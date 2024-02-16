Bitkilerimizin soğukla mücadelesi

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Mevsimsel değişiklikler sadece dış değil, iç mekân bitkilerini de etkiler. Bitkiler hava kalitesi, sıcaklık ve nemdeki değişikliklere karşı çok hassastır. Düşük ışık seviyeleri, kuru hava, daha kısa günler ve soğuk gibi zorlu yetiştirme koşulları ev bitkilerinin büyümesini yavaşlatır. Kışın aylarında bitkilerimizi nasıl koruyacağımızı uzmanlara sorduk.

Unlu bitlere ve kırmızı örümceğe dikkat!

◊ Kapalı camlar sebebiyle oluşan durağan havayı fırsat bilen unlu bitlerin bitkilerinizde olup olmadığını sık sık takip edin. Uzun süre açılmaya çalışan ancak rulo halde kalmış taze yaprakların içlerinde, yaprakların arka taraflarında, bitkinin gövdesinde ve hatta toprağında beyaz, dokununca pamuk helva gibi uzayan, bitkinin özsuyunu emen canlılar gördüyseniz bunları sulandırılmış alkolle temizleyin. Bitki üzerinde gezinen karınca varsa unlu bit de vardır. Nemli olmayan, kuru bir ortamda çoğalan kırmızı örümcek (örümcek değil ama ağ kurduğu için öyle denmiş) yapraklarda görülür. İmkânınız varsa bahçede ya da balkonda tazyikli bir suyla (diğer bitkilere ulaşmayacak şekilde) bunları uzaklaştırın. Havanın soğuk olmamasına dikkat edin. (Fem Güçlütürk)

◊ Bitkilerde zamanla toz birikebilir. Bunu kontrol altında tutmak için ara sıra yaprakları silin. Büyük, sert yapraklı bitkiler yumuşak bir sünger veya bezle temizlenebilir. Yumuşak içerikli bir arapsabunu ve ılık su çözeltisi kullanabilirsiniz. Afrika menekşeleri gibi yumuşak, tüylü yapraklı bitkilerin yapraklarını ıslatmaktan kaçının, zarar verebilirsiniz. Kaktüs ve sukulent gibi daha kuru toprakları tercih eden bitkileri veya kış için uykuda olan bitkileri ıslatmayın. Bunları lokal, daha nazik temizlemeye çalışın.

◊ Etrafını temizlemek için saksı bitkilerinizi, biraz arapsabunuyla karıştırılmış ılık su dolu bir kova veya küvette yaklaşık 15 dakika bekletin. Bitkilerinizi konumlandıracağınız alanların cam temizliğini de ihmal etmeyin. (Ahu Toksöz)

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Gün ışığından yararlanın, don olaylarından koruyun

2-18 derecelik bir sıcaklığa ihtiyacı vardır. Bitkileri geceleri pencere kenarından uzaklaştırın. Ayrıca hassas yaprakları kavurabilecek radyatör ve şömine gibi ısı kaynaklarından da uzak tutun. (Ahu Toksöz)

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◊ Gün ışığı süresi azalınca iç mekândaki bitkiler yeteri kadar beslenemez. Bu nedenle normalde gün ışığından uzakta bakılan bazı türler pencere kenarına yakın yerlere kademeli olarak konumlandırılabilir. Pilea peperomioides (Çin para çiçeği), orkide, zamia, pothos sarmaşığı gibi...

◊ Kışın ısıtıcı kaynaklar nedeniyle ortamdaki nem seviyesi azalır. İç mekânda bakılan ve nem seven bitkiler kuru ortamdan çabuk etkilenir. Bu durum yaprak ve gövdelerinde hastalıklara davetiye çıkarır. Ortamdaki nem oranı en az yüzde 50 olmalıdır. Elbette her tür için geçerli değil. Monstera deliciosa (devetabanı), yuka, pilea ve starliçe gibi bitkiler ortam nemini sever. Ortam nemini arttırmak için nem cihazı kullanılabilir, çamaşır kurutulan bir oda tercih edilebilir. Mutfaklar yine nemin yoğun olduğu bölümlerden biridir. Tül perdelere su püskürterek yine ortam nemi arttırılabilir. Saksı yanlarına su dolu kaplar bırakılabilir. Kalorifer peteklerine su kapları asılabilir.

◊ Dış mekân bitkileriniyse özellikle don olaylarından korumak için basit önlemler alabiliriz. Balkonda ya da bahçedeki saksı bitkilerini masanın altına yerleştirip masanın tamamını şeffaf bir muşambayla kapatabiliriz. Hava deliği açmayı unutmayın! Bitki rafları için de sera kılıfları satın alınabilir. İç mekân bakımına uygun olan bitkileri bir süreliğine içeri almak da işe yarar. (Naz Irmak Saf)

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Ortam nemini yüzde 50 oranında tutmak için nem cihazı kullanılabilir.

Kış aylarında bitkiler dinlendikleri için sulama sıklığında ve miktarında aşırıya kaçmayın. Sararan, kararan, zayıf gelişen yapraklar... Kışın büyümeye zorlanan bitkilerin, çok sulama ve az ışığın da etkisiyle bocaladığını hatırlayın. (Fem Güçlütürk)

◊ Ahu Toksöz, bitki bakım uzmanı, @greensquaremeter

◊ Fem Güçlütürk, bitki bakım uzmanı, @femgucluturk

◊ Naz Irmak Saf, bitki bakım uzmanı, @bitkilievim