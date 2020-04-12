Amasra Nerede? Amasra'ya Nasıl Gidilir? Amasra Gezilecek Yerler

Amasra sakin yapısıyla özellikle hafta sonu kaçamakları ve bayram tatilleri için ideal bir seçenektir. Bu küçük sayılabilecek ilçe içerisinde vakit geçirilebilecek oldukça güzel alanlar bulunmaktadır.

Amasra Nerede?

Amasra, Karadeniz Bölgesi’nin batı kesiminde yer alan Bartın’a bağlı bir ilçedir. İlçe, denize uzanan bir burun, bu burnun yanında iki koy ve bağımsız adalardan oluşmaktadır. İlçede yoğun olarak balıkçılık ve ahşap oyma sanatı ile ilgilenilmektedir.

Amasra’ya Nasıl Gidilir?

Amasra’ya ulaşabilmek için öncelikle Bartın sınırına girilmiş olması gerekmektedir. İstanbul’dan seyahat edecek yolculara Ankara karayolunu kullanması tavsiye edilmektedir. Ankara’dan yaklaşık 4,5 saat sürecek bir yolculuktan sonra Amasra’ya varılmaktadır. Bartın sonrasında Amasra’ya iki farklı güzergahtan ulaşılabilmektedir. Bunlardan biri köy yollarından oluşurken diğeri yeni sayılabilecek inişli bir yoldur. Her iki yol için de kara yolu üzerinde yön tabelası bulunmaktadır. Şahsi araçların dışında neredeyse büyük şehirlerin hepsinden Amasra hattına hizmet veren otobüslerle de Amasra’ya gidilebilmektedir.

Amasra Gezilecek Yerler

Ağlayan ağaç, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı Amasra’ya uğranınca mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır. Amasra seyahatini deniz tatili üzerine kuranlar için de İnkumu, Bozköy, Akkonak ve Çakraz Plajlarına gitmesi önerilmektedir. Merkez’e yakın bir yerlerde denize girmek isteyenler için de Küçük Liman ve Büyük Liman Plajlarına gitme seçenekleri sunulmaktadır.

Ağlayan ağaç, Tavşan Adası manzarasına sahip bir lokasyonda bulunmaktadır. Kökleri yaklaşık 3 asır öncesine dayanan bu ağaç, biriktirdiği nemi yapraklarından su damlası olarak çıkarmaktadır. Yılın belli dönemlerinde terleme özelliği gösteren bu ağaca, görüntüsünden ötürü “Ağlayan Ağaç” denilmektedir. Güzel bir manzaraya bakan bu ağaç ziyaret edildiğinde, yakınlardaki çay bahçesinde de dinlenmek mümkündür.

Çekiciler çarşısı, ahşap oyma sanatları üzerine kurulmuş bir çarşıdır. Yöre halkından el yapımı ahşap eşyalar burada satılmaktadır. Çarşının tarihi Osmanlı Devleti’nde ahşap oymanın ön plana çıkarıldığı zamanlara dayanmaktadır.

Amasra Tarihi Yerler Nereler?

Amasra gezisini soğuk aylarda tercih edenler ya da sudan uzak durmak isteyenler için tarihi bir gezi planlamak mümkündür. Bu kapsamda; Amasra Kalesi, Amasra Müzesi ve Kemere Köprüsü tercih edilmektedir. Amasra Kalesi, 2013 senesinde UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenmiştir. Bu kale Sormagir ve Zindan Kalesi olmak üzere iki farklı bölümden oluşmaktadır. Eskiden bir ada sayılabilecek konumda olması kalenin iki farklı bölüme ayrılmasını kanıtlar bir nitelik taşımaktadır. Amasra Kalesi; Roma, Osmanlı ve Bizans İmparatorluğu ile Ceneviz Devleti zamanında aktif bir şekilde savunma amaçlı kullanılmıştır.

Kemere Köprüsü, ilçenin ada kısmını ana karaya bağlama işlevi üstlenmektedir. Ağlayan ağaca giderken de Kemere Köprüsü üzerinden geçilmektedir. Köprünün Roma İmparatorluğu zamanında yapıldığı düşünülmektedir.

Amasra Müzesi binası, aslında 1884 senesinde başlanan Bahriye Mektebi’ne aittir. Ancak bu bölgede bir müze ihtiyacı oluşunca, böyle bir dönüşüm geçirmiştir. Amasra Müzesi, toplamda 4 farklı salona bölünmüştür. Salonlardan ikisinde ağırlıklı olarak Roma ve Bizans döneminden kalma eserler sergilenmektedir. Diğer ikisinde de Osmanlı Devleti döneminden kalma etnografik eserlere yer verilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda uzunca bir süre kapalı olan müze, restorasyon sonrasında tekrar ziyarete açılmıştır. Müzeye; kış aylarında saat 9.00 ile 17.00 arasında, yaz aylarında ise saat 9.00 ile 19.00 arasında giriş yapılabilmektedir.