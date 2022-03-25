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Ziynet Sali, Times Meydanı’nda

#Ziynet Sali#Times Meydanı#New York
Ziynet Sali, Times Meydanı’nda

 ZİYNET Sali, son şarkısı “Sana Doyamıyorum”la New York Times Meydanı’ndaki dev dijital ekranda yerini aldı.

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Güçlü kadın seslerini bir araya getiren Equal müzik listesinin kapağını süsleyen Sali’nin fotoğrafı New York’un ünlü meydanında gün boyu gösterildi.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Sali, şöyle dedi:

“Ben Ziynet Sali, kendi ayakları üstünde duran kadınlardan sadece biriyim. İnsanın içinde barındırdığı güce her zaman inanan, istediğini başarmadan vazgeçmeyen ve gücün, sevginin içinde barındığına inanan bir kadınım. Âşık olduğum müzik ve en mutlu olduğum şeyi yaparak, şarkılarım sayesinde yer aldım. İçinizden geleni yapmaktan ve hayallerinizin peşinde koşmaktan vazgeçmeyin.”

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Ziynet Sali, Times Meydanı’nda

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