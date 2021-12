Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir

Henüz 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını ileri süren Virginia Roberts, geçen ay New York'ta cinsel istismar davası açmıştı. Prens Andrew, şimdi bu dava ile yüzleşmeye doğru adım adım ilerliyor. Prens aleyhine dava açan Roberts, 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan sonra da hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein’ın mağdurları arasında.Epstein’ın talimatıyla Prens Andrew’la bir araya geldiğini ileri süren Roberts, Londra, New York ve Karayipler’de olmak üzere üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını savundu. Açtığı davanın ardından ABD medyasına konuşan Roberts, “Prens Andrew’yu bana yaptıklarından dolayı sorumlu tutuyorum. Güçlü ve varlıklı kişiler eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten muaf tutulmamalı. Umarım diğer kurbanlar da korku ve sessizlik içinde yaşamamanın mümkün olduğunu görürler. Konuşarak adalet isteyip hayatlarını geri alabilirler. Bu kararı vermek kolay olmadı. Bir anne ve eş olarak ailem her zaman önce gelir. Attığım bu adımın Prens Andrew’un benimle ilgili saldırılarını artıracağını biliyorum. Ancak bunu yapmasaydım, diğer kurbanları da yüzüstü bırakmış olurdum” dediBaşlangıçta iddianın düşeceğinden emin olduğu ileri sürülen York Dükü Andrew, kendisine yöneltilen cinsel saldırı suçlaması ve bu nedenle açılan dava nedeniyle artık daha endişeli. Andrew’un Hollywood’daki avukatı belgelerin resmi olarak sunulmadığını iddia ettikten sonra davanın teknik açıdan reddedilmesini umuyordu. Ancak, The Mirror’ın haberine göre, kaynaklar davanın kaldığı yerden devam edeceği bilgisinin Andrew'un iyimser havasını yok ettiğini ortaya koydu.Bir süredir Balmoral'da bir manastırda kalan Prens Andrew, yıllarca sürebilecek ve kendisine milyonlarca sterline mal olabilecek yasal bir savaşa hazırlanıyor.