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Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir

#Prens Andrew#Virginia Roberts Giuffre#Meghan Markle
Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir

İngiliz kraliyet ailesini derinden sarsan Prens Andrew aleyhindeki cinsel taciz davasında şok bir gelişme yaşandı. Andrew'nun yeğeni Harry'nin eşi Meghan Markle'ın da davada şahit olarak dinlenmesi önerildi.

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GEREKTİĞİNDE MEGHAN'A GÜVENEBİLİRİZ'
Prens Andrew'a karşı dava açan Amerikalı Virginia Roberts Giuffre'yi temsil eden avukat David Boies, prensin davranışları hakkında "önemli bilgiler" edinmiş olabileceğini düşündüğü, “gerçeği söyleyeceğine güvenebileceğimiz biri” olarak tanımladığı Meghan Markle'ı şahitlik etmeye çağırmayı önerdi.

Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir

CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Giuffre, henüz 17 yaşında olduğu sırada dünyanın en büyük taciz davasının sanığı olan Jeffrey Epstein'ın talimatıyla Prens Andrew ile birlikte olmaya zorlandığını ileri sürerek dava açmıştı.

Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir

MEGHAN'IN ŞAHİTLİĞİ İÇİN ÜÇ NEDEN
Avukat Boies, üç nedenden dolayı Markle’ın ifadesinin alınması gerektiğini söyledi. Boies şunları söyledi: "Bir; ABD'de yaşıyor, dolayısıyla onun üzerinde yargı yetkisine sahibiz. İki; bir süre için bile olsa açıkça Prens Andrew'un yakın bir arkadaşı olduğundan onun neler yaptığını görmüş olabilir, yaptıklarını görmediyse de insanların hakkında konuştuklarını duymuş olabilecek bir konumda. Onunla geçmişteki ilişkisi nedeniyle, çok önemli bilgilere sahip olabilir. Hiç değilse de mutlaka biraz bilgisi olacaktır. Üç; doğruyu söyleyeceğine güvenebileceğimiz biridir. Bu üçü de geçerli sebeplerdir."

Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir

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KRALİÇE VE PRENS HARRY İFADE VERMEYE ÇAĞRILMAYACAK
"Andrew'ya yakın olan ve onun eylemleri hakkında bilgi sahibi olan bir iki kişinin ifadesini alacağız" diyen Avukat Boies, bu kişilerin eski karısı ya da kardeşi olması ihtimalini üzerinde duruyor.

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Virginia Robertstan Prens Andrewa cinsel saldırı davası
#PRENS ANDREW#VİRGİNİA ROBERTS
Virginia Roberts'tan Prens Andrew'a cinsel saldırı davasıHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir

KRALİÇE ÇAĞRILMALACAK
Prens Andrew'nun annesini ifade vermeye çağırmayı isteyip istemeyeceği sorulduğunda Avukat Boies, "Ona duyduğumuz saygıdan ve yaşından dolayı kraliçeyi şahitlik etmeye çağıracağımızı sanmıyorum. Diğer insanların sahip olmadığı bir bilgiye sahip olacağını sanmıyorum. Annesiyle bu konularda arkadaşları ya da eski karısıyla konuşabileceği kadar özgürce konuşmuş olamaz" dedi.

Henüz 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını ileri süren Virginia Roberts, geçen ay New York'ta cinsel istismar davası açmıştı. Prens Andrew, şimdi bu dava ile yüzleşmeye doğru adım adım ilerliyor. Prens aleyhine dava açan Roberts, 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan sonra da hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein’ın mağdurları arasında.Epstein’ın talimatıyla Prens Andrew’la bir araya geldiğini ileri süren Roberts, Londra, New York ve Karayipler’de olmak üzere üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını savundu. Açtığı davanın ardından ABD medyasına konuşan Roberts, “Prens Andrew’yu bana yaptıklarından dolayı sorumlu tutuyorum. Güçlü ve varlıklı kişiler eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten muaf tutulmamalı. Umarım diğer kurbanlar da korku ve sessizlik içinde yaşamamanın mümkün olduğunu görürler. Konuşarak adalet isteyip hayatlarını geri alabilirler. Bu kararı vermek kolay olmadı. Bir anne ve eş olarak ailem her zaman önce gelir. Attığım bu adımın Prens Andrew’un benimle ilgili saldırılarını artıracağını biliyorum. Ancak bunu yapmasaydım, diğer kurbanları da yüzüstü bırakmış olurdum” dediBaşlangıçta iddianın düşeceğinden emin olduğu ileri sürülen York Dükü Andrew, kendisine yöneltilen cinsel saldırı suçlaması ve bu nedenle açılan dava nedeniyle artık daha endişeli. Andrew’un Hollywood’daki avukatı belgelerin resmi olarak sunulmadığını iddia ettikten sonra davanın teknik açıdan reddedilmesini umuyordu. Ancak, The Mirror’ın haberine göre, kaynaklar davanın kaldığı yerden devam edeceği bilgisinin Andrew'un iyimser havasını yok ettiğini ortaya koydu.Bir süredir Balmoral'da bir manastırda kalan Prens Andrew, yıllarca sürebilecek ve kendisine milyonlarca sterline mal olabilecek yasal bir savaşa hazırlanıyor.

Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir

'İKİSİNİ BİRDEN ÇAĞIRMAYACAĞIZ'
Prens Harry’yi ifade vermeye çağırmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda Avukat Boies, "Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu ve ABD mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olduğu için ifade vermeye çağrılması mümkündür. Ama tahminimce sadece 10 ila 12 kişiden ifade alma fırsatımız olacak. Bu yüzden kimi seçtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hem Harry'yinin hem de Meghan'ın ifadesini almayacağız, çünkü bunu yapacak kadar yeterli sayıda ifadeye alma yetkisine sahip olmayacağız" yanıtını verdi.

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Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı
#PRENS ANDREW#CİNSEL TACİZ
Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktıHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir

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ESKİ EŞİ DE ÇAĞRILABİLİR
Avukat Boies, 10 veya 12 kadar üçüncü şahsın ifade vermeye çağrılabileceğini, potansiyel olarak ifadeye çağrılacak başka bir isim de Prens Andrew'nun eski karısı Sarah Ferguson olabileceğini bildirdi. Ancak Ferguson ABD vatandaşı olmadığı için ifade talebin İngiliz mahkemelerince onaylanması gerekeceğinden bu Meghan Markle’dan'dan daha zor olacak.

Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir

ABD VATANDAŞI OLMASI AVANTAJ
Avukat Boies, Prens Harry'nin ABD'de yaşayan bir Amerikan vatandaşı olan ve bu nedenle işbirliği yapmak zorunda olan eşinin "düşündükleri kişilerden biri" olduğunu söyledi. Ancak henüz kesin bir karar verilmediğinin de altını çizdi. İfade vermesi için değerlendirdikleri isimlerin çoğunu mahkemeye çağırmayacaklarını, öncelikle sadece Prens Andrew’a yakın ve bilgiye sahip insanlar olup olmadığını öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.

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İngiliz Kraliyet ailesine kötü haber
#İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ#MOUNTBATTEN WİNDSOR AİLESİ
İngiliz Kraliyet ailesine kötü haberHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir

PRENS ANDREW DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ
4 Ocak'ta Prens Andrew tarafının verilen davanın reddi başvurusu kabul edilmezse Giuffre'nin davası keşif moduna girecek. Bu sırada hem Prens Andrew hem de Giuffre videoya kaydedilecek şekilde sözlü ifadeler vermek ve yazılı "sorgu formlarına" cevap vermek zorunda kalacaklar. Bu sürecin bir parçası olarak Prens Andrew’un yeminli ifade vermek zorunda kalacağını söyleyen Avukat Boies, "Bundan bir kaçış yolu yok," dedi.

 

 

 

 

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#Prens Andrew#Virginia Roberts Giuffre#Meghan Markle

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