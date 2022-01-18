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SE-SAM'da gerilim... Yeni başkandan eskisine mafya suçlaması!

#Hakan Türkşen#Yılmaz Atadeniz#SE-SAM
SE-SAMda gerilim... Yeni başkandan eskisine mafya suçlaması
Özge Eğrikar

Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde (SE-SAM) sular durulmuyor.

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SE-SAM Başkanı Hakan Türkşen, eski başkan Yılmaz Atadeniz’in (90) kendisini tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Türkşen, Atadeniz ve beraberindekilerin mafya gibi SE-SAM’ın ofisine baskın yaptıklarını ve sahte evrak düzenlediklerini iddia etti:

“Yılmaz Atadeniz ve eski üye Murat Uygur’a bağlı mafyavari kişiler, SE-SAM ofisine baskın yaparak yasal olmayan şekilde bazı evrakları yok edip almışlardır. Yılmaz Atadeniz, aleyhime haberler yaptırıp adımı lekelemeye çalışmaktadır. Mafya gibi SE-SAM ofisine çökme yöntemiyle ele geçirmeye çalışan şüphelilerden şikayetçiyim. Yılmaz Atadeniz 90 yaşında olmasına rağmen menfaat ve çıkar uğruna yanlış bir yola girdiği için, artık yılların verdiği yorgunlukla da bu hataya düşmüştür.”

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