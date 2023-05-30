Yıllar sonra şaşırtan itiraf: Çağla'ya çok eziyet ettim

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Arolat’la ilk reklam filmini 18 yaşındayken çektiğini anlatan Şıkel, “Soğuk bir kış günü şelalede çekim yaptık. Çok üşümüştüm” dedi. Arolat da geçmişi gülümseyerek anlattı: “Çağla’ya eziyet çektirmiştim. Düden Şelaleleri’nde kış günü suyun içine soktum onu.” (Sayit DURMAZ)





Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ERKEN KUTLAMA

Didem Uzel-Selim Sarı çifti, oğulları Aslan’ın 7’nci yaşı için erken kutlama yaptı.

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Uzel, partiden fotoğrafları sosyal medyada şu notla paylaştı: “Aslan hayal ettiği partiye kavuştu. Bir yaz bebeği olduğundan, doğum gününde arkadaşları olmayacağından dün parti yaptık.”

AYRILSAK DA BERABERİZ

23 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak noktalayan Metin Şen ve Aslı Gümüşel, pazar günkü seçimde birlikte oy kullandı.

TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne Aslı Gümüşel’le giderken görüntülenen Metin Şen, “Ayrılsak da beraberiz. Bizi her zaman birlikte göreceksiniz” dedi. (Deniz BOY)

EMRE SAHNEDE

Son dönemde oyunculuğa ağırlık veren Emre Altuğ, müzik kariyerini de ihmal etmiyor.

Altuğ, geçen cumartesi akşamı Dada Salon Kabarett’de dinleyicileriyle buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, geceden fotoğrafları sosyal medyada “Yine şahaneydi” notuyla paylaştı.

ÖYKÜ EVLENDİ

Gucci mankeni Öykü Baştaş evlendi. Baştaş, bir süredir beraber olduğu tasarımcı Furkan Temir’le nikâh defterine imza attı. Çift, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle de paylaştı.

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EL ELE EVE

Fırat Tanış önceki akşam sevgilisi İklim Tamkan ile Cihangir Pürtelaş’taydı.

Çift, mekândan el ele çıktı. Fırat Tanış, sorular üzerine “Her şey yolunda. Bu akşam arkadaşlarımızla görüşüp kahve içtik, şimdi de evimize gidiyoruz” dedi. (Sayit DURMAZ)

YENİ EVDE YENİ HAYAT

Deniz Çakır, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Bilgehan Baykal’ın evine taşındığı iddiası hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu, sahil şeridinde ortak bir ev tuttuklarını söyledi. Çift, yakında Kuruçeşme ve Arnavutköy’deki evlerini kapatıp yeni evlerinde yeni bir hayata başlayacak.

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KOCAELİ SAHNESİ

Simge önceki akşam Kocaeli’de sevenleriyle buluştu.

Hayal Kahvesi’nde konser veren Simge, sahneye Sagaza marka kamuflaj desenli pantolon ve ceketle çıktı. Yaz konserleri serisine 2 Haziran’da İstanbul Vadi Açıkhava’da başlayacağını duyuran popçu, tüm yazı çalışarak geçireceğini söyledi.