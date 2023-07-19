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Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'dan duygusal paylaşım: Birlikte yaşlanacağız sanıyordum, şimdi nasıl olacak Özkan'ım?

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#Özkan Uğur#Aysun Aslan Uğur#MFÖ
Özkan Uğurun eşi Aysun Aslan Uğurdan duygusal paylaşım: Birlikte yaşlanacağız sanıyordum, şimdi nasıl olacak Özkanım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 14:21

Usta sanatçı Özkan Uğur, uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenilerek 8 Temmuz'da hayatını kaybetti. Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, kaybettiği eşinin ardından duygusal bir yazı kaleme aldı. "Şimdi nasıl olacak Özkan'ım" diyen Aysun Aslan Uğur, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına da teşekkür etti.

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İşte Aysun Aslan Uğur'un o paylaşımı:

 "Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…

Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın.

Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum…

Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın... Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın.

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Nur içinde yat… Mekanın Cennet olsun Özkan'ım. Hepimizin başı sağ olsun."

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Çift, 1989 yılında nikah masasına oturmuştu

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