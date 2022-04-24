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Petek Dinçöz'ü çabuk unuttu! Serkan Kodaloğlu ve Iman Casablanca aşk mı yaşıyor?

#Serkan Kodaloğlu#Petek Dinçöz#Iman Casablanca
Petek Dinçözü çabuk unuttu Serkan Kodaloğlu ve Iman Casablanca aşk mı yaşıyor
Sayit DURMAZ

Petek Dinçöz’le 8 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde son bulan Serkan Kodaloğlu, eski eşini çabuk unuttu. Boşanmanın ardından “Petek ile günün birinde ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi” diyen işinsanı önceki akşam Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile objektife yakalandı.

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2014 yılında nikâh masasına oturduğu Petek Dinçöz’le sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Serkan Kodaloğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

8 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde sona eren ünlü işinsanı önceki gece Tarabya’daki bir mekanda Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile baş başa yemek yerken görüntülendi.

Yaklaşık 5 saat boyunca mekanda kalan çift, samimi halleriyle dikkat çekti. Kodaloğlu gece boyunca Casablanca’dan gözlerini ayıramadı. 2018 Best Model of the World birincisi seçildikten sonra kariyerine Türkiye’de devam eden Casablanca’nın da keyfinin yerinde olduğu gözlendi.

Petek Dinçözü çabuk unuttu Serkan Kodaloğlu ve Iman Casablanca aşk mı yaşıyor

OTOPARKTAN KAÇIŞ PLANI TUTMADI

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Gece sonunda mekanı birlikte terk eden Serkan Kodaloğlu ve Iman Casablanca, flaşların patlamasıyla panik yaşadı. Çift hemen mekâna geri döndü ve görevlilerden yardım istedi.

Ön kapıdan görüntü vermeden çıkamayacaklarını anlayan Kodaloğlu ve Casablanca, bu sefer mekânın arka kapısından kaçmaya çalışsa da fotoğraflarının çekilmesine engel olamadı.

Petek Dinçözü çabuk unuttu Serkan Kodaloğlu ve Iman Casablanca aşk mı yaşıyor

Iman Casablanca, 2018 Best Model of the World birincisi seçildikten sonra “Yasak Elma”, “Uykusuzlar Kulübü” ve “Baraj” gibi birçok dizide rol aldı.

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