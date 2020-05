Artık güvende ve mutlu yaşayacaklar

Emekli Yük ve Çiftlik Hayvanları Bahçesi projesi hangi amaçla kuruldu?

Temelleri 2019’da atıldı. Henüz tamamlanmadan 25’e yakın hayvanın yuvası oldu. Burayı işkenceye maruz kalan dostlarımız için kurduk. Amacımız insanlar tarafından sömürülen bu hayvanların ömürlerinin sonunda rahat etmesiydi. Çiftliğimize sığınan hayvanların hiçbiri kesilmeyecek; tedavileri, ilaçları, yemekleri ve barınmaları HAYTAP tarafından sağlanacak. Onlar da ölene kadar artık mutlu yaşayacak.

Hangi hayvanları projeye dahil ediyorsunuz?

Sadece çiftlik ve yük hayvanları... Yılbaşında kesimden kurtulan hindi ve ördekler, Batman’da kurşun yemiş eşek, Malatya’dan her tarafı yara bere olmuş at, yavrusu doğumda öldüğü için onu arayan koyun... Önümüzdeki günlerde ayağı kırılmış bir leylek de tedavisi tamamlandıktan sonra konuğumuz olacak. Her birinin acıklı birçok öyküsü var.

Yavrusu katledilen anne eşeği nasıl buldunuz?

Ekibimizin operasyonuyla Haymana’dan kurtarılıp getirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın nakil desteğiyle buraya ulaştırdık. Uzun yıllardır yük taşımaktan kaynaklanan yaraları vardı. Bir gözü de görmüyor. Uludağ Üniversitesi’ndeki tedavisi devam ediyor. En acıklısıysa bu hayvancağızın bir isminin bile olmayışıydı. Adeta bir market sepeti gibi sadece yük taşımak için kullanılmış.

Siz bir isim verdiniz mi?

Buradaki dostlarımıza hangi HAYTAP temsilcisi arkadaşımız tarafından kurtarıldılarsa onun ismini veriyoruz; Zeynep, Sevgi, Damla, Alev, Zuhal, Emre, Filiz...

ÇOCUKLAR BUNUN GİBİ MERHAMET MERKEZLERİNİ ZİYARET ETMELİ

Çiftliğiniz ziyarete açılacak mı?

Burası bir hayvan bakım merkezi gibi gözükse de aslında bir eğitim merkezi olacak. Belki de bir eğitim müzesi! Çocukların hayvanat bahçeleri ya da yunus parklarının yerine bu gibi merhamet merkezlerini ziyaret etmesi gerekiyor. Pandemi geçtikten sonra bir açılış yapacağız.

Projenizi desteklemek isteyenler nasıl bir yol izlemeli?

Destek vermek için haytap@haytap.org e-posta adresinden bize ulaşabilir, haytap.org ve haytap.tv internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sadece bağışlarla burayı idare etmemiz mümkün değil. Birçok sponsorumuz da var. Onlara, bize inandıkları ve destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz.

Emekli Hayvanlar Çiftliği çok yeni, temelleri 2019’da atılmış. Ama şimdiden yaklaşık 25 hayvana yuva oldu. Siz de onlara destek verebilirsiniz.