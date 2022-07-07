Hastalığının nüksettiğini duyurmuştu... Özkan Uğur'dan haber var!

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MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" notu ile sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

EN KISA SÜREDE BULUŞMAK ÜMİDİ VE SEVGİLERİMLE...

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber geldi. Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiğini duyurdu:

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…."

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'SAHNEYE ÇIKMAMA ENGEL KALMADI'

Bir süredir akıllı ilaç kullanan sağlık durumundaki gelişmeleri takipçileri ile paylaştı:

"İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. MFÖ olarak, konserlerimize Ağustos ayı içinde İstanbul’da başlıyoruz inşallah…Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim..."

KURULUŞ HİKAYESİ



MFÖ üyelerinden Mazhar Alanson, grubunun kurulmasında Ferhan Şensoy'un etkili olduğunu anlatmıştı:

“Devlet Tiyatrosu’nda çalışırken, İstanbul’a geldiğimde Fuat (Güner) ile Özkan’ın (Uğur), Ferhan Şensoy’la çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan’ın katkıları da çok iyiydi. Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat’ın bestelediği ‘Ey Gidi Tahran’ ve ‘Gam Yeme Sen Ey Süreyya’ adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri ‘Ele Güne Karşı’, diğeri ‘Yalnızlık Ömür Boyu’ oldu. Ferhan’ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık. Ferhan’ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı.”

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