Ayrıldıkları iddia ediliyordu... Alina Boz ve Mithat Can Özer cephesinde yeni gelişme

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3 yıldır birlikte olan Alina Boz ve Mithat Can Özer’in geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti. Ama kaynaklarım çiftin ayrılmadığını, tam tersine ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını söyledi. Güzel oyuncu, Sezen Aksu’nun oğlu olan müzisyenle ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bu nedenle şehirden uzakta, Zekeriyaköy’de müstakil bir villa kiralayan çift, aylık 45 bin lirayı gözden çıkarmış.

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Ömer Faruk Sorak’ın yeni filmi “Bandırma Füze Kulübü”nün başrolünü Deniz Can Aktaş’la paylaşan Alina Boz, çekimler nedeniyle bir süredir Bandırma’daydı. Çekimleri tamamladıktan sonra İstanbul’a dönen güzel oyuncu, şimdilerde yeni evine yerleşme telaşı yaşıyor.

Tek başına dünyayı geziyor

Ayşe, Elif ve Emine Boyner’in anneleri, mücevher tasarımcısı Bilgün Dereli, tam bir seyahat tutkunu. B Point isimli bir mücevher markası olan Dereli, ilham almak için dünyayı geziyor.

Hem de tek başına! En çok tek başına yaptığı seyahatlerden hoşlanan başarılı tasarımcı, geçtiğimiz günlerde de Meksika’ya gitmiş. Bilgün Hanım, Güney Amerika’nın yanı sıra Vietnam, Kamboçya gibi değişik coğrafyaları da çok seviyormuş.

Yemekli fasıllı “perde” diyecek

Tuba Ünsal’ın hem yapımcısı hem oyuncusu olduğu, Özen Yula’nın yönettiği “Sonbahara Son Güller” oyunu, 18 Şubat’ta KüçükÇiftlik Park’ta seyirciyle buluşacak. 1980 yılının Gaziantep sazını İstanbul’a taşıyacak iki perdelik yemekli ve fasıllı tiyatro oyununda menüyü Develi Restoran üstlendi.

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1912’den bugüne Antep mutfak kültürünü dünyaya tanıtan Develi, dördüncü kuşak temsilcisi Nuri Develi’nin vizyonerliği sayesinde tiyatroseverlerle buluşuyor.

Daha önce Okan Bayülgen’in “Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası”nın lezzetlerini de üstlenen Develi, başrolünde Tuba Ünsal’ın yanı sıra Ceren Taşçı, Yasemin Baştan, Erdem Akakçe, Onur Büyüktopçu gibi ünlü isimlerin yer aldığı yemekli fasıllı oyunda yine ustalığını konuşturacak.

Baba olma arzusu

Ünlü isimlerin katılımıyla Emaar Square Mall’da gerçekleştirilen moda ve alışveriş festivali “Magic Worlds Global”, Sinan Akçıl konseriyle ziyaretçilerini ağırladı.

Almeda Sayışman, Ceren Benderlioğlu, Gözde Çığacı, Sinem Yıldırım ve Saruhan Hünel’in katıldığı konserde Sinan Akçıl, hayranlarıyla hasret giderdi.

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Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen sanatçı, “Sıradaki şarkım tüm bekarlara gelsin. Ben de bekarlığa el kaldırıyorum” sözleriyle büyük alkış aldı.

Sinan Akçıl, sohbet esnasında baba olma arzusunu da dile getirdi: “Allah umarım bir gün bana baba olmayı nasip eder. Bir çocuğumun olmasını çok istiyorum.”