Uçuş kısıtlamaları bugün kalktı! Rus acentelerin Türkiye yoğunluğu

Covid-19 tedbirleri kapsamında Rusya'nın uyguladığı uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla Rus turist kafileleri Türkiye’ye gelmeye başladı. Bu gelişmeye ek olarak turizm sektöründe KDV desteğinin uzatılması da sektörde memnuniyet yarattı. Sektör temsilcileri yaşanan gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Başkanı Bülent Bülbüloğlu turizm sektöründe yaşanan gelişmeleri hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Son yaşanan gelişmelerin sektör için oldukça sevindirici olduğunu ifade eden Bülbüloğlu, “Hem KDV kararı hem Rusya'nın uçuşları açması son derece sevindirici haberler. Rusya'nın uçuşları açması demek başta Antalya olmak üzere birçok bölgeye daha fazla misafir gelmesi demek. Bu durum bizim 2022 yılına daha güçlü geçebilmemiz için umut oluyor.” dedi.

“VARYANTA KARŞI DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR”

Rusya’nın en çok misafir gönderen ülke olduğunu ifade eden Bülbüloğlu, “Oranın stabil gitmesi hatta kasım ve aralık aylarını da içine alması yaşadığımız kayıpları da telafi etmemizi sağlayacak. Bizim şu anda yeni varyanta karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Öncelikli hedefimiz önlemlerimizi en üst düzeyde tutmak. Bir yandan da gözümüz İngiltere, Almanya, Belçika gibi diğer pazarlarda.” dedi.

HEDEF 4 MİLYON RUS TURİST

Antalya'ya şu an günde 15 bin turist geldiğini belirten Bülbüloğlu, “Rus acenteleri gece gündüz bu uçuşları ayarlamak için mesai yapıyor. Sadece Moskova değil, diğer bölgelerden de uçuşlar başladığında günde 100 bin kişinin geleceğini düşünüyoruz. Çünkü biz ne kadar gelmelerini istiyorsa onlar da Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Hedefimiz bu sezon 4 milyon Rus misafir ağırlamak.” açıklamasında bulundu.

RUS TURİSTLERDEN 4 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENTİSİ

“Geçen yıl toplam 16 milyon misafirimizden 12 milyar dolar gibi bir gelir elde etmiştik bu yıl da beklentimiz 4 milyon Rus misafirimizden 3 milyar dolar gibi bir gelir elde etmek.” diyen Bülbüloğlu, “Konaklamada neredeyse geçen yılki fiyatlarla devam ediyoruz. Enflasyon oranlarını fiyatlarımıza yansıtmadık. Otellerimizde hava filtrelerimiz dünya standartlarında bir uçağın içerisindeki hava gibi hava veren filtrelerle yeniledik. Türkiye'yi tercih edenleri en iyi şekilde misafir edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

"ANTALYALI ARKADAŞLARIMIZ BAYRAM EDİYOR"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ise şu açıklamalarda bulundu:

Nisan ve mayıs ayında pandemiden dolayı 500 bin kadar turisti kabul edememiştik. Ancak bunlar rezervasyonlarını iptal etmediler. Son dönemde Türkiye sağlık alanında müthiş bir başarı yakaladı. Günde 1.5 milyon aşı yapılıyor. Aşılamada yaşanan artış ve vaka sayısında yaşanan düşüş ile turizmde normale dönmeye başlıyoruz. Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan 6 milyon turist hedefimiz var buna da ulaşacağız gibi görünüyor.

Antalya Havalimanı’nda yoğunluk yüzde 30 arttı. Antalyalı arkadaşlarımız bayram ediyor. Gelen misafirler memnun olduğu sürece Antalya’da yaşanan yoğunluk diğer bölgelere de kayacaktır. Bu sezon kasım aralık ayına kadar uzayacaktır. Sahada olumlu anlamda baskı görüyoruz. Turistlerin Türkiye’ye gelme gibi bir talepleri var. Operatörlerde turistlerin Türkiye’ye olan talebini karşılamak istiyor. Umarım İngiltere’de yasakları kaldırır. O zaman bizim için tam bayram olur. KDV desteğinin uzatılması ile Sayın Cumhurbaşkanımız turizm sektörünün yanında olduğunu gösterdi.

Yerli turist şu an otellere geliyor ve memnunlar. İç pazar hedefimiz pazar payımızı yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarmak. Bayramın güzel geçeceğini düşünüyoruz

15 NİSAN’DA KISITLAMA GELMİŞTİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında Rusya, Türkiye’ye olan uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren kısıtlama getirmişti. Türkiye’de alınan önlemlerle birlikte düşen vaka sayılarının ardından Rus hükümeti tedbirleri yerinde incelemek için geçen hafta Antalya’ya heyet göndermişti. 7 kişiden oluşan heyet, Antalya Havalimanı, Manavgat ve Belek bölgesindeki turizm tesislerinde incelemeler yapmıştı. Otellerde alınan tedbirlerin salgını kontrol altında tutma noktasında yeterli olduğunu düşünen Rus heyet, hazırladıkları olumlu raporu Rusya hükümetine 18 Haziran Cuma günü sunmuş ve kısıtlamalar kaldırılmıştı.

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