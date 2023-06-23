Özkan Uğur yoğun bakımda

Güncelleme Tarihi:
Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" demişti.
2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber gelmiş, ünlü sanatçı tekrar tedavi sürecini başlamıştı. Uğur, bir yıl önce hastalığının nüksettiğini duyurmuştu:
3 AYDIR YOĞUN BAKIMDA
Kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı tedavisini 3 aydır yoğun bakımda sürdürülüyor. MFÖ grubundan Fuat Güner, Hürriyet'e Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi:Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah"