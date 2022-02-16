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Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı

#Arda Turan#İbrahim Büyükak#Zeynep Bastık
Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı. Doğruer sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Dağhan Doğruer yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dila Tarkan'a Miami'de evlenme teklifi etti.

Şu sıralar yakın arkadaşlarıyla ve sevgilisiyle birlikte Miami'de tatil yapan Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı

Arda Turan futbolu bırakıyor mu?

Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Ligde zor günler geçiren takımı için “Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız” diyen Turan, “Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz?” şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) Hoca’yla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var.” (Behlül AYDIN)

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Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı

Kabotaj Bayramı’nı dahi kaçırmam

 İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak, Sevgililer Günü’nde Etiler Da Mario’da baş başa yemek yedi.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı

Nurdan Büyükak çıkışta eşinin romantik bir insan olduğunu söyledi. Oyuncu esprili bir yanıt verdi: “Kabotaj Bayramı’nı dahi kaçırmam. En azından denizimizle ilgili bir paylaşım yaparım.” Büyükak, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e yaptığı evlenme teklifi için de “Çok mutlu olsunlar” dedi. (Behlül AYDIN)

Aşk pozu

Zeynep Bastık, Sevgililer Günü’nde geçen yaz evlendiği eşi Tolga Akış’la bu pozunu paylaştı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı


Ünlü şarkıcının ‘aşk’ notunu düştüğü Instagram paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

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Gece cezayla bitti

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural, önceki akşam kızları İlayda ile beraber yemeğe çıktı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı

Yemek sonrası aracının direksiyonuna geçen Tangöze, trafik çevirmesine takıldı. Alkolmetreye üfleyen şarkıcıya, alkol almadığı anlaşılsa da aracının evraklarının eksik olmasından dolayı 350 TL’lik trafik cezası kesildi. (Sayit DURMAZ)

Coco’dan yalnız kutlama

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğini 2019’da noktalayan Chloe Loughnan, Sevgililer Günü’nü yalnız geçirdi.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı

İrlandalı manken, ayna karşısında çektiği selfie ile elinde şarapla verdiği pozları Instagram’da “Ben ve şarabımdan mutlu Sevgililer Günü” notuyla paylaştı.

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Alkışlarla andılar

Tiyatronun duayen ismi Haldun Dormen süpervizörlüğünde sahnelenen “Seninle Evlenir miyim?” oyunu, Sevgililer Günü’nde seyirciyle buluştu.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı

Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi’nin rol aldığı oyunda geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Haydar Dümen de unutulmadı. Oyunda ‘dış ses’ olarak yer alıp çiftlere tavsiyeler veren Dümen’i oyuncular ve seyirciler alkışlarla andı.

14 Şubat yemeği

Özcan Deniz, bir süredir ilişki yaşadığı kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar’ı Sevgililer Günü’nde yemeğe çıkardı.,

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı

Yeniköy’deki bir restoranda yemek yiyen çift, 4 saat kaldıkları mekandan korumalar eşliğinde ayrıldı. Samar Dadgar çıkışta koşar adım araca bindi.
Özcan Deniz ise kendisine “Sizi uzun zamandır göremiyorduk” diyen muhabirlere “Ee 14 Şubat” diyerek gülümsedi. (Sayit DURMAZ)

Evlendiler

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Kafalar grubuyla birlikte sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Atakan Özyurt, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Selen Kaldırım ile evlendi. Kartal’daki Triya Davet ve Balo Salonu’nda gerçekleşen düğüne çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Çift, gecede çekilen fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı

 

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#Arda Turan#İbrahim Büyükak#Zeynep Bastık

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