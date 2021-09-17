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İngiltere'yi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyor

#PRENS ANDREW#Jeffrey Epstein#Prens Andrew Cinsel Taciz Davası
İngiltereyi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyor

Tüm dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde toplayan İngiliz kraliyet ailesi son yılların en zorlu dönemine girmek üzere. Özellikle de gençlik yıllarından bu yana yarattığı skandallarla ailesine gün yüzü göstermeyen Prens Andrew.

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Henüz 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını ileri süren Virginia Roberts, geçen ay New York'ta cinsel istismar davası açmıştı. Prens Andrew, şimdi bu dava ile yüzleşmeye doğru adım adım ilerliyor. Prens aleyhine dava açan Roberts, 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan sonra da hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein’ın mağdurları arasında.

ÜÇ KEZ İLİŞKİYE ZORLANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Epstein’ın talimatıyla Prens Andrew’la bir araya geldiğini ileri süren Roberts, Londra, New York ve Karayipler’de olmak üzere üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını savundu. Açtığı davanın ardından ABD medyasına konuşan Roberts, “Prens Andrew’yu bana yaptıklarından dolayı sorumlu tutuyorum. Güçlü ve varlıklı kişiler eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten muaf tutulmamalı. Umarım diğer kurbanlar da korku ve sessizlik içinde yaşamamanın mümkün olduğunu görürler. Konuşarak adalet isteyip hayatlarını geri alabilirler. Bu kararı vermek kolay olmadı. Bir anne ve eş olarak ailem her zaman önce gelir. Attığım bu adımın Prens Andrew’un benimle ilgili saldırılarını artıracağını biliyorum. Ancak bunu yapmasaydım, diğer kurbanları da yüzüstü bırakmış olurdum” dedi.

İDDİANIN DÜŞECEĞİNDEN EMİNDİ

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Başlangıçta iddianın düşeceğinden emin olduğu ileri sürülen York Dükü Andrew, kendisine yöneltilen cinsel saldırı suçlaması ve bu nedenle açılan dava nedeniyle artık daha endişeli.

Andrew’un Hollywood’daki avukatı belgelerin resmi olarak sunulmadığını iddia ettikten sonra davanın teknik açıdan reddedilmesini umuyordu. Ancak, The Mirror’ın haberine göre, kaynaklar davanın kaldığı yerden devam edeceği bilgisinin Andrew'un iyimser havasını yok ettiğini ortaya koydu.

Bir süredir Balmoral'da bir manastırda kalan Prens Andrew, yıllarca sürebilecek ve kendisine milyonlarca sterline mal olabilecek yasal bir savaşa hazırlanıyor.

 

İngiltereyi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyor

 

RUH HALİNDE DRAMATİK DEĞİŞİM
Saray kaynaklarına göre Andrew dava yüzünden çok endişeli. Bir saray kaynağı, "Andrew’nun ruh halinde dramatik bir değişim olduğunu" öne sürdü. Prens'e yakın bir başka kaynağa göre de Andrew ve ekibi durumu ciddiyetle ele almaları gerektiği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda".

Prens Andrew aleyhine dava açan Roberts'ın avukatı David Boies, The Sun'a şunları söyledi: “Prens Andrew' nun artık kaçmaya çalışmaktan vazgeçeceğini, ancak kendisini suçlayan mahkemeyle yüzleşmeyi geciktireceğini tahmin ediyoruz. Sonuç olarak Andrew ceza alabilir. Bunu reddedemez.”

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Bu hafta bir yargıç, davayı geciktirmeleri nedeniyle kraliyetin hukuk ekibini şiddetle eleştirdi.

Andrew'un avukatı Andrew Brettler, davanın reddedilmesi gerektiğini savundu ve 30 dakikalık bir telefon duruşması sırasında davayı "temelsiz" olarak nitelendirdi.

MONARŞİ KARŞITLARI HAREKETE GEÇTİ

Bu arada, İngiltere'de Andrew'un "WANTED (aranıyor)" kelimesiyle süslenmiş resimlerini içeren reklam panoları ortaya çıktı. Monarşi karşıtı Republic adlı grup belirgi bölgelere "#Monarşisonaersin" başlıklı kitlesel kampanyasının bir parçası olarak bu pankartları astı.

 

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#PRENS ANDREW#Jeffrey Epstein#Prens Andrew Cinsel Taciz Davası