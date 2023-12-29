Daha planlı bir yıl için...

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Sanatçıların tercihi

Moleskine

Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip. Picasso, Van Gogh,

Ernest Hemingway, Oscar Wilde ve Bruce Chatwin gibi isimler

tarafından da tercih edilen ajandayı Celal Korkut, Doğan Hızlan, İhsan Yılmaz ve Özge Altınok Lokmanhekim öneriyor.

1.199 lira.

Çantada taşınabilir

Ece Ajanda

Türkiye’nin ilk ajandalarından olan, şık ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Ece Ajanda, lastik muhafazasıyla çantada taşımaya uygun. Çizgili olarak basılan sayfalar 12 aylık. Müge İplikçi, Melis Yılmaz, İhsan Yılmaz ve Doğan Hızlan’ın seçimi. Yeşil renkli ajandası 429 lira.

Kitap formatında

Metis

‘Çanak Çömlek Patladı’ adıyla hazırlanan 2024’e özel ajandanın bu yılki teması tahmin edeceğiniz gibi ‘oyun’. Metis Ajandaları bilgi ağırlıklı olarak basılıyor ve

bu yönüyle de kitap formatına daha yakın. Doğan Hızlan ve İhsan Yılmaz tavsiye ediyor.

48 lira.

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Kreatif çeşitlilik

Paper Street Co.

Eğlenceli tasarımlarıyla dikkat çeken markada birbirinden farklı, bir hikâyesi olan ajandalar bulmak mümkün. Yeşil, turuncu, morun neon renkli versiyonları var. Dilediğinizi seçebilirsiniz. Duygu Özdemir ve Neslişah Şatıroğlu öneriyor. 2024 haftalık ajandanın fiyatı 245 lira.

Haftalık planlayıcı

Leuchtturm1917

İş hayatında yardımınıza koşacak bir ajanda. Haftalık proje planlayıcısı olarak tasarlanmış. Sol tarafında haftalık bölümler, sağda ek notlar için çizgili kısım var. Farklı renklerde ve boyutlarda seçenekler bulabilirsiniz. Celal Korkut ve Özge Altınok Lokmanhekim öneriyor. 740 lira.

Günlük de olabilir

Ceyda Düvenci

Melimelek Ajanda

Saffet Emre Tonguç “İçindeki motivasyon cümleleriyle bütün yıl özel günlerinizi iyi dileklerle hatırlatan bir ajanda” diyor. Oyuncu Ceyda Düvenci’nin notlarıyla ve renkli illüstrasyonlarla süslü ajandayı günlük olarak da kullanabilirsiniz. 224 lira.

İş trafiğini düzenliyor

Gıpta Ajanda

Çizgili tasarımlı, 168 sayfalık ajanda için Celal Korkut “Toplantılar, davetler ve seyahatlerin planlanması ve karışıklık yaşanmaması için ajanda kullanımı benim için olmazsa olmaz. Çok yoğun iş trafiğimin düzenlenmesi ve sağlıklı yürümesi için mutlaka kullanıyorum” diyor. 60 lira.

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İklim iyimserliği Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü 2024, Dilara Koçak

Sadece bireysel sağlığımıza değil dünyamızın geleceğine de önem vererek hareket etmemizi teşvik eden bir ajanda. Bu baskısında ayın bilgisi, iklim iyimserliği köşesi, ayın film ve kitap önerisi başlıklarını görebilirsiniz. Ebru Erke’nin favorisi. 290 lira.

Eğlenceli tasarımlar

Le Color

Melis Yılmaz “Spiralli olması kullanımını çok kolaylaştırıyor.

Farklı kapak tasarımları arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Eğlenceli ve çok renkli” diyor.

192 sayfadan oluşan ajandalar yılbaşı hediyesi olarak da güzel bir alternatif. Spiralli, 2024 haftalık ajandanın fiyatı 182 lira.

Gezmeyi sevenlere...

Seyahat Temalı 2024 Ajandası, Biz Evde Yokuz

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Aylık seyahat önerileri, QR kodlarıyla erişilebilen rehberler ve not sayfaları sunan bir ajanda. Biz Evde Yokuz Instagram hesabıyla bilinen Duygu Şar ve Bilgehan Çelik’in imzasını taşıyor. Özge Altınok Lokmanhekim’in tavsiyesi. 489 lira.