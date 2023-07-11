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MFÃ– grubunun Ã¼yelerinden Ã–zkan UÄŸur 2013 yÄ±lÄ±nda lenfomaya yakalanmÄ±ÅŸ, sanatÃ§Ä± baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§en tedavi sÃ¼recinin ardÄ±ndan hastalÄ±ÄŸÄ± atlatmÄ±ÅŸtÄ±.

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda hastalÄ±ÄŸÄ± nÃ¼kseden Ã–zkan UÄŸur, 1,5 aylÄ±k yoÄŸun bakÄ±m sÃ¼recinin ardÄ±ndan 8 Temmuz'da hayatÄ±nÄ± kaybetti.

'GÃœZEL HABER BEKLÄ°YORDUK, OLMADI'

Ã–zkan UÄŸur'un eÅŸi Aysun UÄŸur ile oÄŸlu AliÅŸan UÄŸuracÄ± haberin ardÄ±ndan sosyal medyada mesaj yayÄ±nladÄ±lar.

"Ã–zkan UÄŸurâ€™umuzu kaybettik.

Ä°lk defa 13 yÄ±l Ã¶nce lenfoma tanÄ±sÄ± konulan ve tedavisi baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±lan Ã–zkanâ€™Ä±mÄ±zÄ±n maalesef lenfoma hastalÄ±ÄŸÄ± tekrarladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir sÃ¼redir hastanede tedavi edilmekteydi. YaklaÅŸÄ±k 1.5 aydÄ±r yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde takip ve tedavi edilen Ã–zkanâ€™Ä±mÄ±zÄ±n uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalÄ±ÄŸÄ± gerilemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ve umutla gÃ¼zel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciÄŸerinde oluÅŸan farklÄ± problemler nedeniyle maalesef vÃ¼cudu tedavilere yeterli yanÄ±t oluÅŸturamamaya baÅŸladÄ± ve Ã§ok Ã¼zÃ¼lerek bildiriyoruz ki yaÅŸam savaÅŸÄ± sonlandÄ±. Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun.

EÅŸi Aysun Aslan UÄŸur ve oÄŸlu AliÅŸan UÄŸur"

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SON YOLCULUÄžUNA UÄžURLANIYOR

Ã–zkan UÄŸur, bugÃ¼n son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor. SanatÃ§Ä± iÃ§in ilk tÃ¶ren AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlendi.

SanatÃ§Ä±nÄ±n, Karacaahmet Gasilhanesi'nden alÄ±nan cenazesi AKM sahnesine getirildi.

TÃ¶renin sunumunu oyuncu Zafer AlgÃ¶z yaptÄ±.Â

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy:



Ne dersek eksik kalacak sÃ¶zlerin arifedeyiz. TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸinin bÃ¼yÃ¼k bir efsanesini uÄŸurluyoruz. Sonu gelmez bir konuÅŸmanÄ±n ana karakteriydi Ã–zkan. Hepimizin duygu dÃ¼nyasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir yer edindi. MFÃ– Ã¼Ã§ harften oluÅŸan koca bir alfabeydi. Ã–zkan UÄŸur da bu her duygunun tercÃ¼manÄ± olan alfabenin bÃ¼yÃ¼k bir parÃ§asÄ±ydÄ±. Ã–zkan UÄŸurâ€™un Ã¶lÃ¼mÃ¼ her sÃ¶zde her duyguda bir eksiklik bÄ±rakacak. MÃ¼ziÄŸinin derinliÄŸini bu veda anÄ±nda ancak bÃ¶yle anlatabilirim. Ã–zkan UÄŸur Ã¼Ã§ kez kanseri yendi ama Ã§ok yoruldu, bu yorgunluk onu aramÄ±zdan aldÄ±. Onun adÄ±nÄ± andÄ±ÄŸÄ±mda hep aklÄ±ma gÃ¼lÃ¼mseyen simasÄ± geliyor. Ã–zkan UÄŸur hep anÄ±larÄ±mÄ±zda yaÅŸayacak. SanatÃ§Ä± Ã§ok aÄŸÄ±r bir unvanÄ±dÄ±r o yÃ¼zden bunun hakkÄ±yla taÅŸÄ±yan insanlarÄ± anlatmak ve onlara veda etmek Ã§ok zor. Ä°yi ki vardÄ±n Ã–zkan UÄŸur, iyi ki bir sanatÃ§Ä± oldun, hayatlarÄ±mÄ±za dokundun. Kabrin nur, mekanÄ±n cennet, ruhun ÅŸad olsun. BaÅŸta UÄŸur ailesi olmak Ã¼zere tÃ¼m yakÄ±nlarÄ±na ve deÄŸerli sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±za sabÄ±rlar diliyorum, hepimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun.



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Fuat GÃ¼ner:

Ã–zkan bu salonda bulunan herkes iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir kayÄ±p. Kimileri Ã–zkan'Ä± MFÃ–'nÃ¼n Ã–'sÃ¼. Kimileri Ã§ok yetenekli sahne sanatÃ§Ä±sÄ±, mÃ¼zisyen. Kimileri ise neÅŸeli iyi kalpli, arkadaÅŸ aÄŸabey olarak gÃ¶rÃ¼r. Benim iÃ§in Ã–zkan tam 52 yÄ±ldÄ±r dostum, iÅŸ ortaÄŸÄ±m, manevi kardeÅŸimiz. Ve hiÃ§bir sÃ¶z, gÃ¶zyaÅŸÄ± onun acÄ±sÄ±nÄ± iÃ§imizden atamaz. Ã–zkan'Ä±m yeniden buluÅŸmak iÃ§in hoÅŸÃ§akal.

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Ã–zkancÄ±m ÅŸuanda burada olduÄŸunu hissediyorum. Zaten gÃ¶nÃ¼llerimizde her zaman kalacak, konuÅŸma hazÄ±rlayamadÄ±m ama. 2-3 gÃ¼ndÃ¼r halimiz darmaduman. EÅŸi ve oÄŸlu AliÅŸan'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. O gÃ¼n gittik herkes Ã¼zgÃ¼n aÄŸlÄ±yor. Derken Ã–zkan'Ä±n meÅŸhur sÃ¶zleri vardÄ±r. ÃœÃ§Ã¼mÃ¼z arabada kimsenin anlamasÄ±nÄ± istemediÄŸimiz mevzularÄ± kuÅŸ diliyle konuÅŸurduk. Ã–zkan'Ä±n yeteneÄŸi konusunda baÅŸarÄ±sÄ±, yeteneÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lmaz. Onu herkes biliyor. Biz yakÄ±nlarÄ± zaten biliyoruz. Ã–zkancÄ±m herhalde yetenekli olduÄŸunu iÃ§in iÃ§in biliyordun, hissediyordun. Ama bu kadar sevileceÄŸini herhalde sen de bilmiyordun. GÃ¶rÃ¼yorsun meÄŸer bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye severmiÅŸ. TanÄ±yan, tanÄ±mayan herkes biz nasÄ±l unutacaÄŸÄ±z, ne yapacaÄŸÄ±z. Ã‡aresiziz. Ele gÃ¼ne karÅŸÄ± yapamaz, bÃ¶yle de olmaz ki. NasÄ±l gittin Ã–zkan'Ä±m bÃ¶yle bÄ±rakÄ±lmaz. GÃ¶zyaÅŸlarÄ±mÄ±z bitti mi sandÄ±. Seni gÃ¶rebildiÄŸimiz yer rÃ¼yalara. AYRILDIK Ã–ZKANIM.

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OÄŸlu AliÅŸan UÄŸurÂ : Ã–zkan UÄŸur annemin 41 yÄ±llÄ±k aÅŸkÄ±, hayat arkadaÅŸÄ± ve benim sevgili babam. O bizim 3 kiÅŸilik ailemizin temeliydi. Birbirimize Ã§ok gÃ¼ldÃ¼k, eleÅŸtirdik. Kimi zaman kÄ±zdÄ±k ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar Ã§ok sevdik birbirimizi. Åžimdi gÃ¶rÃ¼yoruz ki Ã§ocuk genÃ§, herkesin bizim tahminlerimizin katbekat sevgilisiymiÅŸ. Babam kim olduÄŸuna bakmadan Ã§evresine saÃ§tÄ±ÄŸÄ± iyiliÄŸi, Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yeteneÄŸiyle gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ Ã§ok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasÄ±nÄ± isterdi. Kendine has mÃ¼ziÄŸi, doÄŸaÃ§lamalarÄ± ve mÃ¼kemmel oyunculuÄŸuyla gÃ¶nÃ¼llere taht kurdu. TÃ¼rkiye'nin hafÄ±zasÄ±na kazÄ±ndÄ±. HayatÄ±nÄ± son yÄ±llarda ilerleyen hastalÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen doyasÄ±ya yaÅŸadÄ±. EÄŸlenmeye ve eÄŸlendirmeye devam etti. HastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en zor zamanlarÄ±nda bile yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼lÃ¼msemesi eksik olmadÄ±. ArtÄ±k onun gitar Ã§alÄ±ÅŸÄ±nÄ±, uyanÄ±nca sesini aÃ§mak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± Ã–zkanca egzersizlerini kahkahalarÄ±nÄ± ve eleÅŸtirilerini duyamayacak olmak, daha doÄŸrusu ona dokunamayacak olmak Ã§ok hÃ¼zÃ¼n verici. Ailesi olarak derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼mÃ¼zÃ¼ anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim iÃ§in durdu, boÅŸlukta yÃ¼zÃ¼yoruz adeta. Hep iÃ§imizde yanÄ±mÄ±zda olacaksÄ±n.

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