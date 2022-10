Buyurun ‘Altın Portakal’ hasadına...

Haberin Devamı

Kurumsallaşmanın çok zor olduğu coğrafyamızda, sinemamızın en köklü etkinliklerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 59’uncu kez huzurlarımızda. 8 Ekim’e kadar sürecek olan ‘şenlik’te Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal

Kısa Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması heyecan dozu yüksek bölümler olacak.





Onur Ödülleri ’ Perihan Savaş ve Erkan Can’a, ‘ Başarı Ödülü ’ de Zerrin Tekindor’a bu geceki açılışta takdim edilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen festival ‘Başka Bir Dünya’ bölümüyle uluslararası sinemanın sularıyla buluşacak. Festival boyunca çeşitli söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek, dört yıl önce kurulan Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında her gün gerçekleşecek derslerde sinema sektörünün önde gelen isimleri 41 şehirdeki 84 üniversiteden seçilen 250 Altın Portakal Sinema Okulu öğrencisiyle deneyimlerini paylaşacak.İdari direktörlüğünü Cansel Tuncer’in, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu’nun üstlendiği, sanat yönetmeni olarak Başak Emre’nin, Antalya Film Forum direktörü olaraksa Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu’nun görev aldığı festivalde gösterimler AKM Aspendos ve Perge salonlarında, Doğu Garajı Kültür Merkezi Salonu’nda, Yıldızların Altında 1 (Karaalioğlu Parkı içi, eski Atatürk Stadyumu) ve Yıldızların Altında 2 (AKM Doğan Hızlan Kütüphanesi arkası) açık hava sinemalarında gerçekleştirilecek. AKM Perge Sinema salonundaki ulusal kısa metraj ve belgesel film gösterimleriyle Charlie Chaplin’in ‘Yumurcak’ (The Kid) adlı filminin iki gösterimi ücretsiz olacak. Bilet ücretleriyse öğrenci 3, tam 5 lira.

10 filmlik heyecan fırtınası

Festivalin en dikkat çeken bölümü olan ‘Ulusal Yarışma’da 10 film izleyici ve jüri karşısına çıkacak.

* Ayna Ayna

Belmin Söylemez

* Bir Umut

Ümit Köreken

* Bomboş / Onur Ünlü

* Gidiş O Gidiş / Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz, Blake Williams

* Hara / Atalay Taşdiken

* Iguana Tokyo

Kaan Müjdeci

* Kar ve Ayı / Selcen Ergun

* Karanlık Gece

Özcan Alper

* Kurak Günler

Emin Alper

* LCV (Lütfen Cevap Veriniz) İsmail Kurtuluş ve Kaan Arıcı

Jüri başkanı Yeşim Ustaoğlu

Bu yılki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jürisi: Yeşim Ustaoğlu (Başkan), Ahmet Mümtaz Taylan, Azra Deniz Okyay, Harun Tekin, Haydar Ergülen, Nurgül Yeşilçay ve Uğur İçbak. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın jüri üyeleriyse Ceylan Özgün Özçelik, Elif Ergezen ve Hilmi Etikan’dan oluşuyor. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisinde yer alan isimlerse Ezgi Mola, Melikşah Altuntaş ve Nazlı Elif Durlu.

Anamaria Marinca, Jean-Marc Barr, Nikolaj Nikitin, Olivier Père ve Valdimar Jóhannsson da Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisindeki isimler. Bu yıl aramızdan ayrılan sevgili arkadaşımız Murat Özer anısına verilecek ‘SİYAD Ödülü’nün jürisiyse Murat Erşahin, Olkan Özyurt ve

naçizane bendenizden oluşuyor.

‘Başka Bir Dünya’ seçkisi

* Ayrılma Kararı’ (Decision to Leave) / Park Chan-wook

* Güneş Sonrası (Aftersun) / Charlotte Wells

* Yakın (Close) / Lukas Dhont

* Plan 75 / Chie Hayakawa

* Hayali Ülkem (My Imaginary Country) / Patricio Guzmán

* Herkes Jeanne’ı Sever (Everybody Loves Jeanne)/ Céline Devaux

* Köpekler ve İtalyanlar Giremez (No Dogs or Italians Allowed) Alain Ughetto

* Savaş Atı (War Pony) / Riley Keough ve Gina Gammell

* Bebek Servisi (Broker) / Hirokazu Kore-eda

* Başkalarının Çocukları (Other People’s Children) / Rebecca Zlotowski