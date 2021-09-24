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Sibel Can New York'ta

#Sibel Can#New York#Spotify EQUAL Müzik Programı
Sibel Can New Yorkta

Ünlü sanatçı Sibel Can, New York’taki Times Meydanı’ndaki dev dijital reklam panosunda yer aldı. Can, “Şu anda yaşadığım duygu ve gururu kelimelerle anlatmam mümkün değil” dedi.

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ÜNLÜ sanatçı Sibel Can, “Spotify EQUAL Müzik Programı” kapsamında önceki gün New York Times Meydanı’ndaki dev dijital reklam panosunda yer aldı. Can, Sony Music Türkiye etiketiyle çıkan single’ı “Adı Elveda Olsun”la Spotify EQUAL Türkiye çalma listesinin bu ayki lokal kapak kadın sanatçısı oldu. Sanatçı, bu özel programla Spotify’ın New York’taki Times Meydanı’nda yer alan meşhur reklam alanlarında da yer aldı. Sibel Can, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Dünyanın birçok ülkesinden kadın müzisyenin buluştuğu EQUAL listesinin eylül ayı konuk sanatçısı oldum. Emeklerimizin karşılığını bu şekilde almak gurur veriyor. Spotify EQUAL’ın bu çalışması, kadın sanatçıların tüm dünyada görünür hale gelmesine büyük katkıda bulunuyor. Mutlu ve gururluyum. Müzik endüstrisinde bir kadın olmadan aynı olmayacağı gibi... Başka hiçbir yaşam dalı da bir kadına dokunmadan aynı olmaz. Kadınlar hayatın hiçbir dalından ayrılmamalıdır.”

‘Kadınlar iş hayatında daha az şansa sahip’

Spotify, geçtiğimiz mart ayında Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak üzere global müzik programı EQUAL’ı hayata geçirmişti. Amaç ise müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek. Sibel Can da bu programın bir parçası olduğu için heyecanlandığını söyledi: “Ayaklarının üzerinde duran, çocuklarını tek başına en iyi koşullarla büyütmeye çalışan bir anne olarak, kadınların ne kadar çalışırlarsa çalışsın, iş hayatında erkeklerden daha az şans ve imkâna sahip olduklarına şahit oldum. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınları, erkeklerle rekabetlerinden elemeyecek, fırsat eşitliğine katkı sağlayan, EQUAL programının bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Sibel Can New Yorkta

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#Sibel Can#New York#Spotify EQUAL Müzik Programı