Biz bahara hazırız, ya saçlarımız?

Soğuk geçen bir kışın ardından saçlarımıza kaybettiği nemi, sağlıklı görünümü kazandırmak için işin uzmanlarına danıştık. Saçlarımız kışın soğuktan yıpranmış olsa da bahara girerken azalan nemini geri kazandırıp daha ışıltılı ve sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için evde kendimiz bakım kürleri uygulayabiliriz. Güzellik uzmanı Suna Dumankaya’dan evde kolaylıkla hazırlayabileceğimiz maske tarifleri aldık. Kuaför Ahmet Çoban’dan ilkbahar-yaz sezonunun yeni saç trendlerini dinledik.

ÖNERİLERE UYUN, SAÇLARINIZDAN OLMAYIN

Dermatolog Dr. Ahmet Günay



- Mevsim değişiklikleriyle birlikte tıpkı cildimiz gibi saçlarımız da yıpranıyor, bakıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Rüzgâr, saçı sımsıkı tutan şapkalar ve bunun gibi pek çok etken saçlarda kurumaya, yıpranmaya ve dökülmeye sebep oluyor.

- Saçları sık yıkamak derinizin yağ dengesini bozar ve saçlar daha fazla yağlanır. Saçınızı her gün yıkamayın. 2-3 günde bir ph 5.5 değerinde bir şampuanla yıkamak yeterli.

- Jöle kullanmayın. Kullanırsanız da aynı gün saçınızı yıkayın.

- Saçlarınızı nazikçe tarayın ve fırçalayın. Saçlara sert davranmak saç kaybını arttırır.

- Saçlarınızı daima az şampuan kullanarak yıkayın, daha çok şampuan kullanıldığında saçlarınız daha temiz olmaz.

- Sabunla yıkamayın, nem kaybına neden olur.

- Saç köklerinin güçlenmesi için sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edin. Bol su, sebze, meyve, süt ürünleri ve yeterince protein tüketin.

- Saçınızı yıkadıktan sonra bakım yapın.

- Saçlarınızın havayla temasını kesmeyin.

- Sigara ve stres saç dökülmesini tetikleyen başlıca faktörler arasında...

- Saçlarınızı yıkadıktan sonra pamuklu havlularla kurulayın, saç kurutma makinesi kullanmayın.

ARTIK SERT DEĞİŞİMLER TALEP EDİLMİYOR

Ahmet Çoban, kuaför



- Bahar zamanı tüm canlılar için yenilenmeyi müjdeler, bu nedenle geçiş döneminde saç dökülmesinde artışlar yaşanabilir. Saçlarımızın mevsim geçişlerinde daha fazla bakıma ihtiyacı oluyor. Kışın biraz geri plana düşüyor saçlar. Cansızlaşıp matlaşıyor, yıpranıp kırılıyor. Nasıl ki yüzümüze her gün bakım yapıyorsak, saçlarımızı da ihmal etmemeliyiz. Her banyo öncesi bir bakım rutinimiz olmalı.

- Kışın saçlarımız daha çok kapalı kalıyor. Bu da havasız kalmasına, yağlanmasına ve köklerinin tıkanmasına; dolayısıyla saç dökülmesine neden olabiliyor. Akşamları bakım yaparak kış boyunca önlem alabilirsiniz. Saçın yağlanma sorunu varsa kök kısımlara aloe vera, çay ağacı yağı gibi dengeleyici özler kullanabilirsiniz. Derideki kuruluk için Hindistan cevizi, avokado ve ayçiçeğiyağı iyi gelir. Saç köklerini güçlendirme konusunda tiare, argan, jojoba ve karite yağları iyi sonuç verir. Saç derisinde kaşıntıları gidermek içinse lavanta, papatya gibi yağları tercih edebiliriz. Tabii bu yağların organik ve soğuk sıkım olması önemli.

- Bahar-yaz döneminde âdettendir, saç renginde değişim planlanır. Eğer renk değişiminin daha başarılı olmasını istiyorsanız, uygulamadan bir süre önce düzenli saç bakımına başlayabilirsiniz. Saç ne kadar sağlıklı olursa, kimyasal işlemlerden yıpranma riski o kadar azalır ve çok daha iyi renkler, kalıcı sonuçlar ortaya çıkar.

Kuaföre gidiş azalacak

- Bize gelenlerin istekleri de değişti. Artık siyahtan sarıya geçmek gibi sert değişimler talep edilmiyor mesela. Kendi tonlarına yakın uygulamalar tercih ediyor insanlar. O nedenle ben artık yeni sezonda ‘açık’ veya ‘koyu’ tonlar moda olacak gibi açıklamaları demode buluyorum. Daha az tekrar, dolayısıyla daha az kuaför ziyareti gerektiren ve kişinin kendi tonlarından yola çıkarak kişiselleştirilmiş uygulamalar trend olacak.

ERKEKLER İÇİN TAVSİYELER

Şükrü Dudu, berber



Mevsim geçişlerinde, özellikle bahar döneminde saç dökülmesi problemiyle karşılaşıyoruz. Bunun için saç köklerini güçlendiren ve saçı canlandıran, dökülme önleyici serumlardan destek alabilirsiniz. Kışın, soğuk havanın etkisiyle saç yapısında oluşan kuruluktan dolayı saçlar matlaşır ve uçlarda kırılmalar yaşanır. Saçınıza nem yüklemesi yaparak saçlarınızın parlak, esnek ve canlı kalmasını sağlayabilirsiniz.

EVDE KENDİNİZ YAPIN

Güzellik uzmanı Suna Dumankaya’dan iki farklı bakım kürü



Dökülmeyi önleyici ve besleyici

NE LAZIM?

- 1 kahve fincanı pirinç

- 1 kahve fincanı maydanoz suyu

- 3 çorba kaşığı çörekotu yağı

- 2 çorba kaşığı bal

NASIL YAPARIM?

Pirinci haşlayıp blendır’dan geçirin. İçine maydanoz suyu ve yağları ekleyin. Boya gibi sürüp streç filmle sararak 4-5 saat bekletin.

Saç derisindeki kepek ve egzama için

NE LAZIM?

- 1 dal aloe vera

- 1 kahve fincanı kantaron yağı

- 1 çorba kaşığı elma sirkesi

- 1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

Malzemeleri blendır’dan geçirin. Saç derisine uygulayıp masaj yapın. Streç filme sarıp 4 saat bekletin. Sonra saçınızı yıkayın.

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