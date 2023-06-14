Athena Hakan Özoğuz lenfomayı yendi

Haberin Devamı

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz’un lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Bir süre müziğe ara veren 45 yaşındaki ünlü isim zorlu günleri geride bıraktı. Sağlığına kavuşan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığı atlattığını açıkladı.

Müjdeli haberi sevenlerine duyuran Özoğuz, 'Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür, kontrol altında.

Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve benimle ilgilenen doktorlara çok çok teşekkür ederim.

Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum iyi dilek ve dualarınız için.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir.

HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976'da İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Babası Ahmet Özoğuz’dur. Özoğuz, Açıköğretim Fakültesinde okudu. 2007’de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz hayatını kaybetti. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü.

15 yaşında gitar çalmaya merak salan Hakan Özoğuz, 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra’ya gittiler.

Futbol taraftarlarının tezahüratı haline gelen ‘Holigan’ ‘ın ardından Athena dördüncü video klibini ‘Tarlaya Ektim Soğan’ adlı şarkıya çekti.

Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Millî Basketbol takımımız için yaptığı “12 Dev Adam” şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Grup asıl başarısını 2000’li yıllarda sağladı ve Tam Zamanı Şimdi adını verdikleri albümden birçok hit çıkarmayı başardı. “Palavra”, “Macera”, “Aşk Meşk Yok” teker teker dilden dile dolaşmaya başladı.

32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası ve Eurobasket 2001’de tüm Türkiye “On İki Dev Adam” ile adeta tek yürek oldu. Athena bu proje için hazırladığı aynı isimli parça ile zirvedeki tek isim olmuş ve kurulduğundan bu yana kariyerinin en başarılı dönemine imzasını atmıştır.

Haberin Devamı

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde ikinci en fazla puan alan şarkı oldu.