Buyurun ‘Altın Portakal’ hasadına...

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Kurumsallaşmanın çok zor olduğu coğrafyamızda, sinemamızın en köklü etkinliklerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 59’uncu kez huzurlarımızda. 8 Ekim’e kadar sürecek olan ‘şenlik’te Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal
Kısa Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması heyecan dozu yüksek bölümler olacak.
10 filmlik heyecan fırtınası
Festivalin en dikkat çeken bölümü olan ‘Ulusal Yarışma’da 10 film izleyici ve jüri karşısına çıkacak.
* Ayna Ayna
Belmin Söylemez
* Bir Umut
Ümit Köreken
* Bomboş / Onur Ünlü
* Gidiş O Gidiş / Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz, Blake Williams
* Hara / Atalay Taşdiken
* Iguana Tokyo
Kaan Müjdeci
* Kar ve Ayı / Selcen Ergun
* Karanlık Gece
Özcan Alper
* Kurak Günler
Emin Alper
* LCV (Lütfen Cevap Veriniz) İsmail Kurtuluş ve Kaan Arıcı
Jüri başkanı Yeşim Ustaoğlu
Bu yılki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jürisi: Yeşim Ustaoğlu (Başkan), Ahmet Mümtaz Taylan, Azra Deniz Okyay, Harun Tekin, Haydar Ergülen, Nurgül Yeşilçay ve Uğur İçbak. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın jüri üyeleriyse Ceylan Özgün Özçelik, Elif Ergezen ve Hilmi Etikan’dan oluşuyor. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisinde yer alan isimlerse Ezgi Mola, Melikşah Altuntaş ve Nazlı Elif Durlu.
Anamaria Marinca, Jean-Marc Barr, Nikolaj Nikitin, Olivier Père ve Valdimar Jóhannsson da Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisindeki isimler. Bu yıl aramızdan ayrılan sevgili arkadaşımız Murat Özer anısına verilecek ‘SİYAD Ödülü’nün jürisiyse Murat Erşahin, Olkan Özyurt ve
naçizane bendenizden oluşuyor.
‘Başka Bir Dünya’ seçkisi
* Ayrılma Kararı’ (Decision to Leave) / Park Chan-wook
* Güneş Sonrası (Aftersun) / Charlotte Wells
* Yakın (Close) / Lukas Dhont
* Plan 75 / Chie Hayakawa
* Hayali Ülkem (My Imaginary Country) / Patricio Guzmán
* Herkes Jeanne’ı Sever (Everybody Loves Jeanne)/ Céline Devaux
* Köpekler ve İtalyanlar Giremez (No Dogs or Italians Allowed) Alain Ughetto
* Savaş Atı (War Pony) / Riley Keough ve Gina Gammell
* Bebek Servisi (Broker) / Hirokazu Kore-eda
* Başkalarının Çocukları (Other People’s Children) / Rebecca Zlotowski