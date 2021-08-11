Prense cinsel saldırı davası

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in üçüncü çocuğu Prens Andrew’a cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldı. 17 yaşındayken Prens Andrew tarafından ilişkiye zorlandığını iddia eden Amerikalı Virginia Giuffre, New York’ta dava açtı. Mahkemeye sunulan belgelerde, “ABD’de kimsenin başkan ya da prens olsun yasalardan daha üstün olmadığının” altı çizildi. Belgelerde ayrıca, “20 yıl önce Prens Andrew’un varlığı, gücü, pozisyonu ve bağlantıları; korkan, kırılgan bir çocuğu, onu koruyacak kimsenin olmadığı bir yerde taciz etmesine yol açtı. Bundan onu sorumlu tutmanın vakti geldi de geçti” ifadesi yer aldı. Cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’ı suçlayan isimlerden olan Giuffre, 2001 yılında Epstein tarafından Londra’ya götürüldüğünü ve “Prens ile ilişkiye zorlandığını” söylemişti.

Virginia Giuffre, Prens Andrew’la yan yana görüldüğü bu fotoğrafı Jeffrey Epstein’ın çektiğini söyledi.

ÇOCUĞA TACİZDE ZAMAN AŞIMI YOK

Prens Andrew ise Giuffre’nin iddialarını reddediyor. 2019’da yürürlüğe giren New York Çocuk Mağdurlar Yasası, tacize uğrayan kişilerin süre aşımı olmadan mahkemeye gitmesinin önünü açtı. Giuffre de mahkemeye, bu yasa kapsamında başvurdu.

EPSTEIN’IN ARKADAŞIYDI

Prens Andrew, 18 yaşından küçük bir kız çocuğunu cinsel ilişkiye zorlamak suçundan hüküm giyen Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’ın arkadaşıydı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’ta tutulduğu cezaevinde ölü bulunmuş, daha sonra Epstein’ın intihar ettiği açıklanmıştı.

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