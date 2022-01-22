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Bir ‘Seni sevooooyum anne’ yeter mutluluğa

#Çocuklar#Mutluluk#Ebeveyn
Bir ‘Seni sevooooyum anne’ yeter mutluluğa

Rengârenk boyanmış bir resim, kardeşlerin birbirlerine sarılması ya da yarım yamalak Türkçeyle söylenen bir sevgi sözcüğü bizi mutlu etmeye yetiyor. Ebeveyn olmanın sizi en mutlu ettiği anları neler?

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Melis: Gizem merak ettim, anne olmanın seni en mutlu ettiği anlar neler mesela?

Gizem: Anlarımı düşünüyoruuumm (gülüyor). Bir an değil de varlığı mutlu ediyor. Arkadaşım biliyorsun, benden çıkmıyor öyle romantiklikler, varma üstüme.

Melis: Ha ha ha...

Gizem: İyi ki benim kızım, annesi olduğum için çok mutluyum.

Melis: Mesela tatlı bir laf ettiğinde “Ay yavrum” olmuyor musun?

Gizem: Ha evet, “Seni sevooooyum anne” diyor mesela. Ne kadar stresli olursam olayım, unutuyorum tabii. Dert tasa uzun süre kalamıyor evde. Sen hangi anlarda mutlu hissediyorsun?

Melis: Az önce Deniz yaptığı bir resmi gösterdi mesela. Rengârenk bir resim yapmış. Çok canım sıkkındı o an. Resmi görünce bir anda içim mutlulukla doldu. “Ne şanslı anneyim beee” diye düşündüm. Ama vallahi, “Aman da ne şahane doğurdum, yeryüzünün en güzel yavrusu benim yavrum” gibi bir duyguyla değil!

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Gizem: Herkeste duygu aynı olmuyor. Bence bu da normal. Mesela bazı anneler emzirmeyi çok sever. Benim için bir görevdi.

Melis: O bana da görevdi valla. İkiz emzirmek ancak üçüz emzirmekten daha kolay olabilir. Bilmiş akrabalar “Özlersin bak” diyorlardı. Asla özlemedim.

Gizem: Herkes duygulanmak, ağlamak, mutluluktan uçmak zorunda değil. Ama günün sonunda her çocuk annesinin biriciği. Yalnız seviyorum senin bu her bir şeyden mutlu olabilme hallerini. Belki Lorin şu an “Bak kalp yaptım” derken sekizgen çizdiği için de böyle hissediyor olabilirim!

Melis: Kızım ben Lorin’e bakıp senin adına bile mutlu olabiliyorum! Ama galiba benim en mutlu olduğum anlar çocuklarımın birbirlerine sevgi gösterdikleri anlar. Biliyorsun bizde bolca rekabet ve kavga var. Ama 40 yılda bir birbirlerini sevecekleri, sarılacakları filan tutuyor. Allahım, ölüyorum mutluluktan...

Gizem: Ya bak o tuhaf biliyor musun... Abimin oğlu Rüzgar’la Lorin birbirine sarılıp güzel güzel oynadığında ben de acayip mutlu oluyorum. Sonra hemen “Çık aklımdan ikinci çocuk fikri” diyorum.

Melis: Aman diyeyim! Şu an olmaz. Bunu ne kendine, ne ailene ne de bana yap!

Gizem: Yok, zaten hiçbir zaman olmaz.

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Melis: O kadar büyük konuşma canım. Pandemi bitsin, bakarız hep beraber. Okur anketi filan da yaparız.

Gizem: Allah isteyen herkese anne olmayı nasip etsin. Benim artık tek duam bu canım. Korona da bitse, Mars’ta yaşam da başlasa o defter kapandı!

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#Çocuklar#Mutluluk#Ebeveyn

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