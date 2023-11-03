Emrah yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor... Konser ödemesi pırlanta taş!

Haberin Devamı

DÜĞÜNDE SAHNEDE

40’ıncı sanat yılına özel hazırlanan albümüyle adından söz ettiren Emrah, Dubai yolcusu. Ünlü şarkıcı, önümüzdeki günlerde Dubai’de yapılacak görkemli bir düğünde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

KAÇ KARAT?

Uzun süredir sahnelere ara veren Emrah’a düğünde vereceği konser karşılığında pırlanta taşıyla ödeme yapılacağı öğrenildi. Yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren şarkıcıya verilecek pırlanta taşının kaç karat olduğu ise merak konusu.

Gözden Kaçmasın Emrahcoin geliyor Haberi görüntüle

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Akşam sohbeti

Pop müziğin ünlü ismi Simge Sağın, önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekânda görüntülendi. Spor salonundan çıktıktan sonra yemek yemeye giden şarkıcı, bir arkadaşıyla uzun süre sohbet etti. Sağın, makyajsız haliyle objektife yansıdı. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

İnsanlar acı çekiyor

Zuhal Olcay, Müze Gazhane’de gerçekleşen Beats By Girlz Türkiye Festivali’nin ilk gününde sahneye çıktı. Sanatçı, Gazze’de yaşanan insanlık dramı için gözyaşları içinde bir konuşma yaptı. “Bu dünyada insanlar acı çekiyor, çocuklar acı çekiyor, hayvanlar acı çekiyor. Onları düşündüm şarkılarımı söylerken, çok daha fazla duygulandım. Elimden bir şey gelmiyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum” diyen Olcay, sahnede eğilerek saygı duruşunda bulundu.