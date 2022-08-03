Alişan'dan arkadaşına destek: Çağla öyle biri değil!

Haberin Devamı

Şarkıcı, Bodrum’dan ev tuttuğunu ve sık sık oraya gittiklerini ifade etti. Alişan, yeni aldığı arabasıyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı: “Geniş bir aileye sahibim çok şükür. Ama bir yerden bir yere gitmek çok zor oluyor. O yüzden VIP bir araç aldım. Malum anca sığıyoruz.”

Didem Sarı’nın, eski eşi İzzet Antebi ve Çağla Şıkel’in yazışmalarını ifşa etmesi hatırlatılan Alişan, “Hiç vakıf olmadığım bir konu ama şunu çok iyi biliyorum ki yanlış anlaşılmadan ibarettir. Çağla arkadaş canlısı bir insan. Farklı yerlere çekmek doğru olmaz. Evli bir insanla Çağla’nın adının yan yana gelmesi yanlış. Çağla öyle biri değil” dedi.

NE OLMUŞTU

Haberin Devamı

Didem Sarı geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir iddia ortaya attı; eski eşi İzzet Antebi’nin boşanmadan önce Çağla Şıkel’le aşk yaşadığını öne sürdü ve ikilinin mesajlarını yayınladı. Şıkel’le ilişki yaşamadığını açıklayan İzzet Antebi, savcılığa başvurarak “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “iftira” suçlarından şikayetçi oldu. Ayrıca eski eşi hakkında “konuşmama kararı” aldırdı.

MAHKEME REDDETTİ

Çağla Şıkel de mahkemeye başvurup korunma talebinde bulundu. Dilekçede, “İki çocuk annesi Şıkel’in kadınlığına, namusuna, aile şerefi ve saygınlığına karşı yapılmış bu iftira, bir kadına yapılan en büyük şiddettir” denildi. Ancak mahkeme, taraflar arasında aile bağının olmaması ve ısrarlı takibin yaşanmaması nedeniyle talebi reddetti.