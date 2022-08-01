Aşk iddiaları ortalığı karıştırdı! Jet açıklama geldi...

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Geçtiğimiz sene temmuz ayında görkemli bir düğünle evlenen Tolga Akış ve Zeynep Bastık çifti, evliliklerinin birinci yılı dolmadan boşanma kararı aldı ve geçtiğimiz temmuz ayında da boşandı. Bastık ile tek celsede boşanan Tolga Akış'ın Çağla Şıkel'le aşk yaşamaya başladığı ileri iddia edildi.

JET AÇIKLAMA

Aşk yaşadıkları konuşulan Şıkel ve Akış'ın Edis'in kulisinde dans ettiği iddia edilen bir video da magazin gündemine düştü. Hakkında çıkan aşk haberlerine Instagram hesabından cevap veren Akış, "Videoda bana benzettiğini kişi Tayfun. Ben orada yokum, hangover (akşamdan kalma) olmuşum odada yatıyorum o sırada. Orası da Edis'in kulisi değil, Alaçatı'da bir mekan" dedi.

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ÇAĞLA Tİ'YE ALDI

Arkadaşlarıyla gittiği mekanda eğlenen Çağla Şıkel ise aşk iddiasını ti'ye aldı. Arkadaşlarıyla geceye ait bir fotoğraf paylaşan Şıkel, "Edis'in kulisi" notunu düştü.