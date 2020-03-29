Sakarya'nın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Sakarya'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Sakarya ili özellikle İstanbullu kişilerin, şehrin yoğunluğu ve gürültüsünden doğaya kaçabilmeleri için genellikle tercih etmiş oldukları bir ildir. Türkiye’nin en güzel illerinden biri olan Sakarya en kalabalık iller listesinde yirmi ikinci sırada yer almaktadır.

Sakarya İlçeleri

Sakarya ilinin 16 tane ilçesi bulunmaktadır. Sakarya’nın ilçeleri; Taraklı, Gevye, Pamukova, Akyazı, Karapürçek, Erenler, Arifiye, Sapanca, Serdivan, Adapazarı, Hendek, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Kocaali ve Karasu’dur.

Sakarya Hangi Bölgede?

Sakarya ili Marmara Bölgesinde yer almaktadır. Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerde Karadeniz iklimi görülürken, Diğer ilçelerinde ise Akdeniz tipi Marmara iklim tipi görülür. Kocaeli, düzce, Bilecik, Bursa illerine komşu olan ildir.

Sakarya Gezilecek Yerler

Sakarya gezilecek yerler il merkezinden daha çok il merkezinden daha uzak illerde toplanmış olsa da il merkezinde de gezilecek yerler vardır. Çok fazla doğal güzelliğe sahip olan Sakarya ili, tarihsel olarak çok fazla içeriğe sahiptir.

Çark Caddesi: Sakarya ilindeki Adapazarı ilçesinin en işlek caddesi olan Çark Caddesi ilçe merkezinde yer almaktadır. Her saat oldukça kalabalık, hareketli ve canlı olan Çark Caddesi’nde çok sayıda hediyelik eşya satan dükkanlar, restoran, bar ve kafeler bulunuyor. 17 Ağustos depreminde çok büyük zararlar gören bir cadde olsa da zaman içerisinde tekrar toparlanmıştır. Araç trafiğine kapalı olan bir caddesi olması ile caddeyi yürüyerek keşfetmek gerekiyor.

Deprem Müzesi: Deprem Müzesi yaşanan büyük deprem ve büyük acıların ardından deprem olgusunun unutulmaması için 2000 yılında inşa edilmeye başlanmış ve 2004 yılında ise ziyaretçilere kapıları açılmıştır. Sakarya’da gerçekleşmiş olan ciddi depremlerin ardından oluşan manzaraların fotoğrafları ve titreşimli bir satandın suni deprem oluşturması ile depremin etkisi gözler önüne serilmektedir.

Sapanca Gölü: Sapanca Gölünün bir kısmı Kocaeli ilinde bulunurken bir kısmı da Sakarya ili sınırları içerisinde bulunmaktadır. Sapanca Gölü eskiden Marmara denizinin bir parçası iken denizden ayrılıp tatlı su gölüne dönüşmüştür. İstanbul’dan 2 saatte ulaşılabilen bir mesafede bulunmaktadır. Uluslararası kürek, yelken ve sörf yarışlarının yapıldığı bir göldür.

Acarlar Longozu: Bir kısmı Kaynarca diğer kısmı ise Karasu ilçelerine bağlı bir longozdur. Acarlar Longozu Sakarya Nehri’ne dökülmektedir. Doğa gezisi yapmak ve kamp yapmak için en güzel yerlerden biridir.

Karasu Plajı: Türkiye’de uzunluk olarak en uzun olan ikinci plajdır. Karasu ilçesinde bulunan Karasu Plajı İstanbul’a yakın mesafede olan bir plaj olması nedeni ile hafta sonları çok kalabalık olmaktadır.

Acelle Yaylası: En güzel yaylardan birisi olan Acelle yaylası geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçların oluşturduğu yaylada orman gölü ve şimşir ağaçları bulunmaktadır. Yaylanın ortasından Enişte Deresi geçmektedir.

Doğançay Şelalesi: Sakarya’da görülmesi gereken yerlerden biridir. Kamp yapmak ve günü birlik ziyaretler için çok iti bir alternatiftir.

Maden Deresi: 30 kilometre uzunluğa sahip bir deredir. Doğa yürüyüşleri ve piknik yapabilmek için iyi bir seçenektir.

Sakarya Tarihi Yerler

Sakarya ili M.Ö. 300 ila 395 yıllarında Britanyalıların hakimiyeti altına giren Sakarya ilinde görülmesi gereken birçok kale inşa edilmiştir. Mekece Kalesi, Çobankale, Paşalar Kalesi, Tersiye Kalesi, Harmantepe kalesi, Seyifler kalesi, 3. Justinyanus ve özellikle Beşköprü mutlaka görülmesi gereken tarihi köprülerdendir. Sakarya Müzesi, Ali Fuat Paşa Müzesi gibi müzeler bulunmaktadır. Osmanlı döneminde ise birçok camii inşa edilmiştir.