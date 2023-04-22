Abartılı trendlere başkaldıran akım: Vanilya kız

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Vanilya kız bej tonlarıyla tasarlanmış odasında ve yine aynı tonlardaki nevresimlerinin arasında uyanıyor, üzerinde rahat ev kıyafetleriyle latte’sini içiyor ve günlük tutmaya başlıyor. Gözünüzde canlandı mı? Sosyal medyada dolaşan moda ve yaşam tarzı videolarını izleyenlerdenseniz, bu sade zevkleri yansıtan, huzurlu stil karşınıza çıkmış olabilir. Özellikle TikTok’ta 840 milyondan fazla görüntülenmesiyle bu mecrayı bir süredir ele geçirdiğini söylemek mümkün. ‘vanilla girl’ estetiğinde ekru-bej bazlı bir renk paletiyle birlikte rahat kıyafetler, örgü takımlar ve minimalist makyajlar görüyoruz. Kısa sürede bu kadar sevilip benimsenmesinin arkasındaysa herkesin kendi stiline kolayca adapte edebilmesi yatıyor.

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Ekru-bej bazlı renkler hem gündüz hem gece kıyafetlerinde öne çıkıyor.Hailey Bieber ve Roise Huntington-Whiteley gibi stil ikonlarının da vazgeçilmez minimal tarzını yansıtan bu akım, son zamanlarda Netflix’in popüler dizilerinden biri olan ‘Gözcü’de Naomi Watts’ın tarzında da karşımıza çıktı. Şık ve sofistike ‘vanilla girl’ stili, sakinliğiyle sanki 2023’ün abartılı trendlerini dengelemek için hayatımıza girmiş gibi.

Stil ikonu Rosie Huntington Whiteley de (üstte) bu tarzın temsilcilerinden.Kış aylarında örgü kazaklar, dize kadar uzanan çoraplar, aynı tonlardaki paltolar ve kışlık aksesuarlarla kendini gösteren bu trend , bahar ve yaz aylarındaysa yerini ekru uzun elbiselere, trençkotlara, tiril tiril eteklere, pantolon ve bluzlara bırakıyor. Aynı tonlardaki uyumlu aksesuarlarsa bu stili güçlendiriyor.

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Sosyal medyada ‘vanilla girl’ etiketi altında yapılan paylaşımlar sadece giysi ve aksesuar odaklı değil; bu tarzı yansıtan ev dekorasyonu ve makyaj videoları da çok izleniyor. Vanilya kız, evini de bu tarza göre dekore ediyor, stiliyle de uyumlu olarak, doğal, sade ama sağlıklı gösteren bir makyajı benimsiyor. Yani arka planda görünen neredeyse her şey bej ve ekru tonlarında karşımıza çıkıyor.Hızlı mikrotrendlerin doğduğu ve neredeyse her hafta farklı bir trendle tanıştığımız sosyal medya çağında, ‘vanilla girl’ trendini sevmemizin nedeniyse uzun ömürlü olma potansiyeli...Bir de “Farklı ol, yaratıcı ol, görünür ol” diye bağıran ve çoğu zaman üzerimizde baskı kuran diğer trendlerin aksine sakinliği, sadeliği ve zamansızlığı vurgulaması etkili oluyor.

Makyajınız da doğal olmalı



İnce yapılı, renkli bir nemlendiriciyle cilt tonunuzu eşitleyin. Bu makyajda cildin kuru değil, sağlıklı ve nemli olması çok önemli. Doğal bir görünüm için yine ince yapılı, çizgilere dolma yapmayan bir kapatıcı kullanın. Nötr tonlarda, neredeyse yokmuş hissi veren bir göz farı tercih edin. Gelelim allığa... Vanilya kızlar doğal bir görüntü için allık tercihlerini mutlaka likit olanlardan yana yapıyorlar, böylece nemli ve ipeksi görünüm sabit kalıyor. Dudak parlatıcısıyla makyajınıza son dokunuşu yapmayı unutmayın.

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Tılsımlı Göbeklitepe Koleksiyonu





Mücevher markası Luna Merdin, tarihin sıfır noktası olarak tarif edilen Göbeklitepe’den aldığı ilhamla bir koleksiyon tasarladı. Luna Merdin bu gizemli bölgenin eşsiz hikâyelerini mücevherler aracılığıyla yansıtıyor. Koleksiyon özelinde Başak Dizer Tatlıtuğ ile işbirliği yapan Luna Merdin, ünlü stilist ve tasarımcının vizyonunu tılsımların enerjisiyle birleştiriyor. Marka ayrıca neredeyse yok olmak üzere olan el sanatlarını günümüze taşıyarak yeni nesillere aktarmak istiyor. Bunun için de Türkiye’nin her bölgesinde işçilik konusunda uzman, çok değerli zanaatkârlarla çalışıyor. Bu özel koleksiyonu ve farklı tılsımlarını keşfetmek için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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