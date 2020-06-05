Onun da kalbi kırık

KARDEŞ GİBİYDİLER İngiliz basınında yer alan haberlere göre bir zamanlar Harry ile abla- kardeş gibi olan Kate Middleton da bu ayrılık yüzenden üzüntülü günler yaşıyor. Bunun nedeni de bu durumun eşi William'ı üzmesi değil sadece. O da bir erkek kardeş kaybetti çünkü.