Eski sevgililer poz verdi

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Eski sevgililer Nesrin Cavadzade -Burak Deniz ile Birce Akalay-Fırat Çelik uzun zaman sonra yan yana geldi.

Birca Akalay, Burak Deniz, Nesrin Cavadzade, Başak Dizer Tatlıtuğ ve Fırat Çelik, Bodrum’da bir markanın özel etkinliğine katıldı. 2018 yılında ayrılan Burak Deniz ile Nesrin Cavadzade’nin aynı fotoğraf karesinde yer alması dikkat çekti. Organizasyonda yer alan Birce Akalay ile Fırat Çelik de bir dönem aşk yaşamış, çift el ele görüntülenmişti.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Sevgilisini yolcu etti

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Berker Güven ve Nihal Yalçın önceki gün Cihangir’deki Pürtelaş adlı mekân çıkışı görüntülendi.

Sevgilisi Nihal Yalçın’a sarılarak poz veren Berker Güven “Arkadaşlar sizinle her denk gelmemizde ben mutlaka bir yere gidiyorum. Bu sefer de oyunculuk dersleri için Kaz Dağları’na gidiyorum. Yine siz, yine beni yolcu eden biricik sevgilim Nihal, bu hep mi tesadüf” dedi. (Sayit DURMAZ)

Denizde romantizm

Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ile Çeşme’de tatil yapıyor. Bu yıl Urla’dan ev alan fakat Çeşme’den kopamayan çift önceki gün Çiftlikköy’deki bir beach’te görüntülendi.

Arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra baş başa denize giren Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal’ın romantik anları objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

Aşk kadınıyım

Hadise, önceki akşam Girne Rocks Hotel’de konser verdi. Şarkıcı, iki saat performans sergilediği sahnesinde 26 şarkı seslendirdi. Şarkı aralarında seyircileriyle sohbet eden Hadise, kendisini aşk kadını olarak ilan etti. Ünlü popçu, “Ben sahneme ve seyircime âşığım! Bu anlatılamaz, ben aşk kadınıyım, severim aşkı” dedi.

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Tavayı mikrofon yaptı

Neslihan Atagül önceki gün sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Eline aldığı tavayı mikrofon gibi kullanan Atagül, evinin salonunda mini bir konser verdi. O onların videosunu paylaşan ünlü oyuncu, “Söylediğim şarkıyı duyacaksınız diye ödüm kopuyor” notunu yazdı.

Doğum gününe 7 pasta birden

Oyuncu Didem İnselel, yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte pasta keserek kutladı.Oyuncu, doğum gününden pozlarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “47’yi 7 pastadaki mumları üfleyerek kabul ettim. Beni düşünen, seven, sevdiğini belli eden, arayan, soran, hediye yollayan, mesaj atan herkese binlerce teşekkürler. Yüzümü güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün.”

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Çimlere uzandılar

Can Bonomo önceki gün eşi Öykü Karayel ile oğlu Roman’la çimlere uzandığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bonomo, aile pozlarının altına ise şu notu yazdı: “Kırlangıçlar geçiyor üstümüzden. Ateşleyin boncuklarımızı.”