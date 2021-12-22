Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir

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GEREKTİĞİNDE MEGHAN'A GÜVENEBİLİRİZ'

Prens Andrew'a karşı dava açan Amerikalı Virginia Roberts Giuffre'yi temsil eden avukat David Boies, prensin davranışları hakkında "önemli bilgiler" edinmiş olabileceğini düşündüğü, “gerçeği söyleyeceğine güvenebileceğimiz biri” olarak tanımladığı Meghan Markle'ı şahitlik etmeye çağırmayı önerdi.

CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Giuffre, henüz 17 yaşında olduğu sırada dünyanın en büyük taciz davasının sanığı olan Jeffrey Epstein'ın talimatıyla Prens Andrew ile birlikte olmaya zorlandığını ileri sürerek dava açmıştı.

MEGHAN'IN ŞAHİTLİĞİ İÇİN ÜÇ NEDEN

Avukat Boies, üç nedenden dolayı Markle’ın ifadesinin alınması gerektiğini söyledi. Boies şunları söyledi: "Bir; ABD'de yaşıyor, dolayısıyla onun üzerinde yargı yetkisine sahibiz. İki; bir süre için bile olsa açıkça Prens Andrew'un yakın bir arkadaşı olduğundan onun neler yaptığını görmüş olabilir, yaptıklarını görmediyse de insanların hakkında konuştuklarını duymuş olabilecek bir konumda. Onunla geçmişteki ilişkisi nedeniyle, çok önemli bilgilere sahip olabilir. Hiç değilse de mutlaka biraz bilgisi olacaktır. Üç; doğruyu söyleyeceğine güvenebileceğimiz biridir. Bu üçü de geçerli sebeplerdir."

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KRALİÇE VE PRENS HARRY İFADE VERMEYE ÇAĞRILMAYACAK

"Andrew'ya yakın olan ve onun eylemleri hakkında bilgi sahibi olan bir iki kişinin ifadesini alacağız" diyen Avukat Boies, bu kişilerin eski karısı ya da kardeşi olması ihtimalini üzerinde duruyor.

KRALİÇE ÇAĞRILMALACAK

Prens Andrew'nun annesini ifade vermeye çağırmayı isteyip istemeyeceği sorulduğunda Avukat Boies, "Ona duyduğumuz saygıdan ve yaşından dolayı kraliçeyi şahitlik etmeye çağıracağımızı sanmıyorum. Diğer insanların sahip olmadığı bir bilgiye sahip olacağını sanmıyorum. Annesiyle bu konularda arkadaşları ya da eski karısıyla konuşabileceği kadar özgürce konuşmuş olamaz" dedi.

Henüz 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını ileri süren Virginia Roberts, geçen ay New York'ta cinsel istismar davası açmıştı. Prens Andrew, şimdi bu dava ile yüzleşmeye doğru adım adım ilerliyor. Prens aleyhine dava açan Roberts, 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan sonra da hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein’ın mağdurları arasında.Epstein’ın talimatıyla Prens Andrew’la bir araya geldiğini ileri süren Roberts, Londra, New York ve Karayipler’de olmak üzere üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını savundu. Açtığı davanın ardından ABD medyasına konuşan Roberts, “Prens Andrew’yu bana yaptıklarından dolayı sorumlu tutuyorum. Güçlü ve varlıklı kişiler eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten muaf tutulmamalı. Umarım diğer kurbanlar da korku ve sessizlik içinde yaşamamanın mümkün olduğunu görürler. Konuşarak adalet isteyip hayatlarını geri alabilirler. Bu kararı vermek kolay olmadı. Bir anne ve eş olarak ailem her zaman önce gelir. Attığım bu adımın Prens Andrew’un benimle ilgili saldırılarını artıracağını biliyorum. Ancak bunu yapmasaydım, diğer kurbanları da yüzüstü bırakmış olurdum” dediBaşlangıçta iddianın düşeceğinden emin olduğu ileri sürülen York Dükü Andrew, kendisine yöneltilen cinsel saldırı suçlaması ve bu nedenle açılan dava nedeniyle artık daha endişeli. Andrew’un Hollywood’daki avukatı belgelerin resmi olarak sunulmadığını iddia ettikten sonra davanın teknik açıdan reddedilmesini umuyordu. Ancak, The Mirror’ın haberine göre, kaynaklar davanın kaldığı yerden devam edeceği bilgisinin Andrew'un iyimser havasını yok ettiğini ortaya koydu.Bir süredir Balmoral'da bir manastırda kalan Prens Andrew, yıllarca sürebilecek ve kendisine milyonlarca sterline mal olabilecek yasal bir savaşa hazırlanıyor.





'İKİSİNİ BİRDEN ÇAĞIRMAYACAĞIZ'

Prens Harry’yi ifade vermeye çağırmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda Avukat Boies, "Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu ve ABD mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olduğu için ifade vermeye çağrılması mümkündür. Ama tahminimce sadece 10 ila 12 kişiden ifade alma fırsatımız olacak. Bu yüzden kimi seçtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hem Harry'yinin hem de Meghan'ın ifadesini almayacağız, çünkü bunu yapacak kadar yeterli sayıda ifadeye alma yetkisine sahip olmayacağız" yanıtını verdi.

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ESKİ EŞİ DE ÇAĞRILABİLİR

Avukat Boies, 10 veya 12 kadar üçüncü şahsın ifade vermeye çağrılabileceğini, potansiyel olarak ifadeye çağrılacak başka bir isim de Prens Andrew'nun eski karısı Sarah Ferguson olabileceğini bildirdi. Ancak Ferguson ABD vatandaşı olmadığı için ifade talebin İngiliz mahkemelerince onaylanması gerekeceğinden bu Meghan Markle’dan'dan daha zor olacak.

ABD VATANDAŞI OLMASI AVANTAJ

Avukat Boies, Prens Harry'nin ABD'de yaşayan bir Amerikan vatandaşı olan ve bu nedenle işbirliği yapmak zorunda olan eşinin "düşündükleri kişilerden biri" olduğunu söyledi. Ancak henüz kesin bir karar verilmediğinin de altını çizdi. İfade vermesi için değerlendirdikleri isimlerin çoğunu mahkemeye çağırmayacaklarını, öncelikle sadece Prens Andrew’a yakın ve bilgiye sahip insanlar olup olmadığını öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.

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PRENS ANDREW DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

4 Ocak'ta Prens Andrew tarafının verilen davanın reddi başvurusu kabul edilmezse Giuffre'nin davası keşif moduna girecek. Bu sırada hem Prens Andrew hem de Giuffre videoya kaydedilecek şekilde sözlü ifadeler vermek ve yazılı "sorgu formlarına" cevap vermek zorunda kalacaklar. Bu sürecin bir parçası olarak Prens Andrew’un yeminli ifade vermek zorunda kalacağını söyleyen Avukat Boies, "Bundan bir kaçış yolu yok," dedi.