Onun da kalbi kırık

Dışarıdan bakınca hayat masal gibi, ama gerçekte öyle değil.
Splash News, Backgrid UK
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HEPSİ ÜZGÜN
İngiliz kraliyet ailesinin birçok üyesinin kalbi kırık son zamanlarda. Ailesini bırakıp giden Harry ve eşi Meghan Markle'ın da geride kalan ağabeyi, babası ve hatta ailenin gelini Kate Middleton'ın da.
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KARDEŞ GİBİYDİLER
İngiliz basınında yer alan haberlere göre bir zamanlar Harry ile abla- kardeş gibi olan Kate Middleton da bu ayrılık yüzenden üzüntülü günler yaşıyor. Bunun nedeni de bu durumun eşi William'ı üzmesi değil sadece. O da bir erkek kardeş kaybetti çünkü.
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HİÇBİR ORTAKLIK KALMADI
Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie'yi de alıp Londra'dan ayrılan ve ABD'ye Los Angeles'a taşınan Prens Harry, ağabeyi William ve yengesi Kate Middleton ile kalan son bağlarını da kopardı. Los Angeles'ta yeni bir hayata başlayan Prens Harry, geçen hafta içinde yaptığı açıklamayla Middleton ile birlikte yürüttüğü yardım kurumu etkinliklerinde artık yer almayacağını duyurdu. Prens William, Prens Harry ve Kate Middleton'ın birlikte görev yaptıkları The Endeavour Fund, üç kardeşin ortak çalışma alanı olmaktan çıkarıldı. Bundan böyle sadece Harry vakıf için çalışacak.
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FLÖRT DÖNEMİNDEN BERİ ARALARINDAN SU SIZMIYOR
Basına yansıyan iddialara göre Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendikten sonra aileden giderek uzaklaşması Prens William kadar Kate Middleton'ı da üzüyor. Bunun nedeni ise üçlünün, Middleton ile William'ın daha flört ettiği dönemlerden bu yana çok iyi anlaşması.
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NEŞELİ ANLAR
Henüz ağabeyi evlenmeden önce Middleton ile sevgiliyken Harry, ağabeyi olmadığı zamanlarda Kate Middleton'a çeşitli davetlerde ve etkinliklerde eşlik ederdi. Sözün kısası bir zamanlar William, Harry ve Kate birlikte katıldıkları etkinliklerde şakalaşıp gülüşür, neşeleriyle göz doldururdu. Harry ile daha ağabeyinin flört döneminde kız kardeş gibi gördüğü Middleton arasındaki yakınlık da dikkat çekerdi.
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ORTAK NOKTALAR
İkili törenler sırasında şakalaşıp gülmek dışında da birçok ortak zevki paylaşıyordu. Kraliyet ailesini takip eden uzmanlara göre Prens Harry ağabeyi Prens William'dan farklı bir kişiliğe sahip.
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BİRİ AĞIRBAŞLI DİĞERİ UÇARI
Geleceğin kralı olarak nitelendirilen Prens William ağırbaşlı, daha sakin. Prens Harry'nin ise gittiği her ortamı neşelendiren, kendisi de neşeli olmayı seven bir karakteri var.
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KUZENLERİYLE DE ARASI İYİYDİ
Bir süre öncesine kadar çılgın gece hayatı hatta zaman zaman yarattığı skandallarla gündeme gelen Prens Harry, ailedeki diğer kadınlarla da çok iyi geçiniyor. Kuzenleri Zara Philips, Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ile katıldığı davetlerde onları da gülümseten şakalar yapıyordu.
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HİÇ SAHİP OLMADIĞIM KIZ KARDEŞİM
Ayrıca Prens Harry'nin zaman zaman etrafındaki kadınlara hoş sözler söyleyip iltifat ettiği, kıyafetleri ya da görünüşleri ile ilgili gönül alan yorumlar yaptığı da onu yakından tanıyanlar tarafından biliniyor. Harry bir röportajında "Kate benim hiç sahip olmadığım kız kardeşim gibi" diyerek onunla arasındaki yakınlığı anlatmıştı.
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YEMEK YAPIP TV İZLERLERDİ
Kraliyet ailesi yorumcularına göre Prens Harry, Kate Middleton'da çok erken yaşta yitirdiği annesinin eksik kalan sevgisini de bulabiliyordu. Çünkü Kate Middleton, Prens William ve Prens Harry birbirlerine yıllardır çok yakın ve çok iyi arkadaştı. Birlikte Taht Oyunları dizisini izliyorlar, akşam yemekleri yiyorlardı.
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NASİHAT EDERDİ
Zaman zaman Kate Middleton'ın Prens Harry'ye aşçılık dersleri verdiği hatta onun aşk hayatıyla ilgili gelişmeleri dinleyip nasihatlerde bulunduğu da ileri sürülüyor. Kraliyet ailesine yakın bir kaynağın söylediğine göre Kate Middleton, Prens Harry ile kocası Prens William ile olduğundan farklı bir iletişim kurabiliyordu.
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İKİ FARKLI KARAKTER
Prens William, Düşes'in ciddi, ağırbaşlı ve sorumluluk sahibi tarafına hitap ediyordu. Ağabeyinden farklı bir hayat tarzı seçen Prens Harry ile Middleton'ın tasasız, eğlenceli, delidolu yanına...
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MUHTEŞEM DÖRTLÜ KISA SÜRDE
Meghan Markle'ın da aileye katılmasıyla birlikte iki kardeş ve eşleri basın tarafından "Muhteşem Dörtlü" olarak anılmaya başlanmıştı. Onlar kraliyetin genç yüzleri olarak görülüyordu.
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HARRY AİLESİNİ ALIP GİTTİ
Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. William ve Harry arasındaki gerilim eşlerine de yansıdı. Sonuç olarak Harry ve çareyi eşi ve oğlunu alıp başka bir ülkeye yerleşmekte buldu.
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SON KEZ
Middleton ve kayınbiraderi Harry son olarak geçen yıl Anzak Günü etkinliklerinde aileyi birlikte temsil etmişlerdi. O törende de tıpkı eski günlerdeki gibi samimi görüntüler sergilediler.