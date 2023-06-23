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Özkan Uğur yoğun bakımda

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#Özkan Uğur#Lenfoma#Fuat Güner
Özkan Uğur yoğun bakımda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 16:57

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Fuat Güner, hastalığı nükseden Uğur'un sağlık durumunu Hürriyet'e anlattı.

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 Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" demişti.

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber gelmiş, ünlü sanatçı tekrar tedavi sürecini başlamıştı. Uğur, bir yıl önce hastalığının nüksettiğini duyurmuştu:

Özkan Uğur yoğun bakımda


"AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLADIM"
"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…."

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Gözden KaçmasınHastalığının nüksettiğini duyurmuştu...Hastalığının nüksettiğini duyurmuştu...Haberi görüntüle

3 AYDIR YOĞUN BAKIMDA
Kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı tedavisini 3 aydır yoğun bakımda sürdürülüyor. MFÖ grubundan Fuat Güner, Hürriyet'e Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi:Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah" 

Özkan Uğur yoğun bakımda

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#Özkan Uğur#Lenfoma#Fuat Güner

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