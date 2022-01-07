Hakkında cinsel taciz davası açılmıştı: Mahkeme masraflarını ödemek için evini sattı

Haberin Devamı

MAHKEME MASRAFLARINI KARŞILAMAK İÇİN

Prens'in, mahkeme masraflarını karşılamak için İsviçre'deki 17 milyon sterlinlik dağ evini sattığı öğrenildi. İddialara göre bunun nedeni de Kraliçe'nin mahkeme masraflarını ödemeyi reddetmesi ve Andrew'nun da paraya ihtiyacı olması.

PRENS, NEFESİNİ TUTUP KARARI BEKLİYOR

61 yaşındaki York Dükü Prens Andrew, diken üzerinde, hâkimin Virginia Roberts Giuffre'nin aleyhine açtığı cinsel istismar davasını reddedip etmeyeceğine karar vermesini bekliyor. Bu dava kabul edilirse, Prens Andrew, New York'ta, 2001 yılında 17 yaşındayken Giuffre'ye üç kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tam kapsamlı bir hukuk davasıyla karşı karşıya kalacak.

Haberin Devamı

PRENS, MAHKEME DIŞI UZLAŞMAYI DENEYEBİLİR

Prens Andrew, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları şiddetle reddetmeyi sürdürüyor. Öte yandan, davanın kabul edilmesi durumunda, konuyu mahkeme dışında halletmeye çalışabileceği fikri de öne çıkıyor. Prens'in avukatları, mahkemenin diğer kıdemli kraliyet ailesi üyeleri üzerinde olumsuz etkisi olacağı düşüncesiyle uzlaşma seçeneğini "masada tutuyor."

Gözden Kaçmasın İngiltere'yi sarsan skandalda son dönemeç Haberi görüntüle

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Prens'e cinsel saldırı davası Haberi görüntüle

Prens Andrew’un ekibi, yargıcın Virginia Roberts Giuffre'nin hukuk davasının tamamen düşürülüp düşürülmeyeceğine karar vermesini beklerken Giuffre’nin pedofiliden hüküm giyen milyarder Jeffrey Epstein ile 2009 yılında yaptığı gizli bir anlaşmanın Prens Andrew'u yasal işlemden muaf tuttuğunu iddia ediyorlar. Ancak davayla ilgilenen yargıç Lewis Kaplan'ın bu önergeyi kabul etmesi pek olası görünmüyor. Bu nedenle Prens Andrew’un avukatlarının uzlaşmak ile mahkemeye çıkma riskini göze alıp, karşı tarafın avukatlarından gelecek zorlu sorularla yüzleşmek arasında bir seçim yapmaları gerekiyor.

KRALİÇE BU FATURAYI ÖDEMEYECEK

İngiliz Mirror gazetesinin gündeme getirdiği iddiaya göre, Kraliçe, zaten kabaran faturanın üzerine bir de Giuffre'yle yapılabilecek mali bir uzlaşmaya "yardım etmeyecek." Gazetenin haberine göre, Prens Andrew şimdi faturaları karşılamak için eski karısı Sarah Ferguson ile 2014'ten beri sahip olduğu 17 milyon sterlinlik İsviçre dağ evinin satış işlemlerinde sona gelinmesini bekliyor. Gazeteye konuşan kaynak, bu gelişme için şu yorumda bulundu: "Bütün masrafları kendisi karşılıyor, bu yüzden her geçen gün artan faturaları ödemek için hızlı bir şekilde nakit toplaması gerekiyor."

Gözden Kaçmasın Unvanlarını Kraliçe 2. Elizabeth bile elinden kolayca alamıyor Haberi görüntüle

Haberin Devamı

YEDİ YATAK ODASI VAR

Prens Andrew’un Verbier kayak merkezindeki yedi yatak odalı dağ evi Chalet Helora'nın satışını "acil olarak" gerçekleştirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Eski eşi Fergie ve çiftin kızları Beatrice ile Eugenie, eşleriyle birlikte Noel ve yeni yıl tatilini söz konusu evde geçirmişti.

Gözden Kaçmasın Cinsel taciz davasında Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir Haberi görüntüle

PRENS'İ ZOR BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Giuffre, 1999 ve 2002 yılları arasında Prens Andrew ile Londra, New York ve Epstein'ın özel Karayip adasında üç kez cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını iddia ederken Prens Andrew bunu şiddetle reddediyor. 38 yaşındaki Giuffre ise Prens Andrew'a karşı bir darp ve duygusal işkence davası açtı.

Haberin Devamı

BU KEZ İŞİ ZOR

Şu ana kadar Prens'in avukatlarıyla Giuffre'in avukatları arasında davanın mahkeme dışında çözülüp çözülmeyeceği konusunda herhangi bir görüşme olmadığı anlaşılıyor. Uzlaşmaya varılması, Prens Andrew’un kendisinin ve kraliyet ailesinin diğer yakın üyelerinin mahkemeye çıkmak zorunda kalmayacağı anlamına gelecek. Ancak Prens Andrew'nun 2019'da verdiği "felaket" niteliğindeki Newsnight röportajının ardından adını temize çıkarmasının çok zor olduğu biliniyor.

HAYATININ GERİ KALANI HAPİSHANEDE GEÇECEK

Andrew'nun arkadaşı Ghislaine Maxwell, geçtiğimiz hafta, 1994 ve 2004 yılları arasında, savunmasız gençleri eski sevgilisi Epstein'ın mülklerine gitmeye ikna edip onları cinsel istismara açık bir hale getirmesi gerekçesiyle suçlu bulundu. Epstein'ın pedofili çetesi adına kendisine yöneltilen altı seks ticareti suçlamasının beşinden hüküm giyen Maxwell'in hayatının geri kalanını hapiste geçirmesi bekleniyor.