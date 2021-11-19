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Pekkan, her ay farklı kadın sanatçıların şarkılarını müzikseverlerle buluşturan listenin kasım ayına “Bi’Tık-Sunrise Version” adlı çalışmasıyla dahil oldu. EQUAL Türkiye çalma listesinin kapağında görülen sanatçı, New York’taki Times Meydanı’nda Spotify’ın dev reklam panosunu da süsledi.

Ajda Pekkan, bu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Teşekkürler Spotify. Times Meydanı’nda bir süperstar var! Ajda Pekkan’lı EQUAL Türkiye listesi şimdi New York’ta.” Nisan 2021’de hayata geçen Spotify EQUAL programı kapsamında listeye Melike Şahin, Kalben, Hadise, Sibel Can, Göksel, Nova Norda konuk oldu.