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Times Meydanı’nda bir Süperstar!

#Ajda Pekkan#Times Meydanı#New York
Times Meydanı’nda bir Süperstar

Ajda Pekkan, Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL Global çalma listelesinde yer aldı.

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Pekkan, her ay farklı kadın sanatçıların şarkılarını müzikseverlerle buluşturan listenin kasım ayına “Bi’Tık-Sunrise Version” adlı çalışmasıyla dahil oldu. EQUAL Türkiye çalma listesinin kapağında görülen sanatçı, New York’taki Times Meydanı’nda Spotify’ın dev reklam panosunu da süsledi.

Times Meydanı’nda bir Süperstar

Ajda Pekkan, bu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Teşekkürler Spotify. Times Meydanı’nda bir süperstar var! Ajda Pekkan’lı EQUAL Türkiye listesi şimdi New York’ta.” Nisan 2021’de hayata geçen Spotify EQUAL programı kapsamında listeye Melike Şahin, Kalben, Hadise, Sibel Can, Göksel, Nova Norda konuk oldu.

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#Ajda Pekkan#Times Meydanı#New York

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