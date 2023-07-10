Özkan Uğur’un gözyaşları... 'Ah be tontonum'

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DÖRDÜNCÜ kez kansere yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur’un vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. MFÖ grubunun üyesi usta sanatçıdan gelen acı haberin ardından, şarkıları ve eski görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Uğur’un MFÖ ile şarkı söylerken gözyaşlarına boğulduğu anlar ise sevenlerini hüzünlendirdi.



Özkan Uğur, yarın öğle vakti Taksim Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



BİZ BU YAŞLARDA AĞLARIZ



Görüntülerde Özkan Uğur, MFÖ’nun diğer üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner’le birlikte “No Problem” şarkısını seslendirirken bir anda gözyaşlarına boğuluyor ve şarkıyı yarıda kesiyor. Uğur’un duygulandığını gören Mazhar Alanson, arkadaşına “Ah canım duygulandın. Ah be tontonum. Ee, biz bu yaşlarda ağlarız. Ağlamayan zaten... Ne yani, değil mi Fuat? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın” diyerek destek oluyor. Başta Twitter olmak üzere tüm mecralarda paylaşılan o anlar, Özkan Uğur’un sevenlerini de gözyaşlarına boğdu.