Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı ayrılığının kodları: Sensiz adam olmaz benden!

Türk popunun söz-beste makinesi Sinan Akçıl ikinci albümü “Piyanist-2”yi piyasaya sürüyor. Cuma günü itibarıyla birçok şarkıcı, “Keşke bunu ben okusaydım” diyecek.

Aralarında 6 eski, 6 da yeni şarkı var. Başkalarına vermiş olsa her biri başlı başına bir albümün lokomotifi olacak kuvvette.

Kıskanmayacak olanlar kimler? Elbette zaten albümde yer alanlar: Demet Akalın, Merve Özbey, Mustafa Ceceli, Berkay...

Ve bir de sürpriz:

Erkan Petekkaya.

Çok şaşıracaksınız. Türk filmi şarkısı gibi.

“Ruhumu demlemeye almıştım. Yaşadığım bütün süreç bu sözlerde birikti” diyor Akçıl. Biraz çıkış şarkısı “Durum Çok Acil Gel”de anlattığı gibi aslında: “Yorgunluktan değil halsizliğim / Sürmesin artık sensizliğim / Kokuna hasret günlerdeyim / Durum çok acil gel...”

Bir şarkının hikayesine çarpıldım. Daha önce Nilüfer’in söylediği “Doğrusu Yanlışı”. Yeni adı “Haybeden”.

Serkan Kaya şarkıyı okumuş. Sonra babası vefat etmiş.

Demiş ki; “Bana 2 hafta müsaade et, şarkıyı bu duyguyla yeniden okumak istiyorum.”

Albümün çıkışı bu yüzden 2 hafta ertelenmiş: “Çektin gittin / Ne diyebilim / Sen de sevdin buna da eminim. Nasıl da istedim her şeyi çözmeyi / Bir bilseydin.”

Keşke hepsini burada tarif edebilsem ama şarkıları yazarak tarif etmek, şarkıyı yazmaktan daha zor galiba.

İyisi mi, indiriniz / dinleyiniz / ezberleyeniz / bol bol da yorum yapınız.

Aleyna başa alıp alıp dinledi

Cumartesi gecesi sabaha kadar Aleyna Tilki’yle dinlemişler albümdeki parçaları. Aleyna en çok R&B’lere yükselmiş. Favorisi “Deli Olacağım”. Tam gece 3-5 nöbeti şarkısı: “Ya deli olacağım ya da seni seveceğim / Ya Mecnun olacağım ya da geri döneceğim / Senden vazgeçmemi bekleme / Sen olmadan düşmem çölden göllere”...

“Başa alıp alıp dinledi” diyor Sinan Akçıl: “Dün gece popçu olarak gördüğüm kızın müzisyenliğini ciddiye aldım. Hadise’yi ilk tanıdığım zamanki müzikal heyecanı, Hande’yi (Yener) ilk tanıdığımdaki performer tutkusunu gördüm onda.

Belki daha da fazlası. Böyle devam ederse bu kızı tutamayız.

Dünya anlamında. Bir ortak şarkı yapacağız.

Ama dünyaya. Yabancı şarkı.”

Bütün şarkılar anneanneme bağlanıyor

◊ Albümün adı niye “Piyanist-2”? Böyle 2-3 diye devam mı edecek? İsim mi bulamıyorsunuz albümlerinize?



- Bu bir seri. Öyküsü 8 sene önce kaybettiğim anneannemden kalma. Onun adına yaptığım bir seri. Beni 5 yaşımda konservatuvara götürüp getirirken “Benim oğlum çok güzel piyanist olacak” derdi. İçinde bambaşka şarkılar var ama hepsi bir puzzle’ın parçaları. Sonuçta hepsi annneanneye bağlanıyor. Göğsümde ölüm tarihinin dövmesi var. (Açıp göğsünü gösteriyor.) Dinleyen herkes anlamayacak bunu. Ama takılmadım ona hiç.



◊ Bugün sağ olup da albümü dinlese ne derdi?



- Ne diyecek, anneanne sonuçta. Öksürüğümü kaydedip yollasam “Oğlum benim, ne güzel olmuş” diye sevecekti.



◊ Ama kriteri yüksek bir beğeni olurdu bu. Babanız Borusan, Tekfen filarmonilerin kurucusu. Kuzeni İdil Biret...



- Sana başka bir şey söyleyeyim: Annem de babamın keman öğrencisi.



◊ “Kemanın akordu tamam mı?” halleri yani?



- Tam da öyle! (Gülüyor) Arada 16 yaş fark varmış.

- Evet, Naim Dilmener falan bunu yazmışlardı. Ama söylemesin dedikleri şarkılarımla 1.3 milyar dinlenmedeyim YouTube’da.- Değil. Neden biliyor musun? Çünkü bütün albüm benim için ciddi şarkılardan oluşuyor. Toplamda 6 klip olacak. Yani bu biraz albüme “hoş geldiniz” açılışı gibi oldu. Ben bu şarkının oyuncusu olayım, Merve ve Mustafa da anlatıcısı olsun istedim. Klipte de ağız oynatmayacağım. İkisi söyleyecekler. Birbirini kaybedip 5 yıl sonra karşılaşan âşıkların hikâyesi.- Tam da bu. Muhasebenin dibi yani. Ayrılığın kodları.- Aynen! İlkinde “Sana yazdım” diye dinletmiştim. İlk boşanma zamanı. Şimdi bu da ikinci ayrılığa denk geldi.ek...- (Konuşmuyor ama belli ki hoşuna gitti, kahkaha atıyor.)

Kayınvalideye doğum günü orkidesi: Damadın olamasam da her zaman evladınım

Burcu Kıratlı’nın annesi Gül Erçetingöz’ün doğum günüymüş o gün. Çok zarif bir orkide yolladı kayınvalidesine, el yazısıyla bir not eşliğinde: “Damadın olamasam da her zaman evladınım...”

Konuyu döndürüp dolaştırıp özel hayatına getirmeye çalışıyorum. Acaba bu ayrılık ne kadar ciddi?

Hiç konuşmadı. Ama nasıl kıvrandığımı görünce bir şarkı dinleterek cevap verdi:

“Son duygumu anlaman için şunu dinle. 2 gün önce yazdım. 2.5 dakikada çıktı hepsi. İşte budur merak ettiğin:

Ölmüşüm evvelden / Geri gel yine al beni benden / Seni düşünen bir yürek var / Bilirim bir tek sensin beni eriten / Bizi bitiren şeyler var yeniden / Ama sensiz adam olmaz benden.”

“Çabasız seksi” diye bir laf var ya... Son derece enerjik haller, havai tripler satmaya çalışan Sinan Akçıl’a uyarlarsanız o laf şöyle olurdu: “Neşeli mutsuz”.