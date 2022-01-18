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Coşkun Sabahın kitabında yer aldı Bülent Ersoyla ilgili bomba iddia...Coşkun Sabah'ın kitabında yer aldı! Bülent Ersoy'la ilgili bomba iddia...#Coşkun Sabah
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Coşkun Sabah'ın kitabında yer aldı! Bülent Ersoy'la ilgili bomba iddia...

#Coşkun Sabah#Bülent Ersoy#Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar
Coşkun Sabahın kitabında yer aldı Bülent Ersoyla ilgili bomba iddia...

Coşkun Sabah’ın hayatı kitap oldu. “Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar” adlı eserde, Bülent Ersoy’la ilgili çarpıcı bir iddiaya yer verildi. Kitaba göre Ersoy, 1980 yapımı “Beddua” filminin tüm müzikleri Sabah’a ait olmasına rağmen afişte “müzik direktörü” olarak kendi adını yazdırdı.

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Didem Abidin ve Selahaddin Abidin’in kaleme aldığı, Mona Kitap’tan çıkan “Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar” adlı kitapta Bülent Ersoy’la ilgili şu ifadelere yer verildi:

“1980 yılında, yönetmenliğini Osman F. Seden ve Melih Gülgen’in üstlendiği, başrolünü Bülent Ersoy’un oynadığı ‘Beddua’ filminde müzik direktörü olarak karşımıza çıkar Coşkun Sabah. Bülent Ersoy bu şarkıya albüm yaptıktan ve şarkı tüm Türkiye tarafından tanınıp sevildikten sonra bu şarkıya bir film yapma fikri doğar. Her ne kadar filmin müzik direktörlüğünü Coşkun Sabah yapsa da filmin afişlerinde müzik direktörü olarak Coşkun Sabah’ın değil Bülent Ersoy’un adı geçer. Coşkun Sabah bu durumu film afişleri basıldıktan sonra öğrenir. Melih Bey’e bunun nedenini sorduğunda aldığı cevap ise, ‘Bülent Ersoy’un bu şekilde olmasını istediği’dir. Bülent Ersoy, o yıllarda Zeki Müren’le yoğun bir rekabet içindedir ve Zeki Bey film müziklerini kendisi yapmaktadır. Oysaki Bülent Ersoy’un ‘Beddua’ filminin müziklerinin yapımında hiçbir katkısı olmamış, her şeyi Coşkun Sabah tek başına yapmıştır. Bu haksızlığa çok sinirlenir ve Ersoy ile ciddi bir tartışma yaşarlar.”

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İLKAN’DAN YARDIM İSTEDİ

Coşkun Sabah’ın, hit şarkılarının söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan’la arası bir süre önce açılmıştı. İlkan, Sabah’ı vefasızlıkla suçlamış, iki sanatçı birbirine küsmüştü.

Kitapta ise Sabah’ın sevilen şarkısı ‘Anılar’ı yazarken İlkan’dan nasıl yardım istediğine yer verildi: “Coşkun Sabah’ın askerliğinin bitmesine 10 gün kalmıştır. Birdenbire üstelik de melodisiyle birlikte dökülüveren satırlar heyecan uyandırır Sabah’ta. Şarkının birinci bölümü hazırdır. İkinci bölümü için birkaç deneme yapar, fakat tıkanır kalır. Sonra Ahmet Selçuk İlkan’dan yardım alır. Evine gider ve yaptığı melodiyi büyük heyecanla arkadaşına dinletir. İlkan, Sabah’ın ruh halini çok iyi analiz etmiştir. Ayrıca askerdeyken yaşadığı ayrılığı da çok iyi bilmektedir. Sabah’ın başladığı sözlerin devamını onun yaşadıklarından beslenerek yazması hiç de zor olmaz.”

Coşkun Sabahın kitabında yer aldı Bülent Ersoyla ilgili bomba iddia...

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#Coşkun Sabah#Bülent Ersoy#Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar

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