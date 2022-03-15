Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu boşandı!

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Ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.

"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."

'TEK CELSEDE BOŞANDIK'

Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olatak boşandık!" notuyla paylaştı.

BOĞAZ'DA GÖRKEMLİ DÜĞÜN

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Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu iki aylık birlikteliğin ardandan Baltalimanı Portaxe'de görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Çiftin oğulları Aslan 4 Ağustos 2017'de dünyaya geldi.

Doğumdan sonra aile pozu veren Dinçöz paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Bilindiği gibi dün çok sevdiğim kayınpederim İrfan babamı kaybettik. İrfan babamızın büyük acısını yaşarken; hayat bize bugün mucizesini verdi... Rabbime şükürler olsun, oğlumuz İrfan Aslan dünyaya geldi, Anne oldum... Hoş geldin oğlum, yavrum... Hoş geldin Aslan'ım... Acımızı dindiren mucizem, Rabbim sana sağlıklı ve hayırlı bir ömür nasip etsin... Seni her şeyden çok seviyorum...' notunu yazdı.

İKİNCİ BEBEK HEYECANI YARIM KALDI

Petek Dinçöz Ağustos 2020'de ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

Dinçöz'ün 'şükür' emojisi ile paylaştığı fotoğrafa eşi de kalp emojileri ile karşılık verdi.

Eylül ayında ise bebeğini kaybettiği açıkladı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, şu ifadeleri kullandı:

"Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın."