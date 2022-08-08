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Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar evlilik yolunda ilk adımı attı!

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#Petek Dinçöz#Nida Büyükbayraktar#Amerika
Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar evlilik yolunda ilk adımı attı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 11:48

Petek Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

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2014 yılında hayatını iş insanı Serkan Kodaloğlu ile birleştiren Dinçöz’ün bu evliliğinden oğlu Aslan dünyaya gelmişti.

Çiftin 8 yıllık evliliği, geçen nisan ayında tek celsede bitmişti.

Boşandıktan sonra oğlu Aslan’ın eğitim hayatı için Amerika’ya yerleştiğini açıklayan Petek Dinçöz, Türkiye’ye dönmeye karar verdi. Dinçöz,Nida Büyükbayraktar ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar evlilik yolunda ilk adımı attı

Sosyal medya hesabından nişanlandığını duyuran ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımın altına, 'Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın' notunu düştü.

Dinçöz’ü ilk tebrik eden arkadaşı Hatice oldu. Ünlü isimlerde mesajlarıyla Dinçöz'e mutluluklar diledi.

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Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar evlilik yolunda ilk adımı attı

SÜRPRİZLERE AÇIK OLUN!

Petek Dinçöz, temmuz ayında Etiler'de görüntülenmiş, sorular üzerine “Miami’ye çocuğumun eğitimi için yerleşme kararı aldım. Her şeyim onun üzerine kurulu. Ama bir ayağımız yine Türkiye’de olacak. Şunu söyleyebilirim; sürprizlere açık olun. Güzel işlerle döneceğim” demişti.

Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar evlilik yolunda ilk adımı attı

OĞLUM DİLİNİ GELİŞTİRSİN DİYE...

41 yaşındaki şarkıcı, oğlu ile Amerika'daki evinin bahçesinde verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"Herkese merhabalar... Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim... Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler."

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