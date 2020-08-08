Anne köftesi mi Asya lezzetleri mi?
Sayıları o kadar hızlı artıyor ki aralarından seçim yapmak da artık bir uzmanlık alanı. Beslenmesini bu yaşam felsefesi üzerine kurmuş ya da vegan lezzetleri iyi tanıyan jürimize en beğendikleri yerleri ve tavsiyelerini sorduk. Salata ve sebze tabaklarından başka seçenek çok.
1) BURGER VE TATLILARI ÖNERİLİYOR
Bi Nevi Deli - İstanbul
Yemeklerin hazırlanışını görebileceğiniz açık mutfağı var. Zülal Kalkandelen, burger ve tatlılarını tavsiye ediyor. Etiler; (0212) 358 60 32
2) GELENEKSEL TATLAR İÇİN
Veganarsist - İstanbul
Birçok geleneksel yemeğin vegan versiyonunu yapıyorlar. Ebru Arıman kaju ayranını tavsiye ediyor. Kadıköy; (0212) 224 78 53
3) HEM LEZZETLİ HEM DOYURUCU
Veganka - Ankara
Ankara’nın ilk vegan lokantası. Samimi ortamı ve makul fiyatlarıyla cazip. Günün çorbası, tost ve dürüm en sevilen ürünler. Kızılay; (0312) 969 83 08
4) SUŞİSİZ KALAMAYANLARA...
Yuzu Moda - İstanbul
Asya mutfağını yaratıcı bir şekilde ‘veganize ediyor’. Vegan mutfağının sadece salatadan ibaret olduğunu sananlar mutlaka gitmeli. Moda; (0541) 974 15 12
5) TAM BİR AKTİVİST MEKÂNI
Vegan Kantin - Bursa
Bursa’nın ilk vegan kafesi. Sahibinin güler yüzünün yanına vegan aktivistlerin toplantı yeri olmasını da ekleyince ünlü oldu. İhsaniye; (0224) 245 93 38
6) HAYDİ MISIR’A GİDELİM!
Kem Küm - İstanbul
Mısır’ın geleneksel lezzetlerini sunan lokantada falafel, foul gibi lezzetler yapılıyor. Ama en çok ‘koshari’si meşhur. Kadıköy; (0533) 422 92 43
7) MUHTEŞEM MANZARA
Litera - İstanbul
Tarihi Yarımada’ya bakan bu restoranın ayrı vegan menüsü var. Başkara, çiğ vegan tatlısını ve ızgara sebzeyi tavsiye ediyor. Beyoğlu; (0212) 292 89 47
8) YOĞURTLU FALAFEL AŞKINA!
Yaşam Cafe - İzmir
Yoğurtlu falafeli en çok tavsiye edilen yemeği. Falafel köftesi de bitkisel yoğurdu da kendileri hazırlıyorlar. Alsancak; (0534) 033 03 72
9) GÖKDELENLERİN ARASINDA...
Baby Elephant - İstanbul
Şehrin modern kısmında bir vaha. Unsuz ve şekersiz cheesecake’i çok tercih ediliyor. Maslak; (0212) 276 06 00
10) ÇOCUKLUĞUNUZUN LEZZETLERİ
Muhtelif Mekân - İstanbul
Yeldeğirmeni’ndeki kedi dostu küçük işletme, vegan anne köftesi yapıyor. Kadıköy; (0542) 345 75 70
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