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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evleniyor!

#Selin Ciğerci#Gökhan Çıra#Evlilik

Selin Ciğerci 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak Beykoz Adliyesi’nde 10 Eylül 2021 tarihinde resmi olarak yollarını ayırmıştı. 2022 senesinin ilk haftalarında tekrar görüştüklerini açıklayan Ciğerci ve Çıra cephesinde yeni gelişme yaşandı.

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Geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, ikinci kez evlilik yolunda kararı aldı.

Dün akşam 28. yaşını kutlayan Gökhan Çıra, teşekkür konuşması yaparken Selin Ciğerci'ye sürpriz yaparak ikinci kez evlilik teklifi etti.

"Evet" cevabını alan Çıra, o anları da Instagram hesabından paylaştı: "Ne desem ne yazsam bilmiyorum ama o kadar mutluyum o kadar heyecanlıydım ve heyecanlıyım ki bu kadar sevildiğimizi bilmek kimi arasam ikiletmeden gelen abilerim kardeşlerim dostlarım iyi ki ama iyi ki varsınız.

Bugün doğum günüm evet ama en önemlisi hayatımın anlamı kadınım tekrar 'Evet' dedi iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum gelen arayan soran yazan herkese çok teşekkür ediyorum iyi ki sizler gibi dost, abi, kardeş, abla aile edinmişim.

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Allah hepinizden razı olsun herkes kendini biliyor tek tek yazamadım buradan görürsünüz diye hep hayatımızda kalın."

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA NE ZAMAN EVLENİYOR

Parti çıkışı kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ciğerci, "Çok güzel konuşma yaptı ikinci kez aşık oldum.

Doğum günü eğlencesi gibi bir düğün olur. Tekrardan gelinlik giymeyi düşünmüyorum, beyaz bir elbise giyerim" derken Çıra da yaz sonunda kalabalık bir düğün yapmak istediğini söyledi.

Geceye Fatih Ürek, Gülşah Saraçoğlu gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

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