyorlar

Sezen Ã–lÃ§er anlatÄ±yor

* Begonya: RengÃ¢renktir, saksÄ±da kolaylÄ±kla yetiÅŸir. AydÄ±nlÄ±ÄŸÄ± sever. Arada dÃ¶ndÃ¼rerek her cephesinin eÅŸit gÃ¼neÅŸ almasÄ±nÄ± saÄŸlarsak bitkimiz daha saÄŸlÄ±klÄ± olacaktÄ±r. RÃ¼zgÃ¢rÄ±n Ã§ok olduÄŸu bÃ¶lgelerden begonyayÄ± uzak tutmalÄ±yÄ±z.

* Lale: KÄ±ÅŸÄ±n yapraklarÄ±nÄ± dÃ¶kerek inzivaya Ã§ekilen laleler iÃ§in bahar uyanma vaktidir. SoÄŸan kÃ¶klÃ¼ yapÄ±sÄ±yla dikimi oldukÃ§a kolaydÄ±r. Biraz nazlÄ±dÄ±r, aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk veya aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caÄŸa duyarlÄ±dÄ±r.

* SÃ¼mbÃ¼l: Mis gibi kokusuyla bÃ¼yÃ¼ler. SÃ¼mbÃ¼lÃ¼n de soÄŸan kÃ¶klÃ¼ yapÄ±sÄ±yla dikimi kolaydÄ±r. AÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk ve aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caktan, yakÄ±cÄ± gÃ¼neÅŸ

Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan korumalÄ±yÄ±z.

* MenekÅŸe: Minik mor yapraklÄ± menekÅŸeleri bahÃ§emizde ve pencere Ã¶nÃ¼nde rahatlÄ±kla yetiÅŸtirebiliriz.

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â€˜Semizotu, marul, soÄŸan, patates... Filizlendirme iÅŸlemine baÅŸlayabilirizâ€™

Naz Irmak Saf, Instagram: @bitkilievim

* Domates, salatalÄ±k, biber, kabak, bezelye, havuÃ§ ve bakla gibi birÃ§ok sebzenin fideleme iÅŸlemine baÅŸlayabiliriz. Roka, maydanoz, dereotu, marul, taze soÄŸan, semizotu gibi yeÅŸillikler bu ayÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru dikilebilir.

* Filizlenmeye baÅŸlayan soÄŸan ve sarÄ±msaklarÄ± Ã§Ã¶pe atmak yerine saksÄ±ya dikin. KÃ¶k olarak geliÅŸim gÃ¶sterdikleri iÃ§in toprakla yeniden buluÅŸturulduÄŸunda taze soÄŸan ve sarÄ±msak sunacaktÄ±r. Yine soÄŸan ve sarÄ±msak kabuklarÄ±nÄ± bir gece suda bekletip sÃ¼zerek bitkilerde doÄŸal besin olarak kullanabiliriz.

* MayÄ±s ayÄ±yla birlikte hayatÄ±mÄ±za girecek semizotunun saplarÄ±nÄ± hafif nemli bir toprak Ã¼zerine belli bir mesafede dikin. SapÄ±n uÃ§ kÄ±smÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1-2 cm kadar toprakta kalmasÄ± yeterli. Toprak kurudukÃ§a sulayÄ±n ve dÄ±ÅŸarÄ±da bakÄ±n. Yeni Ã§Ä±kan tazecik yapraklardan da salata yapabiliriz.

* HavuÃ§, marul, turp gibi kÃ¶k sebzeleri filizlendirme iÅŸlemini su dolu sÄ±ÄŸ bir kapta gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. HavuÃ§ ve turpun baÅŸ kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±, marulun yapraklarÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kÄ±smÄ±nÄ± kesip suya koyuyoruz. Bu sÃ¼reÃ§te koku problemi yaÅŸamamak iÃ§in sÄ±kÃ§a suyunu yeniliyoruz. AydÄ±nlÄ±k bir konumda filizlenme ve kÃ¶klenmesine ÅŸahit olduktan sonra topraÄŸa aktarÄ±yoruz ve yeni sebzelerin oluÅŸmasÄ±na tanÄ±klÄ±k ediyoruz.

* Domatesleriniz organikse halka ÅŸeklinde dilimleyin ve toprak yÃ¼zeyine yakÄ±n bir ÅŸekilde bu dilimleri yerleÅŸtirin. Ãœzerini 4-5 cm kalÄ±nlÄ±kta toprakla Ã¶rtÃ¼n. GeÃ§irgen, sÃ¼zek, humuslu bir toprak olsun. Bu sÃ¼reÃ§te topraÄŸÄ± Ã§ok Ä±slatmadan hafif nemli kalacak ÅŸekilde sulayÄ±n. DÄ±ÅŸarÄ±da bakÄ±n.

* Nane, fesleÄŸen gibi otlarÄ±n saplarÄ±nÄ± toprakla buluÅŸturduÄŸunuzda taptaze Ã¼rÃ¼nler elde edersiniz.

Toprak karÄ±ÅŸÄ±mÄ±na dikkat!

* Nem seven bitkiler iÃ§in torf, cocopeat (sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ torf), ponza, perlit, vermikÃ¼llit, Ã§akÄ±ltaÅŸÄ±, tÃ¼f ve dere kumundan oluÅŸan bir toprak karÄ±ÅŸÄ±mÄ± kullanabiliriz. KaktÃ¼s ve sukulentler iÃ§inse karÄ±ÅŸÄ±mda ÅŸunlar olmalÄ±: Cocopeat, ormanaltÄ± ya da bahÃ§e topraÄŸÄ±, tÃ¼f, torf ve dere Ã§akÄ±lÄ±.

Bu Ã¼rÃ¼nler iÅŸinizi kolaylaÅŸtÄ±racak

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