Petek Dinçöz'ü çabuk unuttu! Serkan Kodaloğlu ve Iman Casablanca aşk mı yaşıyor?

2014 yılında nikâh masasına oturduğu Petek Dinçöz’le sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Serkan Kodaloğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

8 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde sona eren ünlü işinsanı önceki gece Tarabya’daki bir mekanda Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile baş başa yemek yerken görüntülendi.

Yaklaşık 5 saat boyunca mekanda kalan çift, samimi halleriyle dikkat çekti. Kodaloğlu gece boyunca Casablanca’dan gözlerini ayıramadı. 2018 Best Model of the World birincisi seçildikten sonra kariyerine Türkiye’de devam eden Casablanca’nın da keyfinin yerinde olduğu gözlendi.

OTOPARKTAN KAÇIŞ PLANI TUTMADI

Gece sonunda mekanı birlikte terk eden Serkan Kodaloğlu ve Iman Casablanca, flaşların patlamasıyla panik yaşadı. Çift hemen mekâna geri döndü ve görevlilerden yardım istedi.

Ön kapıdan görüntü vermeden çıkamayacaklarını anlayan Kodaloğlu ve Casablanca, bu sefer mekânın arka kapısından kaçmaya çalışsa da fotoğraflarının çekilmesine engel olamadı.

Iman Casablanca, 2018 Best Model of the World birincisi seçildikten sonra “Yasak Elma”, “Uykusuzlar Kulübü” ve “Baraj” gibi birçok dizide rol aldı.