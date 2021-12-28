Gülçin Ergül, Times Meydanı'nda! 'Seni sınırsızca seviyorum'

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Kazanın ardından psikolojik destek alan ünlü şarkıcıyı sevenleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ergül son olarak sosyal medya hesabından New York Times Meydanı'nda yer aldığı bir görüntüyü paylaştı.

Spotify'ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı'nın Aralık ayı konuğu Gülçin Ergül oldu. Hepsi Grubu'yla müzik sektörüne adım atan daha sonra kariyerine solo devam eden, New York Times Meydanı'ndaki dev reklam panosunu süsledi.

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Ergül, vefat eden sevgilisine teşekkür etti: "Spotify’ın Equal listesinin kapağında yer aldığım ve bu billboard’da çıkacağımı duyduğun an çok gururlanmıştın... Aslında 14 Aralık’tan itibaren New York Times Meydanı’nda billboard’da yer alıyoruz. Bu bizim başarımız; senin başarın. Şimdi de bu başarımızı izliyor ve gülümsüyor olduğunu hayal ve temenni ediyorum. Seni sınırsızca seviyorum."