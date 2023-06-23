Özkan Uğur yoğun bakımda

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Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" demişti.

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber gelmiş, ünlü sanatçı tekrar tedavi sürecini başlamıştı. Uğur, bir yıl önce hastalığının nüksettiğini duyurmuştu:

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Gözden Kaçmasın Hastalığının nüksettiğini duyurmuştu... Haberi görüntüle

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…."

3 AYDIR YOĞUN BAKIMDA

Kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı tedavisini 3 aydır yoğun bakımda sürdürülüyor. MFÖ grubundan Fuat Güner, Hürriyet'e Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi:Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah"