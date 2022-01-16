Burcu Kıratlı: Boşanma durumu doğru ama asla aldatma yok!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İki kira ödüyor gibiyim Aidat zamları yüzde 70’i aştı… Vatandaşlar ne yapabilir'İki kira ödüyor gibiyim!' Aidat zamları yüzde 70’i aştı… Vatandaşlar ne yapabilir?#Aidat Zammı
Uğur Şahin açıkladı... Korona ile mücadelede yeni dönemUğur Şahin açıkladı... Korona ile mücadelede yeni dönem#Koronavirüs
Güzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalyanın Godmotherı 86 yaşında hayatını kaybettiGüzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalya'nın 'Godmother'ı 86 yaşında hayatını kaybetti#Organize Suç
Uçakla seyahatte PCR şartı kararı Valiliklere genelge gönderildiUçakla seyahatte PCR şartı kararı! Valiliklere genelge gönderildi#Pcr Testi
Erdoğandan üniversite öğrencisine sürpriz hediyeErdoğan'dan üniversite öğrencisine sürpriz hediye#Hediye
Taksicilerin olaylı genel kurulu sona erdi İşte yeni başkanTaksicilerin olaylı genel kurulu sona erdi! İşte yeni başkan#İstanbul
İğrençsin patron Tantunici kendisini böyle savunduİğrençsin patron! Tantunici kendisini böyle savundu#Tantuni
Demirören Holdingden Azerlotereyaya yatırımDemirören Holding'den Azerlotereya'ya yatırım#Demirören Holding
Galatasarayın 11i belli oldu Torrentin tercihleri...Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Torrent'in tercihleri...#Galatasaray Maçı
Ve belgeler sızdı... Korona resmen ona yaramışVe belgeler sızdı... Korona resmen ona yaramış!#ABD
Tansiyon düşmüyor... Bir kriz daha Suçluyu açıkladıTansiyon düşmüyor... Bir kriz daha! Suçluyu açıkladı#Ukrayna
Ada ülkesinin dünyayla bağı koptuAda ülkesinin dünyayla bağı koptu#Tonga
Yeni yıl kararı alıp spor yapmak Çoğu kişi şubat ortasında bırakıyor, peki pes etmeyenlerin sırrı neYeni yıl kararı alıp spor yapmak! Çoğu kişi şubat ortasında bırakıyor, peki pes etmeyenlerin sırrı ne?#SPOR
Burcu Kıratlı aldatıldı mı İlk kez konuştuBurcu Kıratlı aldatıldı mı? İlk kez konuştu!#Burcu Kıratlı
Sandığınızdan çok daha yaygın Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordumSandığınızdan çok daha yaygın! 'Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordum'#Sağlık
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Burcu Kıratlı: Boşanma durumu doğru ama asla aldatma yok!

#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl#Sinan Akçıl Burcu Kıratlı
Burcu Kıratlı: Boşanma durumu doğru ama asla aldatma yok
Sayit DURMAZ

Oyuncu Burcu Kıratlı, ikinci kez nikâh masasına oturduğu şarkıcı Sinan Akçıl’la ayrılık haberlerini doğruladı.

Haberin Devamı

Önceki akşam Arnavutköy’de görüntülenen Kıratlı, “Eşinizin size ihanet ettiği ve yakında boşanacağınız doğru mu?” sorularına şu yanıtı verdi:

“Asla aldatma yok. Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Araya üçüncü kişiler girdi. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik. Birbirimize çok ağır yaşattığımız bir şey yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu da yakında göreceğiz.”

Gözden Kaçmasın

Güzin ile Baha olarak aileden biriydikGüzin ile Baha olarak aileden biriydik
#GÜZİN İLE BAHA#GENÇLİK BAŞIMDA DUMAN
Transparan Gülşen Kıyafeti olay oldu...Transparan Gülşen! Kıyafeti olay oldu...
#GÜLŞEN#İZZET YILDIZHAN

NE OLMUŞTU?

Sinan Akçıl, ikinci kez nikâh masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğruladı. Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Akçıl, “Evden ayrıldım ama çözmeye çalışıyoruz. Diğer iddiaların hepsi yalan, asılsız” dedi. 2018 yılında Kıratlı ile evlenen ve dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan Sinan Akçıl, Şubat 2021’de eski eşiyle ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan çift hakkında yeniden ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atıldı. Burcu Kıratlı’nın, manevi babası Kenan Erçetingöz’ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması da bu iddiaları güçlendirmişti. Hürriyet’in ulaştığı Sinan Akçıl, evliliklerindeki krizi doğruladı ve yaşanan süreci anlattı.

Haberin Devamı

TEKRAR BOŞANABİLİRİZ YA DA BARIŞABİLİRİZ

“Şu anda evlilik çıkmazındayız” diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın.”

Çalkantılı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, 2018’de Amsterdam’da evlenmişti. Dokuz ay sonra boşanan çift, 20 gün sonra barışmış, bir yıl sonra yeniden nikâh masasına oturmuştu.

Burcu Kıratlı: Boşanma durumu doğru ama asla aldatma yok!

Çalkantılı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, 2018’de Amsterdam’da evlenmişti. Dokuz ay sonra boşanan çift, 20 gün sonra barışmış, bir yıl sonra yeniden nikâh masasına oturmuştu.

KENAN ABİ’NİN YERİ BENDE ÇOK AYRI

Burcu Kıratlı’nın manevi babası Kenan Erçetingöz’ün doğum gününe katılmayan Sinan Akçıl’ın bu hareketi iddiaları güçlendirmişti. Doğum günü çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan Erçetingöz, “Klip çekimi uzadığı için gelmemiş. Zamanla görürsünüz arkadaşlar. Herkesin kendi hayatı, keşke gelseydi. Bu güzel kızı üzmenin gereği yok” sözleriyle kafaları karıştırmıştı. Akçıl o sözlere de yanıt verdi: “Yılbaşında Bakü’deydik ve klip de çektiğim için dönüşüm uzadı. Kenan Abi, aba altından sopa değil, gösterse gösterse kalp gösterir. Kendisini çok severim ve bende yeri ayrıdır.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl#Sinan Akçıl Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil