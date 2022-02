Survivor'ı yarıda bırakmıştı... Aycan Yanaç'tan açıklama geldi: Maalesef ne yaşadığımı bir ben bir de Rabbim biliyor!

Haberin Devamı

Survivor'da kazanan takım ödül oyunundaki kıyasıya rekabetin ardından belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımı ilk etapta uzun atlama oyununda karşı karşıya geldi. İlk önce kadınların mücadele ettiği yarışmada galibiyete uzanan takım ünlüler oldu.

Erkekler oyununda ise 8-4'lük skorla ünlü isimler galibiyete ulaştı ve sandviç ödülünü kazanan taraf oldu.

OYUN SONRASI GERGİNLİK

Oyun sırasında yemek tartışmasına giren ünlü isimlere gönüllüler takımından tepki geldi. Yarışmanın sonunda açıklama yapan Anıl Berk Baki, Sercan'a 'ödülü kazanmadan konuşmasını yapıyorsunuz, ayıp ediyorsunuz' sözleriyle tepki gösterdi. İkili arasında gergin anlar yaşandı.

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışmacıların stres atmasını sağlayan Survivor Anlat Bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı bir kez daha karşı karşıya geldi. Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan Anlat Bakalım için iki takım da en fazla kelimeyi anlatmak için bu oyunda da elinden geleni yaptı.Eğlenceli anların ekranlara geldiği oyunu ünlüler takımı kazandı ve kek ödülünün sahibini oldu.

ADAYI KARIŞTIRAN AŞK!

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında yaşananlar merak uyandırdı. Sude ile birlikte olduğu iddia edilen Mert Öcal, Sevgililer Günü'nde Sude'ye çiçek hediye edip Sevgililer Günü'nü kutladı. Mert'in jestine karşılık veren Sude Burcu çiçeği aldı ve Mert'in Sevgililer Gününü kutladı.

Mert'in bu hamlesi gönüllüler adasını karıştırdı. Nisa'dan Sude'ye "Daha havaalanında 'seni seviyorum' dedi. On saniye sonra senin yanına geldiyse eğer bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepki geldi.

Sude ise kendini "Sen bana gelip 'kendine değer vermeyen, kendine saygısı olmayan bir kadın' diyorsun. Bu çok ağır bir itham... Nisacığım bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin ve şu an beni bununla yargılayamazsın" ifadeleriyle savundu.

ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Yeni bölüm fragmanın ardından Nisa Bölüknbaşı'nın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu, çok konuşulacak bir fotoğraf paylaştı. Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayan Şakalakoğlu'nun paylaşımı 'arkadaşının desteğine karşılık verdi' şeklinde yorumlandı.

NE OLMUŞTU

İddiaya göre Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Bir süredir aşk yaşayan ikili bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etti. Evrim'in oyun alanında Sude ve Mert'e 'aranız da bir şey mi var' diye sorması gerçekleri ortaya çıkardı.

Mert ve Sude'nin aşk yaşadığını öğrenen Ogeday, Sude'yi 'Mert'ten uzak dur' sözleriyle uyardı. Daha sonra Nisa, Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söyleyip ihaneti ortaya çıkardı.

MERT'İN SEVGİLİSİ MAKBULE ŞAKALAKOĞLU MU?

Survivor'daki 'ihanet' sosyal medyayı salladı. Adada yaşananlar 'Mert'in sevgilisi kim?' sorularına neden oldu. İddiaya göre Mert, uzun zamandır Makbule Şakalakoğlu ile birlikte. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu ve Nisa Bölükbaşı yakın arkadaş. Bu birlikteliği bilen Nisa, Sude'yi uyardı. Yayınlanan görüntülerin ardından Makbule Şakalakoğlu sosyal medya hesabından Mert Öcal'ı takip etmeyi bıraktı. Birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldıran Şakalakoğlu, ihanetle yıkıldı.

Mert Öcal ve Sude Burcu'nun yaz aylarında birlikte tatil yaptığı iddia edildi. İkilinin aynı dönem paylaştıkları fotoğraflar aşkın kanıtı olarak gösterildi.

AYCAN YANAÇ'TAN AÇIKLAMA

Survivor All Star Ünlüler takımının iddialı yarışmacılarından Ayçan Yanaç adada rahatsızlanmış ve bir süre karantinada kalmıştı. Zorlu geçen süreç sonrası Yanaç yarışmayı bırakma kararı almıştı.

Haftalar sonra sessizliğini bozan Yanaç, yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı:

Sevgili AYFC’m, ailem… Biliyorum uzun zamandır sizlere bir açıklama yapamadım, kendimi ifade edemedim. Büyük hayallerle, hedeflerle gittiğim Survivor’ın daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim. Hem sizlerden hem dostlarımdan uzak yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı. Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim Survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu fark ettim. Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı. Sizlere karşı hep dürüst oldum. Birlikte çok hayal kurduk. Başaracaktık da. Ancak hayat bu, her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Hala hastalığın izlerinden fiziksel olarak tam arınamasam da mental olarak çok daha iyi hissediyorum. Sizlere de bu açıklamayı kendimi hazır hissetmeden, sizlere kalbimi ve duygularımı yanlış aksettirmemek için daha önceden yapamadım. Sizlerle çok daha güçlüyüm. Varlığınızı hastalık sürecimde hissedebilmiş, sizlerin attığı destek mesajlarını görebilmiş olsaydım belki de aranıza bu kadar kısa sürede dönmez, çok daha fazla çabalardım. Maalesef ne yaşadığımı, nasıl zorlu bir süreç geçirdiğimi ve bu verilmesi çok zor olan ayrılık kararını nasıl almak zorunda kaldığımı bir ben bir de Rabbim bilir. Gerçekten hastalığı atlatamayacağımı; sizlere, aileme ve sevdiklerime dönemeyeceğimi iliklerime kadar hissettim. Bugün çok daha iyi, sizlerin sayesinde çok daha mutluyum. Biliyorum yolun başında bizi böyle bir son karşıladı ama emin olun bundan sonra atacağım her adımda daima sizlerin bu destekleri ve benimle atan kalpleri on kat daha fazla beni kamçılayacak. Meğer kaybettiğim her şeyin sonunda ben kendimi, sizlerin sayesinde kazanmışım. Yarım kalan hikayem de yokmuş, bu hikaye sizlerle zaten tamamlanmış. Önümüzdeki yeni hikayeler bizi beklesin artık... Sevgiler.