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Haber Giriş: 22.06.2021 - 07:16 | Son Güncelleme:

Emrahcoin geliyor

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Emrahcoin geliyor

Yaptığı ticari yatırımlarla dikkat çeken Emrah, bu kez kendi adıyla kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getirmek için çalışmalara başladı.

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen kripto paraya merak sardı. 2018 yılında konser teklifi karşılığında para yerine 30 Bitcoin talep eden Emrah, gözünü kripto paraya dikti. Bitcoin’de hatırı sayılır derecede yatırımı olduğu bilinen Emrah, bu kez kendi coin’ini çıkarma kararı aldı.

Emrahcoin geliyor

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Yurtdışından yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda kripto para piyasasına girmeye karar veren Emrah, gerekli prosedürleri yerine getirmek için hazırlıklara başladı. İsim konusunda henüz net karar veremeyen şarkıcının, Emcoin ve Emrahcoin arasında gidip geldiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde kendi adını taşıyan kripto para ile sevenlerini şaşırtmaya hazırlanan Emrah, çok konuşulacağa benziyor.

 

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