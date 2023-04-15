En iyi lokumun 10 adresi

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JÜRİ

DEFNE ERTAN TÜYSÜZOĞLU

Le Cordon Bleu Türkiye direktörü

DENİZ ŞAHİN

Şef

DİLİSTAN SHIPMAN

Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

EBRU ERKE

Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

FERİT ÖZKAŞIKCI

Beef and Fish dergisinin yayın yönetmeni

GAMZE İNECELİ

Yemek kültürü araştırmacısı

JALE BALCI

Şef

MURAT BOZOK

Şef

SAHRAP SOYSAL

Lezzetli Hayat yazarı

TUBA ŞATANA

Yemek kültürü yazarı

Herkesin favorisi

1-Hacı Bekir, İstanbul





Geçmişi 1777 yılına dayanan markanın eski merkez dükkânı Eminönü’nde. Deniz Şahin sakızlı lokumunu (yarım kilosu 214 lira), Dilistan Shipman fıstıklısını, Gamze İneceli cevizlisini öneriyor. Tuba Şatana “Kış aylarında yaptığı kaymaklı lokumu ve her daim ferah bir nefes aldıran nane ve limonlu lokumu İstanbul klasiklerim arasında” diyor. Nane limonlunun 200 gramlık paketi 68 lira. Ankara’da şubesi var.

(0212) 522 06 66

Şık kutusunda

2-Divan Pastaneleri, Ankara

Ebru Erke “Hediye götürmek isteyenler için hem kutuları şık hem lezzeti yerinde” diyor. Jale Balcı özellikle çikolatasını, Dilistan Shipman çifte kavrulmuş fıstıklısını öneriyor. Defne Ertan Tüysüzoğlu’na göre çikolata kaplı çifte kavrulmuşun tadı bir başka. Güllü-limonlu, zencefilli, hurmalı gibi çeşitler de var. 10’lu metal kutular 100 lira. Klasik kartondakiler gramajına ve cinsine göre 250-500 lira civarında değişiyor. Bodrum ve İstanbul’da da şubeleri var.

(0212) 257 72 70

Fıstıklısı, kaymaklısı...

3-Cemilzade 1883, İstanbul

Asırlık markalarımızdan. Etiler, Nişantaşı, Şaşkınbakkal ve Selamiçeşme’de şubeleri var. Ferit Özkaşıkcı ve Murat Bozok’un önerisi. Dilistan Shipman’a göre kaymaklı ve fıstıklı lokumları başarılı. Antep fıstıklının 250 gramlık paketi 145 lira, 700 gramlık kaymaklı 270 lira. İnternet sayfalarından sipariş vermek mümkün.

(0216) 385 04 23

Hindistan cevizi kaplı sarması

4-Şekerci Ali Galip, İzmir

1884’ten bugüne 130 yılı aşkın bir süredir üretim yapıyor. Sahrap Soysal ürünlerini çok beğendiğini söylüyor. Ferit Özkaşıkcı ve Ebru Erke de öneriyor. Dışı Hindistan cevizi kaplı içi yemişli, çövenli sarma lokumları seviliyor. Dışı pudra şekerliler arasındaysa sade, mandalinalı, satsumalı, güllü, damla sakızlı gibi seçenekler var.

(0232) 483 77 79

Sakızlısı beğeniliyor

5-Üç Yıldız Şekerleme, İstanbul

Beyoğlu’nda. Tuba Şatana hakkında “Lokum, adı üstünde boğazı rahatlatan o minik bir lokmaya o tatların nasıl sığdığına şaşırdığımız nefis bir ürün. Üç Yıldız’ın özel sakızlı lokumu en beğendiğim çeşidi. Onu güllü lokumları takip ediyor” diyor. Ebru Erke lokumlarını çok sevdiğini söylüyor. Sakızlının 450 gramlık kutusu 171 lira, 750 gramlık 225 lira.

(0212) 293 81 70

Lokum alıp Kadıköy’de gezin

6-Şekerci Cafer Erol, İstanbul

Kadıköy’deki dükkânları oldukça ikonik, dışındaki süslemeleri sırf fotoğraf çekmeye bile giden oluyor. Bayramlık lokum alışverişinden sonra diğer eksikleri Kadıköy Çarşı’da tamamlayabilirsiniz. Lokumlarını Jale Balcı, Ferit Özkaşıkcı ve Sahrap Soysal öneriyor. Ahşaptan retro teneke kutuya ve desenli karton kutulara hediyelik seçenek çok. Desenli karton kutuda yarım kiloluk karışık spesiyal lokum 360 lira.

Safranlısı özel

7-Safrantat, Safranbolu

Şehrin meşhur safranlarıyla yaptığı lokumları çok ünlü. Ferit Özkaşıkcı öneriyor, Dilistan Shipman safranlı ve güllü çeşitlerini beğendiğini söylüyor. Üç farklı gramajda kutular var. Safranlının 265 gramı 80 lira, 380 gramı 110 lira, 818 gramı 220 lira. Güllününse 425 gramı 40 lira. Antep fıstıklı lokum için fıtıklar Gaziantep’in Nizip yöresinden, fındıklarsa Giresun’dan temin ediliyor.

(0370) 725 10 44

Behlül lokumu seviliyor

8-Bakırkazan, İstanbul

Yenibosna, Şişli ve Zorlu AVM’de şubeleri var. Sahrap Soysal’a göre Behlül adlı lokumları çok iyi. Gamze İneceli’nin de önerisi. Kendi internet sitelerinden ve Fuudy.co üzerinden sipariş vermek mümkün. İstanbul içine kuryeyle teslimat da var. İnce uzun kesim ‘Behlül’lerin vanilyalı, narlı, sütlü, karadutlu, kadayıflı, portakallı, zereşkli gibi çeşitleri var. 275 gramlık karışık kutu 350 lira.

(0212) 630 23 26

Geleneksel yöntemlerle

9-Oğuz Uzun, Ankara

Tunalı Hilmi’deki şekerci mağazası 1988’de kurulmuş olsa da dördüncü nesildir şekerci olan ailenin tecrübesi 1800’lü yıllara, kurucu Oğuz Uzun’un dedesine dayanıyor. Defne Ertan Tüysüzoğlu ve Ferit Özkaşıkcı’nın önerilerinden. Geleneksel yöntemlerle çifte kavrulmuş ve meyveli lokum çeşitleri hazırlıyor. Antep fıstıklının yarım kilosu 200 lira, çikolata kaplısı 450 lira.

(0312) 426 06 46

Farklı çeşitler için

10-Servet Şekerleme, Muğla

Fethiye’de. Jale Balcı aynı tatlardan sıkılanlar için öneriyor, yaratıcı çeşitleri olduğunu söylüyor. Beyaz çikolatalı fındıklı sarma, vişneli çikolatalı fındıklı sarma, portakallı Antep fıstıklı, portakallı Antep fıstıklı kadayıf kaplı, fındık kremalı Antep fıstıklı gibi lokum çeşitleri var. 400 gramlık paketler 290 lira. İnternet sayfaları üzerinden sipariş verilebiliyor.

(0545) 811 11 48