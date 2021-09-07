WhatsApp kullananlar dikkat! Çok tartışılan özellik değişti

WhatsApp, yeni güncellemesini duyurdu. Yeni güncelleme kapsamında ‘son görülme’ özelliğinde değişikliğe gidiliyor. Gizlilik ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS’te beta olarak bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

ÖZELLİĞİN DETAYLARI

Kara listeye eklediğiniz kişilerin son görülme saat ve tarihinizi göremeyeceği yeni düzenlemede son görülme özelliği, ‘Herkes’, ‘Kişilerim’ ve ‘Kimse’ dışında ‘Kişilerim hariç’ seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak.

Bu özellik sadece son görülme için değil aynı zamanda durum güncellemeleri, profil fotoğrafı gibi diğer detaylar için de devreye alınacak. Yine aynı şekilde son görülmedeki gibi kara listeye alınan kişiler profil fotoğrafı ve durum güncellemeleri gibi detayları göremeyecek.

WhatsApp geçtiğimiz hafta da 1 Kasım’dan itibaren eski Android ve İOS modelleri için güncelleme çıkarmayacağını açıklamıştı.

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